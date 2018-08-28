Samsung Health üçüncü taraf uygulama desteğini sonlandırdı

Samsung’un giyilebilir cihaz pazarındaki önemli yatırımlarından birisi olan Samsung Health uygulaması, kullanıcıları üzecek bir karara imza attı. Artık üçüncü taraf uygulama desteği olmayacak.

Kısa süre kaldı

Gerek telefonun kendi sensörlerini kullanarak gerekse de uyumlu giyilebilir cihazlarla Samsung Health üzerinde pek çok fitness verisi toplamak mümkün. Samsung telefonlarda yüklü gelen uygulama pek çok telefonla da uyumlu.

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Geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Samsung Health ayrıca Fitbit, Microsoft Health, Runkeeper gibi pek çok üçüncü taraf uygulama entegrasyonu sunuyordu. Böylece kullanıcılar ikinci bir uygulamada veri toplamak zorunda kalmıyordu.

Yapılan açıklamaya göre 1 Eylül itibariyle üçüncü taraf uygulama desteği sonlanacak. Sadece Strava uygulamasına senkronizasyon imkanı sunulacak. Yine de kullanıcıların Samsung Health üzerindeki verilerini yedekleyerek istedikleri zaman başka bir servise aktarma yapabileceği ifade ediliyor.

Kullanıcıları üzecek bu kararın neden alındığına dair bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte rakiplerine göre daha kapalı bir hale geleceği açık. Samsung ayrıca UV takibi, ısı ve nem takibi özelliklerini de Samsung Health uygulamasından çıkarmış durumda.