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Samsung Galaxy S9+ benchmark skoru belli oldu

Samsung'un 2018 amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerine dair sızıntılar devam ediyor. Son olarak telefonun Geekbench testi yayınlandı ve pek çok teknik özelliği belli oldu.
1 yıl
3,4b
1
19
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung Galaxy S9+ benchmark skoru belli oldu
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Önümüzdeki yılın başlarında çıkışını gerçekleştirecek Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ hakkındaki bilgiler netleşmeye başlıyor. Son olarak telefonun Geekbench testi ortaya çıktı. Geekbench tarafından yayınlanan test sonucunda Samsung Galaxy S9+’ın puanını görüyoruz.

Model numarası SM-G965U1 olan telefon Galaxy S9+ modelinin Amerika’da satılan Snapdragon işlemcili versiyonunu işaret ediyor.

Henüz tamamlanmamış bir telefonun test puanını değerlendirmek yanlış olur. Bu nedenle teste giren telefonun teknik özelliklerini değerlendirmek bizim için daha faydalı olacaktır. Samsung Galaxy S9+, beklendiği üzere gücünü Snapdragon’ın en yeni işlemcisi olan Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sınırlı sayıdaki ülkede de Snapdragon işlemci model satışa sunulurken geri kalan pazarda ve ülkemizde Exynos 9810 işlemcili model satılacak.

Teste giren telefonun RAM boyutunda 5 GB RAM yazıyor ancak söylentiler küçük modelin 4 GB, Plus modelinin 6 GB RAM ile geleceği yönünde. Bu nedenle bu bilgide bir hata olabilir.

Telefonda Android 8.0 Oreo işletim sistemi yer alıyor. Test sonucunda Samsung Galaxy S9+ tek çekirdekte 2422 puan, çok çekirdekte 8351 puan almayı başardı.

Telefon hakkındaki sızıntılar giderek artıyor. Telefonda yer alması beklenen özellikler 5.8 inçlik 2960x1440 piksel çözünürlükte ekran, çift arka kamera, 3000 mAh kapasiteli batarya ve 64 GB kapasite olarak sıralanıyor.


http://browser.geekbench.com/v4/cpu/5548051 Yorum Yaz
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TIMERIDER 1 yıl en beğenilen
Aşırı performans fiyatıda arttırıyor sanki herkes modern combat 5 oynayacak. Fm radyo gitti, kızılötesi gitti, çıkarılabilir pil gitti, hafıza kartı yuvası yolcu, 3,5 mm jack ta abbas yolcu. Ayfon gibi bomboş bişey oldular. Yemişim performansını
bkz. Boombok videosu youtube.
Aşırı performans fiyatıda arttırıyor sanki herkes modern combat 5 oynayacak. Fm radyo gitti, kızılötesi gitti, çıkarılabilir pil gitti, hafıza kartı yuvası yol...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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DODANLI 1 yıl
Şimdi iPhone X 10000 nin üstünde aldıcılar gelir.
Google pixel 2 kullanıyorum. İPhone x te kullandım. Hepsi aynı terane. Yavaş cihaz yok artık. Günümüz amiral cihazların hepsi hızlı çalışıyor.
Pili arttırın arkadaş!
Pili gitmeyen cihaz istediği hıza sahip olsun bir şey ifade etmiyor.
Şimdi iPhone X 10000 nin üstünde aldıcılar gelir.Google pixel 2 kullanıyorum. İPhone x te kullandım. Hepsi aynı terane. Yavaş cihaz yok artık. Günümüz amira...
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TIME 1 yıl
İslemci az tuketiyor diye pilden kismak nedir arkadas??
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DH Misafiri 1 yıl
Note 8, S9 ve Iphone X 3G-4.5G internet sayfalarında kesintisiz kullanırken bataryası ortalama ne kadar gidebilir?? Bilen varsa varsa yardım edin
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Spider_hip 1 yıl
Bu durumda S8'den %20 hızlı görünüyor. Gerçi bu plus testi imiş. Eğer plus modeli plussızdan daha güçlü ise, normal S9 normal S8'e karşı %15-%20 aralığında güçlü olacaktır. Eh fena değil. Normal tüm uygulamalarda zaten S8 yeterince hızlı. Vr da dahi saatlerce kullanmaya rağmen ısınmıyor, gücü yetiyor. Hani belki S9'a güvenip daha dolu Vr oyunları yaparlar o kadar. Yani S8'i ölü fiyatına sat, sonra artan dolarla alt tarafı %15-20 artış için üste 2000TL kafadan masraf yap, değmez bence.
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Kerim5100 1 yıl
SD845 deneme prototipidir. Yoksa 5GB RAM olsa duramazsın :D
1 Yanıt Yanıtla
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Marrusia 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
SD845 deneme prototipidir. Yoksa 5GB RAM olsa duramazsın :D

6 gb ram 1.1 gb i gpu guya teknoloji editotumuz haber yaziyor iste
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java 1 yıl
Tek çekirdek performansı A11'in neredeyse yarısı...
Performans bu cihazların hepsinde iyi ama Apple'ın Chip üretiminde ne kadar ileride olduğu bu sonuçlarla iyice belli olmuş oluyor...
5 Yanıt Yanıtla +5
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12 Angry Men 1 yıl java
java

Tek çekirdek performansı A11'in neredeyse yarısı...



Performans bu cihazların hepsinde iyi ama Apple'ın Chip üretiminde ne kadar ileride olduğu bu sonuçlarla iyice belli olmuş oluyor...


Aynen, işlemci konusunda henüz kimse apple'ı geçemedi.
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Johnny Sinsin Teyze Kızı 1 yıl java
Apple chiplerini samsung veya tsmc üretmiyormuydu
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OverClocK1ng 1 yıl java
Üretimi değil de tasarımında Tevfik'ciğim. Bi şey üretebildiği yok. Fabrikası dahi yok.
Zaten ihtiyacı da yok. Olmadan bile çip tasarımında çok önde.
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TIMERIDER 1 yıl en beğenilen
Aşırı performans fiyatıda arttırıyor sanki herkes modern combat 5 oynayacak. Fm radyo gitti, kızılötesi gitti, çıkarılabilir pil gitti, hafıza kartı yuvası yolcu, 3,5 mm jack ta abbas yolcu. Ayfon gibi bomboş bişey oldular. Yemişim performansını
bkz. Boombok videosu youtube.
1 Yanıt Yanıtla +32
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marsli61 1 yıl TIMERIDER
3.5 mm girişi ve hafıza kartı da gittimi?
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frozen125 1 yıl
Insanlarin akillarini benchmark skorlariyla çelmeye bikmadilar. Artik bunlari birakip pil teknolojilerine daha cok onem vermeliler bence. Telefonu aldiktan sonra tam kullanimda 1 gunu zar zor cikariyosa performansi ne yapayim ben. Artik telefonlarin bataryalari 2-3 gun tam kullanimdan sonra bitmeli bence.
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TIME 1 yıl
İslemci az tuketiyor diye pilden kismak nedir arkadas??
Yanıtla +6
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DODANLI 1 yıl
Şimdi iPhone X 10000 nin üstünde aldıcılar gelir.
Google pixel 2 kullanıyorum. İPhone x te kullandım. Hepsi aynı terane. Yavaş cihaz yok artık. Günümüz amiral cihazların hepsi hızlı çalışıyor.
Pili arttırın arkadaş!
Pili gitmeyen cihaz istediği hıza sahip olsun bir şey ifade etmiyor.
Yanıtla +18
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12 Angry Men 1 yıl
Bence artık benchmark skorlarının bir anlamı kalmadı, her telefon yeterince hızlı. Benim için telefon alırken en önemli kriterler; kamera, tasarım ve pildir.
1 Yanıt Yanıtla +3
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OverClocK1ng 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Bence artık benchmark skorlarının bir anlamı kalmadı, her telefon yeterince hızlı. Benim için telefon alırken en önemli kriterler; kamera, tasarım ve pildir.

Kesinlikle. 1 Pil, 2 Kamera, 3 Elde tutuş.
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