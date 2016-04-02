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Samsung Gear ve Galaxy Apps uygulama mağazaları birleşiyor

Samsung’un iki farklı segmente hizmet veren Gear ve Galaxy Apps uygulama mağazaları, artık tek çatı altında birleşiyor. Ana merkez Galaxy Apps mağazası olacak.
3 yıl
2,8b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un uzun süredir mobil cihazları için kullanımda bulunan Galaxy Apps uygulama mağazası ve akıllı saatleri için hayata geçirdiği Gear uygulama mağazası, artık tek çatı altında hizmet verecek.

Samsung tarafından yapılan duyuruda, Galaxy Apps uygulama mağazasının hem mobil cihazlara hem de akıllı saatlere hitap edeceği açıklandı. Bugün başlayan güncelleme ile, Gear uygulamaları artık Galaxy Apps içerisinde yer alacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan yeni amiral gemi modellerine kilit ekranı"

Güncelleme sonrasında Galaxy Apps anasayfasına giren kullanıcılar, Gear uygulamalarının yer aldığı yeni sekme ile ilgili bir bildirim alacaklar. Ayrıca bu birleşimin şerefine, bazı Gear S2 saat temaları da ücretsiz olarak sunulacak.

Bugüne kadar Gear mağazasının yer aldığı Samsung Gear uygulaması ise, akıllı saat ve fitness bilekliklerinin bağlantı merkezi olacak. Uygulama indirmek isteyenler ise, Galaxy Apps mağazasına yönlendirilecek.

 

http://www.sammobile.com/2016/03/31/samsung-merges-its-gear-and-galaxy-apps-stores-into-one/ Yorum Yaz
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