Samsung Galaxy S'den G. Kore'de yeni bir rekor daha; 10 günde 200.000'lik satış

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un Android işletim sistemli Galaxy S (M110S) modelinin Güney Kore'de 5 saat içinde 10000 tane; 6 gün içinde ise 100.000 tane satılarak güzel bir başarıya imza attığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Samsung, 10. günde satışların Güney Kore'de 200.000 barajını aştığını duyurdu.

Yıl sonuna kadar 110 farklı ülkede satışa sunulması beklenen Samsung Galaxy S'nin teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek quadband GSM - HSDPA şebekesi desteği, 4.0 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekran, TouchWIZ 3.0 arayüzü, ivme sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 32 GB'a kadar arttırılabilir bellek, WI-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth v3.0 + A2DP, 5 megapiksel kamera, 720p video kaydı, otomatik odaklama, 1 GHz işlemci, RDS'li FM radyo, 1500 mAh batarya göze çarpmakta. Satışlar bu hızla devam ederse Güney Koreli dostlarımızın yüzü fotoğraftaki gibi gülmeye devam eder.