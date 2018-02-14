Samsung, Galaxy S8 için Android Oreo güncellemesini durdurdu

Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy S8 ve S8+ telefonları için Android 8.0 Oreo güncellemesini Türkiye, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Belçika, Almanya, Fransa ve Polonya gibi ülkelerdeki kullanıcılara sunmaya başlamıştı. Bu gelişme güncellemeyi uzunca bir süredir bekleyen S8 sahiplerini mutlu etse de şirket bazı nedenlerden dolayı Android 8.0 Oreo dağıtımını durdurduğu belirtiliyor.

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Samsung ekosistemiyle ilgili güvenilir haberleriyle tanıdığımız SamMobile isimli web sitesi, Galaxy S8 ve S8+ için Oreo güncellemesinin durdurulduğunu doğruladı. Samsung güncellemeyi neden durdurduğunu açıklamadı ancak şirketi henüz tüm cihazlara ulaşmadan önce güncellemeyi geri çekmeye zorlayan şeyin, yazılımsal bir hata olabileceği düşünülüyor.

Henüz farkına varılmamış bir sorun olabilir

Bununla birlikte şu ana kadar kullanıcıların güncellemeden şikayetçi olduklarına dair herhangi bir rapor olmadığını belirtmek gerek. Ancak belki de henüz keşfedilmemiş bir sorun var ve Samsung bunu güncelleme yayınlandıktan sonra fark edebildi. Güney Koreli teknoloji devinin yeni bir firmware sürümü üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yani kısacası güncellemeyi henüz alamayanların biraz daha beklemesi gerekecek.

https://www.sammobile.com/news/samsung-stops-galaxy-s8-android-8-0-release-new-version-being-developed/