Samsung Game Pad ön siparişe başladı









Samsung'un Galaxy S4 modeli ile birlikte tanıttığı çeşitli aksesuarların arasında en çok ilgi çekenlerden birisi Game Pad olmuştu.





Bluetooth yoluyla cihazlara bağlanan ve NFC yoluyla eşleşme yapabilen aksesuar, dual analog kontrol sunsa da tetik butonları bulunmuyor. Aksesuarın kaidesine ise 4 inç ve 6.3 inç arasındaki akıllı telefonlarınızı oturtabiliyorsunuz. Aksesuar Galaxy S4 ile lanse edilse de hemen tüm Galaxy cihazları ile uyumlu.





MobileFun adlı global perakende ağı, Game Pad aksesuarının ön siparişine başladığını duyurdu. Samsung'un yeni oyun aksesuarına sahip olmak isteyenlerin biraz kesenin ağzını açmaları gerekiyor. Çünkü ürünün ABD fiyatı 113$. Ülkemizde vergilerle birlikte 250TL-300TL bandına oturacağını söyleyebiliriz.





Ancak firmanın diğer ülke pazarlarında fiyatı biraz değiştirdiğini belirtelim. Örneğin İngiltere'de 136$ fiyat etiketine sahip. Bu açıdan sabit bir fiyat sözkonusu olmayabilir.









http://www.mobilefun.com/38583-genuine-samsung-galaxy-s4-game-pad---ei-gp10nnbeg.htm