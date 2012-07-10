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Samsung, Güney Kore'de ilk gün 50.000 Galaxy S III LTE satarak kendi rekorunu kırdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,7b
1
40
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, Güney Koreli teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği Galaxy S III LTE'yi daha önce söz verdiği gibi 9 Temmuz'dan itibaren satışa sundu ve firmanın amiral gemisinin ilk gün satış rakamları elimize ulaştı. Gelen son bilgilere göre akıllı telefon ilk gün 50.000 adetlik satış barajını aşmayı başarmış.
Peki Galaxy S ve Galaxy S II'nin Güney Kore'de ilk gün ne kadar satışı gerçekleştirilmişti?
Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S 10.000 adet, Galaxy S II ise 24.000 adet satmıştı. Buradan yola çıkarak Samsung'un kendi rekorunu kırdığını söylemek mümkün. Galaxy S III LTE, 1.4 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Exynos 4 Quad platformu (ARM Cortex-A9 tabanlı), 2 GB RAM, 32 GB dahili flash bellek ve T-DMB TV alıcısıyla geliyor; SKT, KT ve LG U+ aracılığıyla Güney Kore'de satılıyor.

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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl en beğenilen
Hatırlıyorum da bundan yaklaşık 10 sene önce samsung un x100 telefonunu almıştım ama herkes keşke 3100(x100 den baya pahalıydi) alsaymissin nokia dan Şaşmıycan hacı vs gibi klişe laflar etmişti.. Hey gidi günler şimdi samsung kral ama nokia hala çöp telefonlarini 1.5 2 bin den satmaya çalışıyor..

Bu haber nokia dan Şaşmıycan hacı diyenlere kapak olsun hadi eyvallah
Hatırlıyorum da bundan yaklaşık 10 sene önce samsung un x100 telefonunu almıştım ama herkes keşke 3100(x100 den baya pahalıydi) alsaymissin nokia dan Şaşmıyca...
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DH Misafiri 7 yıl
Abd'deki tüketici teknoloji konusunda bilinçsiz. Ne popülerse onu alıyor, daha iyi olup olmamasını önemsemiyor. O yüzden apple ürünlerinin amerikada daha fazla satması normal. Bilinçli tüketicinin fazla olduğu ülkelerde satış yapamıyor zaten fazla.
Abd'deki tüketici teknoloji konusunda bilinçsiz. Ne popülerse onu alıyor, daha iyi olup olmamasını önemsemiyor. O yüzden apple ürünlerinin amerikada daha fazla ...
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Mr.Legend 7 yıl
Her sene iki katına çıkartmış satışlarını, çok iyi işler yapıyorlar. Ayrıca Exynos işlemci ve 4G ?
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DH Misafiri 7 yıl
myhotyro
BurayaNeYazıyoruz Hatırlıyorum da bundan yaklaşık 10 sene önce samsung un x100 telefonunu almıştım ama herkes keşke 3100(x100 den baya pahalıydi) alsaymissin nokia dan Şaşmıycan hacı vs gibi klişe laflar etmişti.. Hey gidi günler şimdi samsung kral ama nokia hala çöp telefonlarini 1.5 2 bin den satmaya çalışıyor.. Bu haber nokia dan Şaşmıycan hacı diyenlere kapak olsun hadi eyvallah
Ne gerizekalı bir yorum. Zamana ayak uyduramadı ve şu andaki durumu vahim ama Nokia 10 sene öncenin kralıydı. Diğerlerini toplayıp üst üste koysan bir Nokia etmiyordu. Aldığın ürün ve diğerini kıyaslayacak kapasiten olmadığı için şimdiki Nokia ile şimdiki Samsungu kıyaslıyorsun ama verdiğin örnek kapasiteni bayaa ortaya koyuyor.Hiç sevmesemde son birkaç senenin kıralı Apple. Alsaydınya 10 sene önce bir Apple. Madem geleceğin kırallarını 10 sene önceden görüp alabiliyorsun. 10 sene önce gsm piyasasında olmayan firma şimdinin kıralı.

2007-2011 arasında kral apple idi katılıyorum. Ama samsung şu an apple'ı epey geçmiş durumda. Iphone 5'in bile artık anca s3'le yarışabileceğini, sonbaharda gelecek yeni samsung modelleri ile yarışma ihtimali olduğunu düşünmüyorum.
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emkor 7 yıl
28 Ağustos ta güney koreye gideceğim. Telefonların oradaki durumuyla ilgili şu an için net bir bilgi sahibi değilim( tr de çalışırmı?, nasıl tr'ye gönderilir,,kaç paradır gibi.). Ama gittiğimde mecburen kendim için ayrıntılı bir araştırma yapacağım. Bu konuyla ilgilenen arkadaşlara da severek yardımcı olmaya çalışırım.

Teşekkürler.
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aziz77 7 yıl
samsungun naylon telefonları...
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freefalcon 7 yıl
Su an buna rakip olabilecek apple urunu mu var da halen hıckırık tutmus gibi iphone iphone diyebiliyorsunuz anlamıyorum ki..
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interwap 7 yıl
LTE teknolojisi Kore ve Amerika'da bile belli bölgelerde faaliyette olduğunu düşünürsek çok iyi rakam.
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myhotyro 7 yıl
BurayaNeYazıyoruz
Hatırlıyorum da bundan yaklaşık 10 sene önce samsung un x100 telefonunu almıştım ama herkes keşke 3100(x100 den baya pahalıydi) alsaymissin nokia dan Şaşmıycan hacı vs gibi klişe laflar etmişti.. Hey gidi günler şimdi samsung kral ama nokia hala çöp telefonlarini 1.5 2 bin den satmaya çalışıyor.. Bu haber nokia dan Şaşmıycan hacı diyenlere kapak olsun hadi eyvallah

Ne gerizekalı bir yorum. Zamana ayak uyduramadı ve şu andaki durumu vahim ama Nokia 10 sene öncenin kralıydı. Diğerlerini toplayıp üst üste koysan bir Nokia etmiyordu. Aldığın ürün ve diğerini kıyaslayacak kapasiten olmadığı için şimdiki Nokia ile şimdiki Samsung'u kıyaslıyorsun ama verdiğin örnek kapasiteni bayaa ortaya koyuyor.
Hiç sevmesemde son birkaç senenin kıralı Apple. Alsaydınya 10 sene önce bir Apple. Madem geleceğin kırallarını 10 sene önceden görüp alabiliyorsun. 10 sene önce gsm piyasasında olmayan firma şimdinin kıralı.
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RAN7843 7 yıl
Geleceğin işaretçisi bu telefon yani telefonlara 2 gb ram girecek yüksek batarya 2000 mA ve üstü batarya usb 3.0 özelliği LTE internet 2013 ün telefonlarıı daha iyi kameralarrrr
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DH Misafiri 7 yıl
Abd'deki tüketici teknoloji konusunda bilinçsiz. Ne popülerse onu alıyor, daha iyi olup olmamasını önemsemiyor. O yüzden apple ürünlerinin amerikada daha fazla satması normal. Bilinçli tüketicinin fazla olduğu ülkelerde satış yapamıyor zaten fazla.
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escapethelife 7 yıl
Güney kore de dahili sim kart kullanılıyor. Alıp buraya getirseniz bile sim kartınızı takıp kullanamazsınız (:
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Umutcan 7 yıl
Samsung'un bu cihazda 2gb ram kullanmış olması belki note 2 modelinin de 2gb ram ile gelebileceğine işaret olabilir.
Yavaştan yeni ram modüllerini kullanmaya başlıyorlar anlaşılan.
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muhamnet 7 yıl escapethelife
escapethelife

Güney kore de dahili sim kart kullanılıyor. Alıp buraya getirseniz bile sim kartınızı takıp kullanamazsınız (:

kore ye yerlesmek istedim birden...
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sariugur 7 yıl
bu cihazı alcak olsam Güney Kore'den getirtmenin yollarını arardım ilk, resmen üstün cihaz yapılmış ordaki sürümde... x2 ram + dahili TV desteği!
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kermitis 7 yıl
arkadaşlar yok mu forumda bunu güney koreden getirtip satacak biri getirsede alsak
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!!-Origin-!! 7 yıl
tanıdıkta yokki güney korede getirtelim :)
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