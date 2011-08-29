Samsung Galaxy W, önümüzdeki aydan itibaren İngiltere'de satışa sunulacak

Samsung firmasının yeni isimlendirme stratejisi dahilinde tanıttığı ilk akıllı telefonlardan i8150 Galaxy W, İngiltere'nin önemli operatörlerinden Three tarafından yapılan açıklamalara göre önümüzdeki ay İngiltere pazarına giriş yapabilir. Galaxy W'nun sözleşmeli ve sim-kilitsiz fiyatına dair herhangi bir açıklama ise yapılmamış.



Galaxy W'nun niteliklerini kısaca gündeme getirirsek; 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemciden, 512 MB RAM'den ve Adreno 205 grafik biriminden güç alan akıllı telefon, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini (TouchWiz 4.0 arayüzü) kullanıyor. Dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısını destekleyen Galaxy W'da, 3.7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde S-LCD dokunmatik ekrana, 4 GB dahili flash belleğe, 32 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verilmiş.



Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran akıllı telefon, otomatik odaklama ve LED flaş özellikli kamerasıyla 5 megapiksel fotoğraflar çekebildiği gibi, 720p video kaydı yapabiliyor. Son olarak akıllı telefonun bataryası ise 1500 mAh değerinde.

