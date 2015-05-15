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Samsung Hollanda Note 3 Neo için Lollipop güncellemesini onayladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,7b
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20
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung Hollanda Note 3 Neo için Lollipop güncellemesini onayladı
 
Samsung cephesinde Lollipop güncellemesi ile ilgili hararetli günler yaşanmaya devam ediyor. Ürün yelpazesi oldukça geniş olan üretici yeni modellerine Lollipop sürümünü verebilmek için çalışmaya devam ederken bu kez Note 3 Neo için güncelleme geleceği Samsung Hollanda tarafından onaylandı.

Hatırlanacağı üzere Note 2 modelinin yalnızca bazı pazarlarda güncelleme alacağı belirtilmişti. Note 3 Neo ile ilgili daha önce Samsung Fransa da cihazın 2015 yılı sonuna doğru güncelleneceği ile ilgili bazı açıklamalar yapmıştı. Ancak Hollanda'da cihazın güncelleme alacağını söyleyen Twitter hesabı Polonya için herhangi bir bilginin henüz bulunmadığını belirtti. Bu açıklama akıllara Note 2 için yapılan açıklamaları getiriyor fakat ortak düşünce yaklaşık 15 ay önce çıkan cihaza tüm ülkelerde güncelleme verilerek desteğin devam edeceği yönünde.
Diğer bir yandan 2014 yılı başında çıkan Note 3 Neo modeli için yıl sonu geç bir tarih olarak da nitelendirilebilir. Hatırlanacağı üzere Android 4.3 sürümü ile çıkan cihaz daha sonra Android 4.4 Kikat sürümüne güncellenmişti. Anlaşılan o ki Note 3 Neo sahipleri Lollipop'a kavuşmak için biraz daha bekleyecek.

Samsung Hollanda Note 3 Neo için Lollipop güncellemesini onayladı


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Grell. 4 yıl
Kaç ay oldu hala güncellemeden tık yok
Samsung is best


Pişman oldum aldığıma

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DH Misafiri 4 yıl
Samsung Fransa da güncelleme için bir tarih vermedi zaten. Yıl sonuna doğru alacak diye ya siz uydurdunuz ya da haberi aldığınız site uydurmuş. Samsung Fransa da sadece güncellemenin geleceğini söyledi zaman söylemedi.
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DH Misafiri 4 yıl
Koskaca samsung bi benim note3 e lolipopu yollamadı heralde,baksana note3 aldı diyolar!
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Football Always 4 yıl
Neo falan bilmem ama şu Note serisi Samsung için devrim, çok ayrı bişey çok güzel
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borukuzen 4 yıl
Umarım note 4 e verilen güncelleme gibi olmaz. Note 4 deki Lollipop güncellemesini beğenenden çok beğenmeyen var. Aynı şey benim de başıma geldi. Telefonumu güncelledikten sonra eskiye oranla şarjı çok kısa sürede tükenmeye başladı. (Gece 02.30 da full iken sabah 08.30 da %75 idi. Arka plandaki veri trafiği ve gps kapalı olduğu halde) Diğer bir sorun;ayarları aktif olduğu halde kilit ekranında adım sayar görüntülenmemeye başlamıştı. Samsung telefona uzaktan erişim sağlayarak hatayı düzeltmeye çalıştı fakat yazılımsal bir sorun olduğunu onlar da anladı. Telefon teknosanın anlaşmalı olduğu servise gitti. Onlar da güncel sürümdeki sorunu düzeltememiş olacak ki kitkata geri dönüşüm gerçekleştirilmiş. Şu an memnunum. Ama Lollipop güncellemesini bu yüzden hala kurmuyorum. Bu konuda samsungun çalışmaları var mı yokmu bizleri bilgilendirmedikleri için bilmiyorum. Anladım ki yazılım sorunlarındaki hataların düzeltilmesini en çabuk gerçekleştiren firma apple. Bir sonraki telefonum appledan olacak ve belki de Androidi kullanmayı tamamen bırakacağım.
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Biggest Star 4 yıl
OuFF iPhone 5s iOS 9 romu Türkiye'ye gelmeyecekmiş ??
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ounomaus 4 yıl
muccos
Mr xXx Oha note 3 hala lolipop almadı mı şaka mı? Ben kaç senelik Xperia z ile bu ay içinde alabilirim ama samsung
samsung fanları neredesiniz?
Note 3 lollipopu aldı.Haberdeki cihaz Note 3 Neo.Note 3ün kırpılmış versiyonu.

note 2 donanımı ama tasarım biraz makyaj vs neo serisi olarak adlandırılıyor
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Armin van Buuren* 4 yıl ounomaus
ounomaus
muccos
Orijinalden alıntı: Mr xXx Oha note 3 hala lolipop almadı mı şaka mı? Ben kaç senelik Xperia z ile bu ay içinde alabilirim ama samsung
samsung fanları neredesiniz?
Note 3 lollipopu aldı.Haberdeki cihaz Note 3 Neo.Note 3ün kırpılmış versiyonu.

note 2 donanımı ama tasarım biraz makyaj vs neo serisi olarak adlandırılıyor

Note 2 donanımı değil. Chipset farklı.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Bütün firmalar aynı millet geçmişi çabuk unutuyor. Güncel olmayan bir sürü ara model var. Tabii üst seviye güncellemesi vermeyen ya da uzun süre bekleten firmalarda iyi değil. Millet bir güncelleme görmesin yeter ki kendinden geçiyor.Android one daha çok cihaz dahil olmalı. Google play Edition yada Nexus telefonları görünce insan güncelleme vermeyen firmalara ya da geç güncelleme yayınlayan firmalara kızmak ta haklı.
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WB 4 yıl
O aldi bu almadi ne bicim platform, hic isim olmaz..
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MrSAVIOR 4 yıl
bi daha samsung almam
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Mr xXx 4 yıl
Oha note 3 hala lolipop almadı mı şaka mı? Ben kaç senelik Xperia z ile bu ay içinde alabilirim ama samsung
samsung fanları neredesiniz?
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muccos 4 yıl Mr xXx
Mr xXx
Oha note 3 hala lolipop almadı mı şaka mı? Ben kaç senelik Xperia z ile bu ay içinde alabilirim ama samsung
samsung fanları neredesiniz?


Note 3 lollipopu aldı.Haberdeki cihaz Note 3 Neo.Note 3'ün kırpılmış versiyonu.
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