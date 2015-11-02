Samsung Galaxy S7’nin kamerasında Sony IMX300 sensor kullanılabilir

Bu model enerji verimliliği anlamında da Samsung’un 20 megapiksellik ve 28nm üretim sürecinden geçen ISOCELL kamera sensorundan daha iyi değil. Üstelik bu alanda yenilikçi bir iş olan RWB renk dizilimine sahip olan Samsung’un çözümü, düşük ışık altında çok daha berrak sonuçlar ortaya koyabiliyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda Samsung’un tedarik zincirine Sony’i de dahil edip etmeyeceği tartışmaya açık hale geliyor. İlerleyen günlerde bu konuda daha somut gelişmeler ortaya çıkacaktır.

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Akıllı telefonlarında kullandığı kamera sensorlarında etkileyici sonuçlara imza atan Sony, bunun son örneğini Sony Xperia Z5 ile ortaya koymuştu. IMX300 sensorların kullanıldığı Xperia Z5 modelleri, özellikle DxOMark tarafından döneminin en iyisi olarak deklare edilmişti.Bu noktadaki başarının Samsung’u da etiklediği iddialar arasında. Buna göre Güney Koreli üretici, 2016 yılında pazara sunulacak amiral gemisi modelinde kamera tarafını Japon üreticiye emanet edebilir deniyor. Şimdilik tedarik kanallarına dayandırılan iddialara göre Galaxy S7, 20 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX 300 kamera sensoru kullanacak.Otomatik odaklama performansı, beyaz dengesi ve renk dağıtımı noktasında çok başarılı sonuçlara imza attığı Xperia Z5’te görülen bu sensor, 192 noktalı hibrit odaklama teknolojisine sahip. 0.03 saniyelik odaklama performansı ile alanındaki en hızlı çözümlerden biri olan ürün, aslında 25 megapiksellik bir sensor. Köşelerde kalan ve kullanılmayan görüntü alanı çıktığında ise 16:9 oranda 23 megapiksel, 4:3 oranda ise 21 megapiksel görüntü yakalıyor.