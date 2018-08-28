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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Health üçüncü taraf uygulama desteğini sonlandırdı

Mobil dünyanın önemli fitness takip uygulamalarından Samsung Health, üçüncü taraf uygulama entegrasyonuna son veriyor. Artık sadece Strava entegrasyonuna izin verilecek.
8 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un giyilebilir cihaz pazarındaki önemli yatırımlarından birisi olan Samsung Health uygulaması, kullanıcıları üzecek bir karara imza attı. Artık üçüncü taraf uygulama desteği olmayacak.

Kısa süre kaldı

Gerek telefonun kendi sensörlerini kullanarak gerekse de uyumlu giyilebilir cihazlarla Samsung Health üzerinde pek çok fitness verisi toplamak mümkün. Samsung telefonlarda yüklü gelen uygulama pek çok telefonla da uyumlu.

Ayrıca Bkz. "Ertuğrul Gazi geliştiricisinden yeni bir sonsuz koşu denemesi"

Geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Samsung Health ayrıca Fitbit, Microsoft Health, Runkeeper gibi pek çok üçüncü taraf uygulama entegrasyonu sunuyordu. Böylece kullanıcılar ikinci bir uygulamada veri toplamak zorunda kalmıyordu.

Yapılan açıklamaya göre 1 Eylül itibariyle üçüncü taraf uygulama desteği sonlanacak. Sadece Strava uygulamasına senkronizasyon imkanı sunulacak. Yine de kullanıcıların Samsung Health üzerindeki verilerini yedekleyerek istedikleri zaman başka bir servise aktarma yapabileceği ifade ediliyor.

Kullanıcıları üzecek bu kararın neden alındığına dair bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte rakiplerine göre daha kapalı bir hale geleceği açık. Samsung ayrıca UV takibi, ısı ve nem takibi özelliklerini de Samsung Health uygulamasından çıkarmış durumda.

 

https://www.androidheadlines.com/2018/08/samsung-health-will-no-longer-sync-with-third-party-apps-on-sept-1.html Yorum Yaz
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drkengin 8 ay
Mi fit yetiyor
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SEO-Uzmanı 8 ay
ilaç sektörü en kazançlı sektör olduğunu fark etti galiba !
yakında samsung sağlık sektörü için haplar çıkartır merak etmeyin !
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High Sierra 8 ay
Samsung'dan beklediğim tek şey Browser ile Mail uygulamalarını da Disabler pro kullanmadan devre dışı bırakmaya izin vermesi özelliğini eklemesi.
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