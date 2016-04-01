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Samsung’dan yeni amiral gemi modellerine kilit ekranı

Galaxy S7, Galaxy S6 veya Galaxy Note 5 modeli sahibiyseniz, Samsung’un sizin için geliştirdiği özelleştirilebilir yeni kilit ekranına kısaca bir göz atabilirsiniz.
3 yıl
6,1b
1
17
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlarına geliştirdiği TouchWIZ kullanıcı arayüzü ile bilinen Samsung, zaman zaman farklı çözümler de sunabiliyor. Firmanın son yazılımı, yeni cihazlar için geliştirilen bir kilit ekranı oldu.

Good Lock adındaki uygulama, asıl olarak Samsung sistem arayüzünün bir parçası konumunda ve özelleştirilmiş bir katman olarak tarif ediliyor. Uygulama, kilit ekranınızın yerini alıyor ve çeşitli özelleştirilmeler yapılmasını sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Batman ve Superman mobilde de karşılaşıyor"

Uygulamada durum çubuğu, sık kullanılan uygulamalar menüsü, bildirim sistemi gibi bileşenler yer alıyor ve özelleştirilebiliyor. Kullanıcılar, popüler widget’lerini kilit ekranına koyabiliyor, alt kısma bir uygulama menüsü kısayolu yerleştirebiliyor. Ayrıca gelen bildirimleri sağa sürükleyerek, Sakla klasörüne kaydedebiliyor. Uygulama sadece Galaxy S7, Galaxy S6 serileri ve Galaxy Note 5 ile uyumlu.

Samsung Galaxy Apps Linki Burada 

 

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DH Misafiri 2 yıl
A7 cihazıma uyumlu 6.0.1 fransa stock yükledim. Sorunsuz. Hoş stabil.
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oktayakgoz 3 yıl
neden özgün olmak bu kadar zor.
android in kötü tarafı üstü açık araba gibi olmak. üstü kapandığında yamalı bohça gibi oluyor. (hard top konu dışı :))
Google bir tasarım anlayışı getiriyor üreticiler buna uymuyor. yamalı bohça gibi oluyor sistem sonra. Bundan mütevellit mecbur nexus yada one cihazı kullanıyorum
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaslar benim s6 nin dokunmatigi ters calisiyor yani 9 basinca 1yaziyor gibi.. bu konuda yardimci olursaniz sevinirim donanim haber yardim bekliym
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khytr89 3 yıl
Uygulama yapiyorlar hic bir telefona uyumlu degil.. Bunlar neyin kafasinda ??????
Biri ciksin bari j1 uyumlu desin de koca irmanin imaji sarsilmasin ????
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cosica 3 yıl
Note 5 uyumlu değil uyarısı çıkıyor.
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TheMuyu 3 yıl
S6 ile uyumlu değil diyor.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Adamlar ikonları bile kopyaladılar, biz S7'nin tasarımı iPhone'a benzemiş deyince DH üyelerimiz kızıyorlar
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badboy018 3 yıl
S7 Edge uyumlu değil diyor
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mylord92 3 yıl
Önceki cihazlarında desteklemiyor olması çok saçma.
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Master_Evil 3 yıl
note4'e uyumlu olmasını isterdim
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Fenomenon 3 yıl
Tasarım berbat ios gibi olmuş.
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