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Samsung, Galaxy S8 için Android Oreo güncellemesini durdurdu

Samsung birkaç gün önce aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkedeki Galaxy S8 ve S8+ kullanıcılarına Android 8.0 Oreo güncellemesini sunmaya başlamıştı. Şirket güncellemeyi geri çekmiş durumda.
1 yıl
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13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy S8 ve S8+ telefonları için Android 8.0 Oreo güncellemesini Türkiye, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Belçika, Almanya, Fransa ve Polonya gibi ülkelerdeki kullanıcılara sunmaya başlamıştı. Bu gelişme güncellemeyi uzunca bir süredir bekleyen S8 sahiplerini mutlu etse de şirket bazı nedenlerden dolayı Android 8.0 Oreo dağıtımını durdurduğu belirtiliyor.
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Samsung ekosistemiyle ilgili güvenilir haberleriyle tanıdığımız SamMobile isimli web sitesi, Galaxy S8 ve S8+ için Oreo güncellemesinin durdurulduğunu doğruladı. Samsung güncellemeyi neden durdurduğunu açıklamadı ancak şirketi henüz tüm cihazlara ulaşmadan önce güncellemeyi geri çekmeye zorlayan şeyin, yazılımsal bir hata olabileceği düşünülüyor.

Henüz farkına varılmamış bir sorun olabilir

Bununla birlikte şu ana kadar kullanıcıların güncellemeden şikayetçi olduklarına dair herhangi bir rapor olmadığını belirtmek gerek. Ancak belki de henüz keşfedilmemiş bir sorun var ve Samsung bunu güncelleme yayınlandıktan sonra fark edebildi. Güney Koreli teknoloji devinin yeni bir firmware sürümü üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yani kısacası güncellemeyi henüz alamayanların biraz daha beklemesi gerekecek.

https://www.sammobile.com/news/samsung-stops-galaxy-s8-android-8-0-release-new-version-being-developed/ Yorum Yaz
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SoreenBeatz 1 yıl
S8 Kullanıyorum. Güncellemeyi aldım fakat telefon bazı durumlarda tam randumanlı çalışmıyor. 7.1 de bu sorunla hiç karşılaşmamıştım. Hatta Oreo geldiği ilk gün arkadaşıma '' Sürüm güzel fakat telefon hafiften kafayı yedi gibi '' şeklinde yorum yaptım.
Sanırım nedeni bundan kaynaklı.
S8 Kullanıyorum. Güncellemeyi aldım fakat telefon bazı durumlarda tam randumanlı çalışmıyor. 7.1 de bu sorunla hiç karşılaşmamıştım. Hatta Oreo geldiği ilk gün ...
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mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
Millet 2016 telefonlarına verdi az daha zorlasalar 2015 telefonlarına verecek s8'e en azından geldi note 8'e daha 14 Şubat itibariyle hala Android 7.1 tabanlı güncelleme vermeye uğraşıyorlar
Millet 2016 telefonlarına verdi az daha zorlasalar 2015 telefonlarına verecek s8'e en azından geldi note 8'e daha 14 Şubat itibariyle hala Android 7.1 tabanlı ...
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INumber1OneI 1 yıl
sanırım bu bir ilk oluyor sebebi ne acaba
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WaylandIZMIR 1 yıl
Samsung pişmanlıktır. Android kullanacaksanız Xiaomi alın geçin
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EnverPascha 1 yıl
Güncelleme çok iyi olmuş Teşekkürler Samsung!
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DH Misafiri 1 yıl
Samsung bir günde şasırt ya note 8 kullanıyorum 7.1 700 mb guncelleme geliyor güvenlik guncellemesi s8 oreo veriyorsun geri cekiyorsun bu insanların sucu ne dallayıp budaklayıp böyle iyiyiz söyle iyiyiz deyip yıllardır kandırıyorsunuz insanları ve tabi yandas pohpohcu haber kanalları ve dahası
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Spider_hip 1 yıl
S8 kullanıyorum, böyle güncellemelere açıkçası çok takılmıyorum. Yani benim için aradaki farklar önemsenmeyecek, abartılmayacak kadar az. O yüzden güncellememiştim. Bazı çok heyecanlı arkadaşlar var, hani dk dksına bekliyorlar. Yani yok 2-3 yeni emojiymiş, yok bazı samsung uygulamaları güncellenmiş, çokta tın. Android 4 lerden beriki güncelleme farklarına bakıyorum, yani öyle çok ciddi bana kalırsa bir şey yok. Örneğin uygulama yazıyorum şimdi. Baktım market sharelere, 4.1 den itibarene uygun yazacağım. Baktım, hani net frameworkteki gibi aman şu kütüphane çok işime yarardı, bak şimdi şu kodu kullanamıyorum diyeceğim hiç bir şey yok. Yine play store'un %99'u minimum 4.1 den itibaren diyor. Yani uygulama geliştirme açısındanda gelen büyük bir şey yok.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Apple’a laf söyleyenler gelsin hele ahaha
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Marrusia 1 yıl
2 aydir kullaniyorum bir problem yok.
Muhtemelen DeX de ethernet portu ile baglandiginda cihaz baglanti kopuyordu ve senkron calismiyordu bunun yuzunden geri cekildigini dusunuyorum.Yoksa telefon modunda bir sikinti yoktu
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java 1 yıl
Şaşırdık mı...? Elbette hayır, son 5 seriden tecrübeyle belliydi zaten...
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Whippoorwill 1 yıl
Samsung farkı.
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mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
Millet 2016 telefonlarına verdi az daha zorlasalar 2015 telefonlarına verecek s8'e en azından geldi note 8'e daha 14 Şubat itibariyle hala Android 7.1 tabanlı güncelleme vermeye uğraşıyorlar
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