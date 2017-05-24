Samsung Galaxy S8'in iris tarayıcısı hacklendi

Samsung Galaxy S8, telefonunuzu kilitli tutmanın en güvenli yöntemlerinden biri olan iris tabanlı kimlik doğrulama ile birlikte geliyor. Ancak bu sistem, Almanya'daki bir grup hacker tarafından kanıtlandığı üzere birkaç numarayla hacklenebiliyor. Saldırı son derece basit ve herhangi bir hack becerisi bile gerektirmiyor. İhtiyacınız olan şeyler dijital kamera, lazer yazıcı ve bir kontak lens.

Chaos Computer Club (CCC) olarak adlandırılan Alman bilgisayar korsanları, telefon sahibinin yüzünün resmini çekip kağıda bastırarak, ardından üzerine bir kontak lens yerleştirip resmi Galaxy S8'in önünde tutarak güvenlik önleminin aşılabildiğini gösterdi. Hackerlar gece çekim modunun kullanıldığını veya kızılötesi filtreyi kaldırmanın yardımcı olduğunu söyleseler de çekilen fotoğrafın yakın olması gerekmiyor.

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İris tanıma özelliğine sahip ilk amiral gemisi olan Samsung Galaxy S8'deki iris tarayıcısı, çözüm ortağı Princeton Identity Inc. tarafından sağlanmış durumda. Sistem, insan irisindeki benzersiz desen yapılarını kullanarak güvenli kimlik doğrulaması yapmayı vaat ediyor. Ancak CCC hackerları tarafınan yapılan test Galaxy S8'in basit bir taklit gözle kandırılabileceğini ortaya koydu.

PIN kilidine dönün

CCC'nin sözcüsü Dirk Engling, kullanıcılara vücut özelliklerini kullanan herhangi bir alternatiften daha güvenli olduğu için, geleneksel PIN korumasını öneriyor. Daha da kötüsü iris kimlik doğrulama özelliğinin "Samsung Pay" ödeme sistemine entegre edilmiş olması. Bu da başarılı bir saldırganın telefon sahibinin mobil cüzdanına erişebileceği anlamına geliyor.

Samsung'un yeni özelliği her ne kadar "havalı" bir teknoloji olarak lanse edilse de, CCC tarafından kanıtlandığı gibi, gerçekten telefonunuza girmek isteyen birini durdurmaya yetmiyor. Aşağıdaki videoyu izleyerek yöntemin nasıl uygulandığını görebilirsiniz.

https://www.ccc.de/en/updates/2017/iriden