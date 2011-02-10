Samsung, Galaxy ailesinden Ace, Gio ve Mini'yi Almanya'da satışa sunmaya hazırlanıyor

Haber Editörü
(Soldan sağa: Galaxy Ace, Galaxy Gio, Galaxy Mini)
Samsung, Galaxy serisinin en yeni üyelerinden Galaxy Ace, Galaxy Gio ve Galaxy Mini'yi Almanya'da satışa sunmaya hazırlanıyor.
Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonuyla gelen telefonlardan Galaxy Ace ile Galaxy Mini bu ay içinde, Galaxy Gio ise mart ayından itibaren teknoloji mağazalarının vitrinleri süslemeye başlayacak. Galaxy Ace, Galaxy Gio ve Galaxy Mini'nin önerilen satış fiyatlarının ise sırayla 399 Euro, 329 Euro ve 299 Euro olması bekleniyor. Yeni telefonların teknik özellikleri şu şekilde;
Samsung Galaxy Ace - Teknik özellikler
-
112.4 x 59.9 x 11.5 mm boyutlarında monoblok tasarım
-
Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM ve HSDPA (7.2 Mbps) desteği
-
800 MHz frekansında çalışan işlemci
-
Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi
-
TouchWIZ arayüzü
-
3.5 mm kulaklık girişi
-
3.5 inç boyutunda 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik TFT-LCD ekran
-
İvme sensörü
-
158 MB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
-
5.0 megapiksel kamera, otomatik odaklama
-
QVGA video kaydı
-
RDS destekli FM radyo
-
Wi-Fi 802.11b/g/n
-
Bluetooth 2.1
-
A-GPS
-
1350 mAh batarya
Samsung Galaxy Gio - Teknik özellikler
-
110.5 x 57.5 x 12.15 mm boyutlarında monoblok tasarım
-
Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM ve HSDPA (7.2 Mbps) desteği
-
800 MHz frekansında çalışan işlemci
-
Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi
-
TouchWIZ arayüzü
-
3.5 mm kulaklık girişi
-
3.2 inç boyutunda 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik TFT-LCD ekran
-
İvme ve mesafe sensörleri
-
158 MB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
-
3 megapiksel kamera, otomatik odaklama
-
QVGA video kaydı
-
RDS destekli FM radyo
-
Wi-Fi 802.11b/g/n
-
Bluetooth 2.1
-
A-GPS
-
1350 mAh batarya
Samsung Galaxy Mini - Teknik özellikler
-
110.4 x 60.6 x 12.1 mm boyutlarında monoblok tasarım
-
Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM ve HSDPA (7.2 Mbps) desteği
-
600 MHz frekansında çalışan işlemci
-
Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi
-
TouchWIZ arayüzü
-
3.5 mm kulaklık girişi
-
3.14 inç boyutunda 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik TFT-LCD ekran
-
İvme ve mesafe sensörleri
-
160 MB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
-
3 megapiksel kamera
-
QVGA video kaydı
-
RDS destekli FM radyo
-
Wi-Fi 802.11b/g/n
-
Bluetooth 2.1
-
A-GPS
-
1200 mAh batarya
http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=8d840ef7-7335-49db-a30a-c3affa66b2ec Yorum Yaz Paylaş Tweetle
eğer öyleyse fiyat arama motorlarında ve google da neden fiyat çıkmıyor?