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Samsung, Galaxy ailesinden Ace, Gio ve Mini'yi Almanya'da satışa sunmaya hazırlanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
43,6b
1
19
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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(Soldan sağa: Galaxy Ace, Galaxy Gio, Galaxy Mini)

Samsung, Galaxy serisinin en yeni üyelerinden Galaxy Ace, Galaxy Gio ve Galaxy Mini'yi Almanya'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonuyla gelen telefonlardan Galaxy Ace ile Galaxy Mini bu ay içinde, Galaxy Gio ise mart ayından itibaren teknoloji mağazalarının vitrinleri süslemeye başlayacak. Galaxy Ace, Galaxy Gio ve Galaxy Mini'nin önerilen satış fiyatlarının ise sırayla 399 Euro, 329 Euro ve 299 Euro olması bekleniyor. Yeni telefonların teknik özellikleri şu şekilde;

 

Samsung Galaxy Ace - Teknik özellikler

  • 112.4 x 59.9 x 11.5 mm boyutlarında monoblok tasarım
  • Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM ve HSDPA (7.2 Mbps) desteği
  • 800 MHz frekansında çalışan işlemci
  • Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi
  • TouchWIZ arayüzü
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 3.5 inç boyutunda 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik TFT-LCD ekran
  • İvme sensörü
  • 158 MB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • 5.0 megapiksel kamera, otomatik odaklama
  • QVGA video kaydı
  • RDS destekli FM radyo
  • Wi-Fi 802.11b/g/n
  • Bluetooth 2.1
  • A-GPS
  • 1350 mAh batarya

Samsung Galaxy Gio - Teknik özellikler

  • 110.5 x 57.5 x 12.15 mm boyutlarında monoblok tasarım
  • Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM ve HSDPA (7.2 Mbps) desteği
  • 800 MHz frekansında çalışan işlemci
  • Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi
  • TouchWIZ arayüzü
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 3.2 inç boyutunda 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik TFT-LCD ekran
  • İvme ve mesafe sensörleri
  • 158 MB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • 3 megapiksel kamera, otomatik odaklama
  • QVGA video kaydı
  • RDS destekli FM radyo
  • Wi-Fi 802.11b/g/n
  • Bluetooth 2.1
  • A-GPS
  • 1350 mAh batarya

Samsung Galaxy Mini - Teknik özellikler

  • 110.4 x 60.6 x 12.1 mm boyutlarında monoblok tasarım
  • Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM ve HSDPA (7.2 Mbps) desteği
  • 600 MHz frekansında çalışan işlemci
  • Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi
  • TouchWIZ arayüzü
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 3.14 inç boyutunda 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik TFT-LCD ekran
  • İvme ve mesafe sensörleri
  • 160 MB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • 3 megapiksel kamera
  • QVGA video kaydı
  • RDS destekli FM radyo
  • Wi-Fi 802.11b/g/n
  • Bluetooth 2.1
  • A-GPS
  • 1200 mAh batarya

http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=8d840ef7-7335-49db-a30a-c3affa66b2ec Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
ben gio aldım çok memnunum ama fiyatını heryere baktım 600 ve yukarısıydı ben 580 e aldım ...
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DH Misafiri 8 yıl
galaxy mini hepsiburadada 500 tl ve galaxy ace mediamarkta 769 tl ye satılıyor
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hamidowic 8 yıl
eminsiniz değilmi arkadaşlar bu telefonlar satışta şuanda?

eğer öyleyse fiyat arama motorlarında ve google da neden fiyat çıkmıyor?
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DH Misafiri 8 yıl
769 dan satışa çıkmış ace media markta :(
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sportifsan 8 yıl
Yaza kadar telefon alınmaz kardeşim :) Nokia'nın atılımlarının sonucunu beklemek lazım. Amoled+8mpxel camera+3.2İnç ekran+Wifi+3G+windows7 :) bekliyorum
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Berbat Ferhat 8 yıl
RAM miktarları?
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last_legant 8 yıl
Bunların hepsi tft-lcd
Olmadı...
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saijero 8 yıl
ace'i almayı düşünüyordum ama vazgeçtim. 800 mHz işlemciye o kadar para vermem. üstelik süperamoled bekliyordum ekranı :) çok mu şey bekliyordum acaba :)
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orjSin 8 yıl
gio biraz daha ucuz olsaydı ( 270-300 euro arası ) iyi satardı , çok "cuk oturmuş" bi konfigurasyona sahip aslında .
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crowland 8 yıl
beyler bu telefonlarla ugrasmanıza beklemenıze gerek yok turkıyede satılan ve media markette bıle bıtme noktasına gelen lg optimus one p500 duruken sacmalık olur en dusugu 750 tl olması bır baska ben aldım samsung galaxy s i9000 almaktan vazgecıren bır telefon ve fıyatıda 595 tl 3.2 ınc ekran ve 150 amp baatarya arastırın saygılar herkese...
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sportifsan 8 yıl
Mini bile 750TL yi bulacak arkadaş şu telefonların fiyatlarını indirin artık yaaa!!
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