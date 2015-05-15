Samsung Hollanda Note 3 Neo için Lollipop güncellemesini onayladı

Samsung cephesinde Lollipop güncellemesi ile ilgili hararetli günler yaşanmaya devam ediyor. Ürün yelpazesi oldukça geniş olan üretici yeni modellerine Lollipop sürümünü verebilmek için çalışmaya devam ederken bu kez Note 3 Neo için güncelleme geleceği Samsung Hollanda tarafından onaylandı.

Hatırlanacağı üzere Note 2 modelinin yalnızca bazı pazarlarda güncelleme alacağı belirtilmişti. Note 3 Neo ile ilgili daha önce Samsung Fransa da cihazın 2015 yılı sonuna doğru güncelleneceği ile ilgili bazı açıklamalar yapmıştı. Ancak Hollanda'da cihazın güncelleme alacağını söyleyen Twitter hesabı Polonya için herhangi bir bilginin henüz bulunmadığını belirtti. Bu açıklama akıllara Note 2 için yapılan açıklamaları getiriyor fakat ortak düşünce yaklaşık 15 ay önce çıkan cihaza tüm ülkelerde güncelleme verilerek desteğin devam edeceği yönünde.

Diğer bir yandan 2014 yılı başında çıkan Note 3 Neo modeli için yıl sonu geç bir tarih olarak da nitelendirilebilir. Hatırlanacağı üzere Android 4.3 sürümü ile çıkan cihaz daha sonra Android 4.4 Kikat sürümüne güncellenmişti. Anlaşılan o ki Note 3 Neo sahipleri Lollipop'a kavuşmak için biraz daha bekleyecek.