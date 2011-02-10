Samsung, Galaxy ailesinden Ace, Gio ve Mini'yi Almanya'da satışa sunmaya hazırlanıyor

(Soldan sağa: Galaxy Ace, Galaxy Gio, Galaxy Mini)

Samsung, Galaxy serisinin en yeni üyelerinden Galaxy Ace, Galaxy Gio ve Galaxy Mini'yi Almanya'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonuyla gelen telefonlardan Galaxy Ace ile Galaxy Mini bu ay içinde, Galaxy Gio ise mart ayından itibaren teknoloji mağazalarının vitrinleri süslemeye başlayacak. Galaxy Ace, Galaxy Gio ve Galaxy Mini'nin önerilen satış fiyatlarının ise sırayla 399 Euro, 329 Euro ve 299 Euro olması bekleniyor. Yeni telefonların teknik özellikleri şu şekilde;

Samsung Galaxy Ace - Teknik özellikler

112.4 x 59.9 x 11.5 mm boyutlarında monoblok tasarım

Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM ve HSDPA (7.2 Mbps) desteği

800 MHz frekansında çalışan işlemci

Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi

TouchWIZ arayüzü

3.5 mm kulaklık girişi

3.5 inç boyutunda 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik TFT-LCD ekran

İvme sensörü

158 MB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği

5.0 megapiksel kamera, otomatik odaklama

QVGA video kaydı

RDS destekli FM radyo

Wi-Fi 802.11b/g/n

Bluetooth 2.1

A-GPS

1350 mAh batarya

Samsung Galaxy Gio - Teknik özellikler

110.5 x 57.5 x 12.15 mm boyutlarında monoblok tasarım

Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM ve HSDPA (7.2 Mbps) desteği

800 MHz frekansında çalışan işlemci

Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi

TouchWIZ arayüzü

3.5 mm kulaklık girişi

3.2 inç boyutunda 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik TFT-LCD ekran

İvme ve mesafe sensörleri

158 MB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği

3 megapiksel kamera, otomatik odaklama

QVGA video kaydı

RDS destekli FM radyo

Wi-Fi 802.11b/g/n

Bluetooth 2.1

A-GPS

1350 mAh batarya

Samsung Galaxy Mini - Teknik özellikler

110.4 x 60.6 x 12.1 mm boyutlarında monoblok tasarım

Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM ve HSDPA (7.2 Mbps) desteği

600 MHz frekansında çalışan işlemci

Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi

TouchWIZ arayüzü

3.5 mm kulaklık girişi

3.14 inç boyutunda 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik TFT-LCD ekran

İvme ve mesafe sensörleri

160 MB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği

3 megapiksel kamera

QVGA video kaydı

RDS destekli FM radyo

Wi-Fi 802.11b/g/n

Bluetooth 2.1

A-GPS

1200 mAh batarya

http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=8d840ef7-7335-49db-a30a-c3affa66b2ec