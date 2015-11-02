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Samsung Galaxy S7’nin kamerasında Sony IMX300 sensor kullanılabilir

Sony Xperia Z5’in kamerasında da kullanılan Sony IMX300 kamera sensoru, Samsung Galaxy S7’de karşımıza çıkabilir. Ciddi övgüler alan bu sensor Samsung’u da cezbetmişe benziyor.
3 yıl
8,3b
1
24
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Akıllı telefonlarında kullandığı kamera sensorlarında etkileyici sonuçlara imza atan Sony, bunun son örneğini Sony Xperia Z5 ile ortaya koymuştu. IMX300 sensorların kullanıldığı Xperia Z5 modelleri, özellikle DxOMark tarafından döneminin en iyisi olarak deklare edilmişti.

Bu noktadaki başarının Samsung’u da etiklediği iddialar arasında. Buna göre Güney Koreli üretici, 2016 yılında pazara sunulacak amiral gemisi modelinde kamera tarafını Japon üreticiye emanet edebilir deniyor. Şimdilik tedarik kanallarına dayandırılan iddialara göre Galaxy S7, 20 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX 300 kamera sensoru kullanacak.

İddialar Ne Kadar Gerçekçi?

Otomatik odaklama performansı, beyaz dengesi ve renk dağıtımı noktasında çok başarılı sonuçlara imza attığı Xperia Z5’te görülen bu sensor, 192 noktalı hibrit odaklama teknolojisine sahip. 0.03 saniyelik odaklama performansı ile alanındaki en hızlı çözümlerden biri olan ürün, aslında 25 megapiksellik bir sensor. Köşelerde kalan ve kullanılmayan görüntü alanı çıktığında ise 16:9 oranda 23 megapiksel, 4:3 oranda ise 21 megapiksel görüntü yakalıyor.

Bu model enerji verimliliği anlamında da Samsung’un 20 megapiksellik ve 28nm üretim sürecinden geçen ISOCELL kamera sensorundan daha iyi değil. Üstelik bu alanda yenilikçi bir iş olan RWB renk dizilimine sahip olan Samsung’un çözümü, düşük ışık altında çok daha berrak sonuçlar ortaya koyabiliyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda Samsung’un tedarik zincirine Sony’i de dahil edip etmeyeceği tartışmaya açık hale geliyor. İlerleyen günlerde bu konuda daha somut gelişmeler ortaya çıkacaktır.
Samsung Galaxy S7’nin kamerasında Sony IMX300 sensor kullanılabilir
 

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darkdiva 3 yıl en beğenilen
Başlığı okuyunca sanki Samsung ilk defa Sony'den sensör alacakmış gibi bir izlenim oluşuyor.
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Qonrul 3 yıl
Tabiki sony den alacak
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a.f.y. 3 yıl
samsung s6 ile premium sınıf kalite verdi telefona. s7 ile bunu bir adım yukarı taşıyacaklarına inanıyorum. iphone nin ablak dizaynını taklit etmeseler bari.
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mu5tafa 3 yıl
Samsung kamera işinde zirvede zaten. Telefon dünyasında en iyi çeken 5 telefon saysak 4 ü samsung.
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Umutcan 3 yıl
Note 5 ve S6 edge plus IMX 240 kullanıyor.
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kadirirdem 3 yıl
Yine alacak sonyden cunku kendi hala daha tam yapamadı sensor işini...
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cosica 3 yıl
Keşke S7 4,5 inç olsa. Büyük ekran istersek zaten Note serisi ve Plus serisi var. arada 1,2 inçlik fark olsun artık. Kamera çıkıntısına da kesin çözüm bulunsun artık. en azından ince kılıf takıldığında kapansın kamera çıkıntısı. Note-5 için düzgün oturan bir koruyucu cam bulamıyor millet. Bunu hiç mi düşünmediler anlamıyorum.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Millete güzellerini verip kendi Z serisine en çamurunu koyan koca yürekli Sony.
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Qonrul 3 yıl
Tabiki sony den alacak
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darkdiva 3 yıl en beğenilen
Başlığı okuyunca sanki Samsung ilk defa Sony'den sensör alacakmış gibi bir izlenim oluşuyor.
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Curb 3 yıl darkdiva
Aynen hocam.
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fuujitsu 3 yıl
Olabilir bu sensör işini Sony iyi yapıyor sonuçta.
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Das Boot 3 yıl
Galaxy s6'nın bazılarında sony lens bulunuyor zaten. hatta karşılaştırmaları youtube da var.
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*siteci* 3 yıl
Keşke aynı sensörü 12 mp'lik bir çözünürlükle alsalar da piksellerin boyutu büyüse. 23 mp'lik kameralar bence telefonlar için gereksiz şekilde fazla, onun yerine gece çekimi daha iyi olan daha düşük mp'lik kameralar telefonlar için daha uygun.
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blackzeros 3 yıl *siteci*
*siteci*

Keşke aynı sensörü 12 mp'lik bir çözünürlükle alsalar da piksellerin boyutu büyüse. 23 mp'lik kameralar bence telefonlar için gereksiz şekilde fazla, onun yerine gece çekimi daha iyi olan daha düşük mp'lik kameralar telefonlar için daha uygun.

pikseller 2016da dahada kuculecek cogu sensor firması 1,0 um luk piksel teknolojilerini tanıttı qualcomm'un fuarında.misal sony benzer noise peformansı sunabildiğini söyluyor büyük piksellerle.bu teknolojiyi kullanması halinde 1/2,3 boyutlu sensorunde 30 megapikselin uzerini gormemiz muhtemel seneye.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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