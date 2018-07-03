Samsung Galaxy X katlanabilir telefon sadece ikiye katlanmayacak

Samsung'un Galaxy X olarak adlandırılması beklenen katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kore'de yayınlanan bir rapora göre, Galaxy X'in sadece ortadan ikiye katlanmayacağı iddia ediliyor.

Galaxy X'in 2019'da satışa sunulması bekleniyor

Güney Kore'de yayın yapan ETNews geçtiğimiz hafta, Samsung'un bu yaz katlanabilir akıllı telefonu için OLED panellerin deneme üretimine başlayacağını bildirdi. Şirketin ayrıca bu yılın ilerleyen aylarında cihazın seri üretimine geçeceği ve Eylül ayında ise ikinci kez üretim aşamasına gireceği ifade ediliyor. Rapora göre Samsung'un Galaxy X adlı katlanabilir telefonunun 7 inç boyutunda olacağı açıklandı.

Cihazın sadece ortadan ikiye değil, birkaç katlama şekline sahip olacağı iddia ediliyor. Telefonu ikiye katlamak ekranın görünmesini engelleyeceği için Samsung, cihazın yalnızca üçte iki oranında katlanmasını sağlayan bir başka yöntem üzerinde çalışıyor. Bu yöntemle Galaxy X'in ekranı üçte iki oranında katlanacak ve ekranın üst kısmı görünür olacak. Bu sayede de kullanıcılar akıllı telefona gelen bildirimleri, pil durumunu ve diğer bilgileri bu ekrandan takip edebilecekler.

Samsung, yeni ürünleri konusunda oldukça ketum bir tavır sergilediği için ortaya atılan bu iddialar henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak sızıntıların büyük oranda gerçek olduğunu söylemek mümkün. Galaxy X'in önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve akıllı telefonun Ocak 2019'da düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılması da kuvvetle muhtemel görünüyor.

http://www.etnews.com/20180628000321?mc=em_002_00001