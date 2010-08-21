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Samsung Galaxy S'nin küçük kardeşi Galaxy U (M130L) resmiyet kazandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S'nin küçük kardeşi Galaxy U (M130L) resmiyet kazandı
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Ağustos ayının başlarına doğru Galaxy S (M110S) modeliyle yan yana görüntülenen Galaxy U (M130L), kısa bir süre önce resmi olarak tanıtıldı.

İsteğinize göre siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 800.000 Won (676$) fiyat etiketiyle Güney Kore pazarına sunulması planlanan Galaxy U'nun Galaxy S'ye göre daha küçük (3.7 inç) ve farklı teknoloji kullanan (AMOLED Plus) dokunmatik ekranla birlikte geleceği, AMOLED+ ekranların AMOLED ile SuperAMOLED arasında konumlandırıldığı, AMOLED+'nın standart AMOLED'lere kıyasla daha iyi hassasiyete ve netliğe sahip olduğu önceden söylenmekteydi. Resmi tanıtımla birlikte ekran boyutu ve teknolojisine dair söylentiler doğrulandı. Çözünürlüğün ise 480x800 piksel (WVGA) olduğunu ekleyelim.

1 GHz saat hızında çalışan S5PC111 kod adlı işlemciden güç alan akıllı telefon, 119.5 × 59.6 × 12.4 mm ebatlarında - 131 gram ağırlığında tasarlanmış ve Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.1 sürümünü kullanıyor. CDMA ağlarıyla uyumlu çalışabilen Galaxy U, 5 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamerasıyla, 720p video kaydıyla, WI-FI 802.11 b/g/n - GPS - Bluetooth 3.0 desteğiyle, 3.5 mm kulaklık girişiyle, 32 GB'a kadar arttırılabilir kapasitesiyle (microSD kartlarla) ve 1500 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy S'nin küçük kardeşi Galaxy U (M130L) resmiyet kazandı
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Elektroterm 9 yıl
Bunun neresi küçük bunu taşımak için devamlı mont veya ceket giymek lazım
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RapscallioN 9 yıl
galaxy s büyük diye yakınanlar için iyi bir seçenek
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Speed-Step 9 yıl
Samsung yeni modelle birlikte iPhone'un ekranını küçük bulanlara S, iPhone'un boyutlarıyla sorunu olmayanlara ise U seçeneği sunmuş oldu. Rekabet git gide kızışıyor :)
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