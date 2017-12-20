Samsung Galaxy S9+ benchmark skoru belli oldu

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Önümüzdeki yılın başlarında çıkışını gerçekleştirecek Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ hakkındaki bilgiler netleşmeye başlıyor. Son olarak telefonun Geekbench testi ortaya çıktı. Geekbench tarafından yayınlanan test sonucunda Samsung Galaxy S9+’ın puanını görüyoruz.

Model numarası SM-G965U1 olan telefon Galaxy S9+ modelinin Amerika’da satılan Snapdragon işlemcili versiyonunu işaret ediyor.

Henüz tamamlanmamış bir telefonun test puanını değerlendirmek yanlış olur. Bu nedenle teste giren telefonun teknik özelliklerini değerlendirmek bizim için daha faydalı olacaktır. Samsung Galaxy S9+, beklendiği üzere gücünü Snapdragon’ın en yeni işlemcisi olan Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sınırlı sayıdaki ülkede de Snapdragon işlemci model satışa sunulurken geri kalan pazarda ve ülkemizde Exynos 9810 işlemcili model satılacak.

Teste giren telefonun RAM boyutunda 5 GB RAM yazıyor ancak söylentiler küçük modelin 4 GB, Plus modelinin 6 GB RAM ile geleceği yönünde. Bu nedenle bu bilgide bir hata olabilir.

Telefonda Android 8.0 Oreo işletim sistemi yer alıyor. Test sonucunda Samsung Galaxy S9+ tek çekirdekte 2422 puan, çok çekirdekte 8351 puan almayı başardı.

Telefon hakkındaki sızıntılar giderek artıyor. Telefonda yer alması beklenen özellikler 5.8 inçlik 2960x1440 piksel çözünürlükte ekran, çift arka kamera, 3000 mAh kapasiteli batarya ve 64 GB kapasite olarak sıralanıyor.

http://browser.geekbench.com/v4/cpu/5548051