Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Samsung Galaxy S8'in iris tarayıcısı hacklendi

Alman hackerlar, Galaxy S8'in kilidini açmak için Samsung'un "en güvenli yol" olarak lanse ettiği iris tanıma özelliğini aşmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdi. Yöntemin detayları haberimizde...
1 yıl
4,5b
1
59
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy S8, telefonunuzu kilitli tutmanın en güvenli yöntemlerinden biri olan iris tabanlı kimlik doğrulama ile birlikte geliyor. Ancak bu sistem, Almanya'daki bir grup hacker tarafından kanıtlandığı üzere birkaç numarayla hacklenebiliyor. Saldırı son derece basit ve herhangi bir hack becerisi bile gerektirmiyor. İhtiyacınız olan şeyler dijital kamera, lazer yazıcı ve bir kontak lens.
Chaos Computer Club (CCC) olarak adlandırılan Alman bilgisayar korsanları, telefon sahibinin yüzünün resmini çekip kağıda bastırarak, ardından üzerine bir kontak lens yerleştirip resmi Galaxy S8'in önünde tutarak güvenlik önleminin aşılabildiğini gösterdi. Hackerlar gece çekim modunun kullanıldığını veya kızılötesi filtreyi kaldırmanın yardımcı olduğunu söyleseler de çekilen fotoğrafın yakın olması gerekmiyor.
Ayrıca Bkz. "Bütçe dostu Honor 6A resmen tanıtıldı"
İris tanıma özelliğine sahip ilk amiral gemisi olan Samsung Galaxy S8'deki iris tarayıcısı, çözüm ortağı Princeton Identity Inc. tarafından sağlanmış durumda. Sistem, insan irisindeki benzersiz desen yapılarını kullanarak güvenli kimlik doğrulaması yapmayı vaat ediyor. Ancak CCC hackerları tarafınan yapılan test Galaxy S8'in basit bir taklit gözle kandırılabileceğini ortaya koydu.

PIN kilidine dönün

CCC'nin sözcüsü Dirk Engling, kullanıcılara vücut özelliklerini kullanan herhangi bir alternatiften daha güvenli olduğu için, geleneksel PIN korumasını öneriyor. Daha da kötüsü iris kimlik doğrulama özelliğinin "Samsung Pay" ödeme sistemine entegre edilmiş olması. Bu da başarılı bir saldırganın telefon sahibinin mobil cüzdanına erişebileceği anlamına geliyor.
Samsung'un yeni özelliği her ne kadar "havalı" bir teknoloji olarak lanse edilse de, CCC tarafından kanıtlandığı gibi, gerçekten telefonunuza girmek isteyen birini durdurmaya yetmiyor. Aşağıdaki videoyu izleyerek yöntemin nasıl uygulandığını görebilirsiniz.

https://www.ccc.de/en/updates/2017/iriden Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dawras 1 yıl en beğenilen
Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım adamlar gelecek fotoğrafımı çekecek, bastıracak, düzenek hazırlayacak sonra telefonu mu vs çalacak ohooo....
Zaten telefonumu alabilecek kadar yakınlaşan adam zaten parmak iziyle açar geçer.
İphone un her kilidini kırdılar bu kadar tepki gelmedi mevzu samsung olunca cihaz kötü, tırt, kaka oluyor.
Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım adamlar gelecek fotoğrafımı çekecek, bastıracak, düzenek hazırlayacak sonra telefonu mu vs çalacak ohooo....Zaten tele...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 yıl
Hack deyince bende sistemi kırdılar sandım. Ne fark eder isteseler parmak izini alip yapay bir parmak yapıp yine aşarlar haber olsun diye yapılmış haber buda
1 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 1 yıl
telefonu cebinden çıkarmayacaksın.aaa pardon ya s8'ler cebe sığmıyordu di mi
3 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kral_Jumong 1 yıl
Yazmak için yazmışsınız beyler.
Adam cihazı alcak kontak lens ,lazer yazıcı filan ohoo.
Teledona o kadar yaklaşıyorsa ve Olay çok ciddiyse gözünü çıkartır yine açar o cihazı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unununium 1 yıl
1 cm'den fazla fark var neden biliyor musun? 1.1 inch ekran farkı var çünkü 1.1 inch bu arada 2.7 cm ediyor yani kasa sadece 1.5 cm yukarıya doğru uzuyor. Fakat şöyle bir detay genişlik olarak eşitler ve samsungda ekran üstünde home butonu varken iphone de ekranın altında yani ana ekrana geri dönmek istersen o sıkıntıyı iphonede de çekeceksin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 1 yıl
Samsung kul yapımı değil galiba. Bu kadar avukatı olduğuna göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rwenzori 1 yıl
Zaten gereksiz bir özellikti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. Donanım 1 yıl
bunu engellemek için basit bir şekilde iris okununca 1 kere göz kırpılmasını isteyebilir telefon, bu şekilde engellenir

samsung a mail mi atsam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 1 yıl
Adam resmen gözünü tam açarak yılın pozunu vermiş. Biri zaten benim fotomu çekse noluyoz derim.. O derece profesyonel çalcak olsa zaten tek derdi benim telefonum olmaz yani....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 1 yıl
Arkadaş iphone larda bir tarafıyla parmak izi kilidini açan adam gördüm ben.
Bunu yapmak daha zor, Samsung'a çamur atmak için kasmamak lazım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
transverse 1 yıl veteriner69
veteriner69
Arkadaş iphone larda bir tarafıyla parmak izi kilidini açan adam gördüm ben.
Bunu yapmak daha zor, Samsung'a çamur atmak için kasmamak lazım.

Parmak izi kilidini açmak ha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serdareng 1 yıl
Yalnız iris tanıma özelliğine sahip olan ilk amiral gemi telefon s8 olarak bahsedilmiş haberde. Lumia 950 telefon kullandı ilk olarak iris tarayıcıyı. Samsung cephesinde ilk telefon diye belirtilseydi daha doğru olurdu.
Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StevenBayLouise 1 yıl
kötü olmuş inşallah bu soruna bi çözüm bulurlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wjéasz 1 yıl
Samsung'u sevmem ama harbiyok yere, öyle yapıldı yok böyle yapıldı peki kaç kişi biliyor İphonenin patent ihlali yaptığı için her adet telefon için Nokia para ödediğini her neyse konumuz bu değil ama adamlar bu sene harbi harbi çok güzel bir telefon yapmış yok o yok bu diye artık cidden işin b*k'u çıktı biri çıksın bana desinki bu telefonda hata yok hepsinde var ama işte göz önünde olunca marka böyle ıvır zıvır çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4506 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fotoğraf, akıllı telefon ve
10 etiket daha hack cep telefonu samsung galaxy s8 iris tarayıcı kontak lens Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Intel, Thunderbolt 3 teknolojisini ücretsiz hale getiriyor 1 yıl Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk uzun fragman 1 yıl Microsoft, Windows 10 Çin Hükümeti sürümünü duyurdu 1 yıl Airbus’ın yeni jet kabini eşsiz bir uçuş deneyimi sunuyor 1 yıl Canon ile 1 kişi tüm dünyayı gezecek 1 yıl Sphero’dan mükemmel mimiklere sahip Şimşek McQueen arabası 1 yıl Masaüstü kıvamında dizüstü "MSI GT73VR 7RF" inceleme 1 yıl Çinli LeEco, ABD pazarında tutunamadı 1 yıl Karbon emisyonunu dengelemek için ağaç dikmek yeterli olmayacak 1 yıl Tesla, otomobil dünyasının Apple’ı mı? 1 yıl Türk Deniz Kuvvetleri’nin yeni vurucu gücü: Temren Füzesi 1 yıl iPhone 8'in maketini gösteren bir video yayınlandı 1 yıl Wikipedia ve NSA arasındaki ifade özgürlüğü mücadelesi devam ediyor 1 yıl SoftBank ABD'li yonga üreticisi Nvidia'dan 4 milyar dolarlık hisse aldı 1 yıl Universal, yıldızlarla dolu sinematik evreni Dark Universe'i tanıttı 1 yıl Giresun'da kurulacak T3 istasyonu ile CERN araştırmaları takip edilecek 1 yıl Dizi ve film izleyicileri dikkat! Altyazılar hacklenmenize neden olabilir 1 yıl Samsung’dan VR gözlüklere yeni 4K ekran 1 yıl Yeni HP Spectre x2 karşınızda 1 yıl Emisyon soruşturması büyüyor: Fiat da emisyon testlerinde hile yapmış olabilir 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy S8'in iris tarayıcısı hacklendi Sonraki Google'ın otonom araç iştiraki Waymo dev bir şirket olma yolunda 2 yıl Bütçe dostu Honor 6A resmen tanıtıldı 2 yıl Samsung Galaxy Wide 2 (Galaxy J7 2017?) duyuruldu 2 yıl Uber, eksik ödeme yaptığı için milyonlarca dolar ödeme yapacak 2 yıl Koç Holding, Hintli Tata Grup ile ortaklığa gittiğini duyurdu 2 yıl Uncharted filmi nihayet şekillenmeye başladı 2 yıl Microsoft Surface Pro: Şimdiye kadar en incesi 2 yıl Apple ve Nokia aralarındaki patent anlaşmazlığını çözdü 2 yıl Mercedes’in 11 merkezine eş zamanlı polis baskını [Mercedes doğruladı] 2 yıl Samsung gerilebilir esnek OLED ekranını SID 2017'de sergileyecek 2 yıl LG, en yeni OLED TV’lerini ve Nano Cell Display SUPER UHD TV’lerini tanıttı 2 yıl Zack Synder, Justice League yönetmenliğinden ayrıldı 2 yıl Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact ve X1'in teknik özellikleri açığa çıktı 2 yıl X Venture: LG’den zor şartlara dayanıklı yeni akıllı telefon 2 yıl Google’ın yapay zekasından yeni zafer: AlphaGo, Çin şampiyonunu yendi 2 yıl Oyun severlere kötü haber: Red Dead Redemption 2 ertelendi 2 yıl LG X Power 2 mercek altında: Pil kapasitesi 4500mAh 2 yıl Apple ve Visa’ya patent hırsızlığı suçlaması 2 yıl Intel: AMD ile görüşmüyoruz 2 yıl Vertu’dan helikopter teslimatlı lüks telefon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim