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Samsung Galaxy W, önümüzdeki aydan itibaren İngiltere'de satışa sunulacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
53,5b
1
226
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy W, önümüzdeki aydan itibaren İngiltere'de satışa sunulacak
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Samsung firmasının yeni isimlendirme stratejisi dahilinde tanıttığı ilk akıllı telefonlardan i8150 Galaxy W, İngiltere'nin önemli operatörlerinden Three tarafından yapılan açıklamalara göre önümüzdeki ay İngiltere pazarına giriş yapabilir. Galaxy W'nun sözleşmeli ve sim-kilitsiz fiyatına dair herhangi bir açıklama ise yapılmamış.
Galaxy W'nun niteliklerini kısaca gündeme getirirsek; 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemciden, 512 MB RAM'den ve Adreno 205 grafik biriminden güç alan akıllı telefon, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini (TouchWiz 4.0 arayüzü) kullanıyor. Dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısını destekleyen Galaxy W'da, 3.7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde S-LCD dokunmatik ekrana, 4 GB dahili flash belleğe, 32 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verilmiş.
Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran akıllı telefon, otomatik odaklama ve LED flaş özellikli kamerasıyla 5 megapiksel fotoğraflar çekebildiği gibi, 720p video kaydı yapabiliyor. Son olarak akıllı telefonun bataryası ise 1500 mAh değerinde.
Samsung Galaxy W, önümüzdeki aydan itibaren İngiltere'de satışa sunulacak
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aziz77 7 yıl
ics güncellemsi yok.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar,ses kalitesi nasıl genelde boğuk diyorlar lütfen yardım,ona göre alacağım ürünü :S
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tuncay_d 8 yıl
telefon çok güzel. internet performansı süper ,pc gibi diyebilirim. oyunlarda da kasma falan olmuyor. ama 5 saat aktif kullandigim zaman ( hiç durmadan internet wifi oyun video ve marketten birşeyler indirip deneme gibi) şarz bitti, bu normal midir acaba?
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kocadag43 8 yıl tuncay_d
tuncay_d

telefon çok güzel. internet performansı süper ,pc gibi diyebilirim. oyunlarda da kasma falan olmuyor. ama 5 saat aktif kullandigim zaman ( hiç durmadan internet wifi oyun video ve marketten birşeyler indirip deneme gibi) şarz bitti, bu normal midir acaba?

normaldır ısınmış olmasıda lazım
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lord987 8 yıl
Bu bimeks fiyatlarımı karıştırdı yoksa milleti enayimi zannediyor
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gokmay 8 yıl
Bimeks bence dvz kodunu hatalı girmiş sisteme. TL yerine USD girmişler, sistem de kur ile çarpıp TLsini yazıyor bu durumda...
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mobilecom 8 yıl
Bildigim gingerbeard ile cikan cihazlara yuklenebilinecek.
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kocadag43 8 yıl
arkadaşlar ben 3 gündür kullanıyorum bundan önce 1500 amper n97 vardı buda 1500 amper ikiside aynı yani 1 gün oda kurcalarsanız ben 1-2 saat arası internet, 30 dk konuşma 10 foto 3 dk video biraz güncelleme mail bence bu performansa göre şarz süresi ortalamanın üstünde telefonun genelinden acayip memnunum iyiki almışım
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lord987 8 yıl
İcs 4.0 çıkacak gibi geliypr bana. ümitliyim. eğer çıkmazsa kötü olur.
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idil_ka 8 yıl
Tam neo alacaktım... şimdi bu çıktı karşıma püüüfff.

İki sorum var ekranı kimi yerde TFT kimi yerde LCD :)) birde ekranı Gorilla Glass display ???????
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~YuSuFeLiLi~ 8 yıl
takibe alalım
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DH Misafiri 8 yıl
lord987
thehspeed
lord987
thehspeed Arkadaşlar ekran tft lcd bildiğimiz ace in yüksek çözünürlüğü olanı :D
eminmisin ona göre bu teli bekliyordum. TFT çokmu kötüdür c.lcd ye göre?
Gorilla Glass Yok Malesef
Telpa Bayisiyim Erzurumda; Resmi Satışı 999TL... İyi Cihaz Olarak Gözüküyor Ayrıca TW4 Var telefonda ... İstiyen Olursa Cihaz Çıkabilirim...
s plus la w arasında kaldım. TFT nin dezavantajı nedir acaba. tw4 ne oluyor

TW4 dediği TouchWiz 4.0 arayüzü s2 de ki gibi, bende almayı düşünüyorum TFT olması benide kararsızlığa düşürdü ama yabancı kaynaklı video incelemelerde sclcd olduğunu söylüyorlar.Bizzat inceleme fırsatı bulup ekranın beğenirsem alıyorum.
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türbülans 8 yıl
bu arada telefonun android sürümü gingerbread 2.3.5...menüde öyle yazıyor
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thehspeed 8 yıl
Arkadaşlar ekran tft lcd bildiğimiz ace in yüksek çözünürlüğü olanı :D
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lord987 8 yıl
thehspeed

Arkadaşlar ekran tft lcd bildiğimiz ace in yüksek çözünürlüğü olanı :D


eminmisin ona göre bu teli bekliyordum. TFT çokmu kötüdür c.lcd ye göre?
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