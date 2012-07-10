Samsung, Güney Kore'de ilk gün 50.000 Galaxy S III LTE satarak kendi rekorunu kırdı

Samsung, Güney Koreli teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği Galaxy S III LTE'yi daha önce söz verdiği gibi 9 Temmuz'dan itibaren satışa sundu ve firmanın amiral gemisinin ilk gün satış rakamları elimize ulaştı. Gelen son bilgilere göre akıllı telefon ilk gün 50.000 adetlik satış barajını aşmayı başarmış.

Peki Galaxy S ve Galaxy S II'nin Güney Kore'de ilk gün ne kadar satışı gerçekleştirilmişti?



Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S 10.000 adet, Galaxy S II ise 24.000 adet satmıştı. Buradan yola çıkarak Samsung'un kendi rekorunu kırdığını söylemek mümkün. Galaxy S III LTE, 1.4 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Exynos 4 Quad platformu (ARM Cortex-A9 tabanlı), 2 GB RAM, 32 GB dahili flash bellek ve T-DMB TV alıcısıyla geliyor; SKT, KT ve LG U+ aracılığıyla Güney Kore'de satılıyor.