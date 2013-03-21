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Samsung Game Pad ön siparişe başladı

6 yıl
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44
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Game Pad ön siparişe başladı


Samsung'un Galaxy S4 modeli ile birlikte tanıttığı çeşitli aksesuarların arasında en çok ilgi çekenlerden birisi Game Pad olmuştu.

Bluetooth yoluyla cihazlara bağlanan ve NFC yoluyla eşleşme yapabilen aksesuar, dual analog kontrol sunsa da tetik butonları bulunmuyor. Aksesuarın kaidesine ise 4 inç ve 6.3 inç arasındaki akıllı telefonlarınızı oturtabiliyorsunuz. Aksesuar Galaxy S4 ile lanse edilse de hemen tüm Galaxy cihazları ile uyumlu.

MobileFun adlı global perakende ağı, Game Pad aksesuarının ön siparişine başladığını duyurdu. Samsung'un yeni oyun aksesuarına sahip olmak isteyenlerin biraz kesenin ağzını açmaları gerekiyor. Çünkü ürünün ABD fiyatı 113$. Ülkemizde vergilerle birlikte 250TL-300TL bandına oturacağını söyleyebiliriz.

Ancak firmanın diğer ülke pazarlarında fiyatı biraz değiştirdiğini belirtelim. Örneğin İngiltere'de 136$ fiyat etiketine sahip. Bu açıdan sabit bir fiyat sözkonusu olmayabilir.



http://www.mobilefun.com/38583-genuine-samsung-galaxy-s4-game-pad---ei-gp10nnbeg.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LithiumCW 6 yıl en beğenilen
Dalgamı geçiyor bunlar OUYA o fiyatta ama hala çıkmadı.
1 Yanıt Yanıtla +19
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CWaRRioR 6 yıl
IamGambLer
gene o fiyata cılar gelmiş. Pahalıysa ve beğenmediysen yorum yapma parazitlik yapma tek hücreli misiniz bilmiyorum ki

Sadece beğenenler mi yorum yapabilir? Adam gayet güzel söylemiş, 250-300 liraya bırak PSP'yi 2. el oyun konsolu alınıyor. Beğenen yine gitsin alsın, ama F/P olarak uzak durulması gereken bir ürün.
IamGambLergene o fiyata cılar gelmiş. Pahalıysa ve beğenmediysen yorum yapma parazitlik yapma tek hücreli misiniz bilmiyorum kiSadec...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Demonel 6 yıl
O kadar para etmez ya
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DH Misafiri 6 yıl
Tasarım berbat. 20Lira bile etmeyecek bir tasarıma sahip.
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tuncay altuntoprak 6 yıl
Adamlar normal konsol kolundan daha pahaliya satmaya çalışıyor.
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lazloo 6 yıl
Bu cihazlar otg destekliyor acaba konsol alip kullanilir mi? Oyle ise cok daha ucuza gelir.
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K.can.tas 6 yıl
Bu paraya değmez
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danGerfuLL 6 yıl
Adamlar kol (gibi gecirmek icin) yapmislar.
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shalashaska 6 yıl
tetik butonunu neden koymadılar ki???
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CmSandman 6 yıl
abi bu ne yaa oyun oynanmak için mi alınacak bu telefon şakagibi yaa.
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12 Angry Men 6 yıl
seconder77
12 Angry Men Milletin derdi, sizimi gerdi? Alan alır. Almayan almaz, kime ne ? Neden burda gereksiz tartışmalara girip kendinizi yoruyorsunuz. Alan adam yorumlara göre karar verecek değil ya. Bende olsam bunu almazdım, ihtiyacım yok diye. ama tartışmaya gerek yok
olumsuz yorumlarımızı belirtmeyelim mi yani ne yazalım o zaman yoruma beğenmediğim halde ne yazmamı bekliyorsun

Ben tartışmayın manasında yazdım dostum, bende beğenmediğimi söyledim
ama tartışmanın anlamı yok diyorum.
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Pulstar 6 yıl
Yan sanayi aksesuar olarak çıkabilir diye düşünüyorum.
NFC olmasa da Bluetooth özellikli olsa yeter.
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Ciddi Kedii 6 yıl

50 tl olması gereken alet 250 tl
Gider x360 kolu alırım
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