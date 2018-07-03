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Samsung Galaxy X katlanabilir telefon sadece ikiye katlanmayacak

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un, Galaxy X adını vermesi beklenen katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Önemli gelişmenin detayları haberimizde.
10 ay
2,5b
1
23
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung'un Galaxy X olarak adlandırılması beklenen katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kore'de yayınlanan bir rapora göre, Galaxy X'in sadece ortadan ikiye katlanmayacağı iddia ediliyor.

Galaxy X'in 2019'da satışa sunulması bekleniyor

Güney Kore'de yayın yapan ETNews geçtiğimiz hafta, Samsung'un bu yaz katlanabilir akıllı telefonu için OLED panellerin deneme üretimine başlayacağını bildirdi. Şirketin ayrıca bu yılın ilerleyen aylarında cihazın seri üretimine geçeceği ve Eylül ayında ise ikinci kez üretim aşamasına gireceği ifade ediliyor. Rapora göre Samsung'un Galaxy X adlı katlanabilir telefonunun 7 inç boyutunda olacağı açıklandı.
Cihazın sadece ortadan ikiye değil, birkaç katlama şekline sahip olacağı iddia ediliyor. Telefonu ikiye katlamak ekranın görünmesini engelleyeceği için Samsung, cihazın yalnızca üçte iki oranında katlanmasını sağlayan bir başka yöntem üzerinde çalışıyor. Bu yöntemle Galaxy X'in ekranı üçte iki oranında katlanacak ve ekranın üst kısmı görünür olacak. Bu sayede de kullanıcılar akıllı telefona gelen bildirimleri, pil durumunu ve diğer bilgileri bu ekrandan takip edebilecekler.
Samsung, yeni ürünleri konusunda oldukça ketum bir tavır sergilediği için ortaya atılan bu iddialar henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak sızıntıların büyük oranda gerçek olduğunu söylemek mümkün. Galaxy X'in önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve akıllı telefonun Ocak 2019'da düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılması da kuvvetle muhtemel görünüyor.

http://www.etnews.com/20180628000321?mc=em_002_00001 Yorum Yaz
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Noobs Gona Wild 10 ay en beğenilen BumberShoot
samsung x ismini iphone den önce düşündü ama iphone çakallık yapıp önce çıkardı. youtube.com/...
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deoks 10 ay
hah şöyle yenilikçi fikirlerle gelin. arkaya 5 kamera koymakla olmuyor bu işler artık.
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Moving On 10 ay
Uzun zamandır gördüğüm en güzel proje olabilir.
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OverClocK1ng 10 ay
Olsa olsa en fazla 7 ye katlanabilir. Kağıttan biliyoruz..
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WaxKitten 10 ay
Yanlış biliniyor:
youtu.be/...
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Ystipi 10 ay OverClocK1ng
OverClocK1ng
Olsa olsa en fazla 7 ye katlanabilir. Kağıttan biliyoruz..




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Ystipi 10 ay OverClocK1ng
OverClocK1ng
Olsa olsa en fazla 7 ye katlanabilir. Kağıttan biliyoruz..




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Fenomenon 10 ay
Haydaaaa bi de bu çıktı. Şimdi samsung diyecek bizim 3'e katlaniyor diğeri diyecek bizim 5'e katlaniyor.
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K_Spartakus 10 ay Fenomenon
Bir başkası da çıkıp takla atıyor diyecek
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BumberShoot 10 ay
Ne kadar özgün bir isimlendirme
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Noobs Gona Wild 10 ay BumberShoot
samsung x ismini iphone den önce düşündü ama iphone çakallık yapıp önce çıkardı. youtube.com/...
2 Yanıt Yanıtla +9
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Xtrud 10 ay BumberShoot
BumberShoot
Ne kadar özgün bir isimlendirme

Aynen Xperia X'ten arak
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kayamtky 10 ay
Bu demektir ki ilerleyen zamanda katlanabilir tabletler de piyasaya girecek. 13-15 inç civarı Dergi boyutuna açılabilen tabletleri ve bu tabletlerde dergi ve çizgi roman okumayı dört gözle bekliyorum. Katlandığında ise 7 inç oluyorsa tadından yenmez. Tabii ki incelmesi de gerekiyor.
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deoks 10 ay
hah şöyle yenilikçi fikirlerle gelin. arkaya 5 kamera koymakla olmuyor bu işler artık.
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RINTINTIN 10 ay
ötv si mtv si cartı curtu türkiye fiyatı 20 bin :D satış reyonuna gider inceleriz anca.
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Krone 10 ay
Açtığında tablet, kapattığında telefon tarzı bir fikir. Bu gerçekten muhteşem olur.
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Drakoid 10 ay Krone
Tugla kalinliginda olmasini dert etmiyosan....
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SEO-Uzmanı 10 ay
samsung bizi heyecanlandır biraz ! +1 :)
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7 etiket daha rapor sızıntı samsung galaxy x katlanabilir akıllı telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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