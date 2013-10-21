Samsung Geliştiriciler Konferansı 2013, 27-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek

Akıllı telefon dünyasının lider ismi Samsung, platformların hızlı büyümesinde büyük pay sahibi olan geliştiricilerle buluşmaya başlıyor.Bir süre önce tıpkı Apple, Google, Microsoft gibi geliştirici konferansı yapacağını duyuran firma, ilk geliştiriciler konferansını 27-29 Ekim tarihlerinde yapacağını açıkladı.

27-29 Ekim tarihleri arasında, teknoloji dünyasının başkenti olan San Francisco’da gerçekleştirilecek olan Samsung Developers Conference 2013 (Samsung Geliştiriciler Konferansı 2013)’de geliştiricilerle Samsung mühendislerini bir araya getirecek. Geliştiricilerin sorularına cevap bulacağı etkinlikte Samsung’un imzasını taşıyan içerik geliştirme araç ve kitleri tanıtılacak ve Samsung’un geniş cihaz yelpazesi kapsamında içerik geliştiricilere yönelik sunduğu fırsatlarla ilgili özel oturumlar düzenlenecek.

Ayrıca etkinlik kapsamında düzenlenecek oturumlarda Open Web, HTML 5 ve Mozilla Destekçisi Christian Heilman, CommonsWare Kurucusu ve Android Topluluk Lideri Mark Murphy, Samsung Amerika Medya Çözümleri Merkezi Kıdemli BaşkanıCurtis Sasaki, Açık İnovasyon Merkezi (Open Innovation Center) Başkanı David Eun konuşmacı olarak sahneye çıkacak.

Teknoloji meraklıları ise SDC 2013 ile ilgili gelişmeleri @SamsungDevUS Twitter hesabından takip edebilecekler.