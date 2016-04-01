Samsung’dan yeni amiral gemi modellerine kilit ekranı

Mobil cihazlarına geliştirdiği TouchWIZ kullanıcı arayüzü ile bilinen Samsung, zaman zaman farklı çözümler de sunabiliyor. Firmanın son yazılımı, yeni cihazlar için geliştirilen bir kilit ekranı oldu.

Good Lock adındaki uygulama, asıl olarak Samsung sistem arayüzünün bir parçası konumunda ve özelleştirilmiş bir katman olarak tarif ediliyor. Uygulama, kilit ekranınızın yerini alıyor ve çeşitli özelleştirilmeler yapılmasını sağlıyor.

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Uygulamada durum çubuğu, sık kullanılan uygulamalar menüsü, bildirim sistemi gibi bileşenler yer alıyor ve özelleştirilebiliyor. Kullanıcılar, popüler widget’lerini kilit ekranına koyabiliyor, alt kısma bir uygulama menüsü kısayolu yerleştirebiliyor. Ayrıca gelen bildirimleri sağa sürükleyerek, Sakla klasörüne kaydedebiliyor. Uygulama sadece Galaxy S7, Galaxy S6 serileri ve Galaxy Note 5 ile uyumlu.

Samsung Galaxy Apps Linki Burada