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Samsung Geliştiriciler Konferansı 2013, 27-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Samsung Geliştiriciler Konferansı 2013, 27-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek

Akıllı telefon dünyasının lider ismi Samsung, platformların hızlı büyümesinde büyük pay sahibi olan geliştiricilerle buluşmaya başlıyor.Bir süre önce tıpkı Apple, Google, Microsoft gibi geliştirici konferansı yapacağını duyuran firma, ilk geliştiriciler konferansını 27-29 Ekim tarihlerinde yapacağını açıkladı.

27-29 Ekim tarihleri arasında, teknoloji dünyasının başkenti olan San Francisco’da gerçekleştirilecek olan Samsung Developers Conference 2013 (Samsung Geliştiriciler Konferansı 2013)’de geliştiricilerle Samsung mühendislerini bir araya getirecek. Geliştiricilerin sorularına cevap bulacağı etkinlikte Samsung’un imzasını taşıyan içerik geliştirme araç ve kitleri tanıtılacak ve Samsung’un geniş cihaz yelpazesi kapsamında içerik geliştiricilere yönelik sunduğu fırsatlarla ilgili özel oturumlar düzenlenecek.

Ayrıca etkinlik kapsamında düzenlenecek oturumlarda Open Web, HTML 5 ve Mozilla Destekçisi Christian Heilman, CommonsWare Kurucusu ve Android Topluluk Lideri Mark Murphy, Samsung Amerika Medya Çözümleri Merkezi Kıdemli BaşkanıCurtis Sasaki, Açık İnovasyon Merkezi (Open Innovation Center) Başkanı David Eun konuşmacı olarak sahneye çıkacak.

Teknoloji meraklıları ise SDC 2013 ile ilgili gelişmeleri @SamsungDevUS Twitter hesabından takip edebilecekler.


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servetxy 5 yıl
en iyi geliştirici ödülünü tasarımcılarına verecekler heralde :))))

harap oldu adamlar sırf farklı bişeler yapabilmek için



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mehmedaltair 5 yıl
Neyi geliştiriyorlar ki exynos'un olmayan kaynak kodları ile geliştirme mi yapıyorlar
bence bunlar kaynak kodlarını sildi yanlışlıkla şimdi kendileri de bulamıyorlar
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EagleTibet 5 yıl
TurboCore
Eğer bir firma bir ülkeyi leen ne olsa alacaklar diyerek dandik malzemelerini bir ürüne koyup adını global pazarda s4 diye tanıtıp, işlemcisi farklı olmasına rağmen yine s4 diye satıyorsa o şirket benim gözümde bitmiştir. Bundan sonra forever htc Nokia sony

İyi güzel demişsinde bunun bu konuyla ne alakası var????????
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ßyİsMaİLCaN 5 yıl
Samsung'a kazıkçı deyip elma alan insanlarımız var daha fazla yoruma gerek yok.
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Guhong01 5 yıl
Sen işlemcilerinin kaynak kodlarını paylaşma, 100 tane telefon çıkar tüm geliştiricilerin kafasını darma duman et, ondan sonrada geliştiriciler konferansı düzenle...
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kpln04 5 yıl
saydıkların tam kazıkçı samsung ta hiç olmazsa fiyatı düşüyor
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Nokia Specialist 5 yıl
Eğer bir firma bir ülkeyi "leen ne olsa alacaklar" diyerek dandik malzemelerini bir ürüne koyup adını global pazarda s4 diye tanıtıp, işlemcisi farklı olmasına rağmen yine s4 diye satıyorsa o şirket benim gözümde bitmiştir. Bundan sonra forever htc Nokia sony
1 Yanıt Yanıtla +2
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kpln04 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Eğer bir firma bir ülkeyi "leen ne olsa alacaklar" diyerek dandik malzemelerini bir ürüne koyup adını global pazarda s4 diye tanıtıp, işlemcisi farklı olmasına rağmen yine s4 diye satıyorsa o şirket benim gözümde bitmiştir. Bundan sonra forever htc Nokia sony

alma sende
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