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Samsung Galaxy View tableti için ilk tanıtım videosu geldi

Samsung'un entegre standa sahip dev ekranlı Android tablet modeli Galaxy View için kullanım şekillerine odaklanan ilk tanıtım videosu YouTube üzerinden yayımlandı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy View tableti için ilk tanıtım videosu geldi


Samsung'un daha çok geniş ekranda oyun ve video tecrübesi için hazırladığı 18.4 inçlik ekrana sahip Galaxy View tablet modeline yönelik olarak ilk tanıtım videosu dönmeye başladı. 

Samsung'un Ekim ayı sonunda sessiz sedasız resmiyete kavuşturduğu dev ekranlı Android tableti Galaxy View büyük olmasına rağmen son kullanıcıya hitap ediyor ve donanım nedeniyle fiyatı da makul bir düzeyde. 

Tanıtım videolarında tabletin kullanım şekilleri anlatılırken, arka kısımdaki entegre standa da özellikle dikkat çekiliyor. İki tarafa da eğilebilen bu stand ayrıca bir taşıma kulbu da içeriyor. Samsung Galaxy View için şimdiye kadar ki Samsung'un en ilginç tableti diyebiliriz. Cihazın 2.65Kg ağırlığı düşünüldüğünde kulp oldukça iyi bir çözüm olmuş. Stand ile birlikte cihazın kalınlığı 11.9mm oluyor. 

Samsung Galaxy View tablet modelinde 18.4 inçlik Full HD ekran yer alırken, 1.6GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 600MHz hızında çalışan Mali-720MP2 grafik birimi barındıran Exynos 7580 yonga seti tablete gücünü veriyor. 2GB RAM ile cihaz ortalamanın üzerinde bir performans sergiliyor. 

32GB/64GB artırılabilir kapasite sunan cihazda 2.1MP çözünürlüğünde ön kamera, Bluetooth 4.1, WiFi AC, 4G opsiyonu gibi seçenekler yer alıyor. 5700 mAh gücündeki bataryası ile 8 saati çıkarabilen tablet Android 5.1 işletim sistemine sahip. Cihazın 32B WiFi versiyonu 499$ seviyesinde.  

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kadirirdem 4 yıl
Ozellikler orta seviye olmuş ama fiyqt pahalı
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Pi 4 yıl
1 sene sonra destegi, guncellemeyi unutun.
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magicool 4 yıl
Mpniyor plarak kullanilabiliyorsa guzl urun
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aspirin_00 4 yıl
ekran güzelde o tutma olayı bir tuhaf evde odalar arası taşımada işe yarar
kılıfını hayal edemiyorum.
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Patren 4 yıl
bari 21 inç yapıp pc kasasına takabilsek daha çok tuturdı
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Captain_Ivy 4 yıl
kalemli tableti ne zaman çıkacak acaba? En son galaxy note3 serisi ile geldi, ondan sonra ses çıkmadı
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lecagot 4 yıl
bence çok güzel bir çözüm. tablet/televizyon arasında bir yerde. hem basit internet ihtiyaçlarını hem de medya oynatıcı, televizyon ihtiyaçlarını karşılayabilir insanın.
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smart1978 4 yıl
Tutmaz
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ceo-tr 4 yıl
mönitörü kucaklayıp götürmek gibi :)
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