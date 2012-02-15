Samsung, LCD bölümü için farklı seçenekleri masaya yatırdı

2011 yılında toplam 206 milyon satış rakamı yakalayan LCD TV segmentinde işler aslında pek de iyi gitmiyor. Samsung ile başlattığı S-LCD ortaklığından çıkan Sony'nin segmentte zarar açıklaması, diğer bir firma Sharp'ın beklentilerin altında kalması buna örnek. İşlerin yolunda gitmediği diğer bir firma ise Samsung.

Smart TV konseptiyle büyük ilgi gören Samsung, 2011 3. çeyrekte Kuzey ve Güney Amerika bölgesinde lider LCD TV satıcısı olmuştu. Samsung'un S-LCD ortaklığını tek başına devralmasından sonraki yeniden yapılanma süreci firmayı rekabetin gerisine itti.

Reuters'in haberine göre firma sözcüsü James Chung dün yaptığı açıklamada LCD bölümünün pazardaki rekabetini artırmak için farklı seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Bazı kaynakların iddiasına göre LCD bölümü tamamen ayrılarak yeni bir firma çatısı altında faaliyetine devam edecek. Samsung bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Firmanın rekabetini azaltan faktörlerin başında Çin'in pazardaki artan gücü, düz ekranlara olan talebin durgunluk dönemine girmesi ve genel anlamda TV satışlarının azalması geliyor.

Otoriteler bu durumdan OLED bölümünün karlı çıkacağını düşünüyor. Çünkü LG ve Samsung gibi üreticiler büyük boyuttaki görüntü birimlerinde LCD panellerin yerine OLED panelleri kullanmayı planlıyor. Hatta Samsung'un LCD bölümünü OLED bölümüne dahil ederek üretim bandının bir kısmını OLED panellere ayırabileceği bile söyleniyor.

2011 yılında Samsung'un LCD bölümü 891 milyon dolar işletim zararına uğradı. Bu dünyanın en büyük LCD panel üreticisi ünvanı için LG ile yaptığı mücadeleye de darbe vurdu.

Bunun yanında DigiTimes'ın haberinde de LCD ve OLED bölümlerini birleştirecek Samsung'un 2012 yılında 50 milyon akıllı TV satışı hedeflediğinden bahsediliyor. Samsung'un bunun için 5.9 milyar dolar yatırım yapacağı da ifade ediliyor. Ancak bu yatırım LCD bölümünün gelişmesi için mi yapılacak yoksa LCD bölümünün devredileceği yeni firmaya mı yapılacak bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

OLED TV modelleri konusunda bu yıl önemli adımlar atan LG ve Samsung firmalarının aksine, bu teknolojiye sahip Tayvanlı üreticiler halen fiyatların yüksekliğinden şikayet ediyor. Maliyetin yüksek olması bu şirketleri küçük ve orta ölçekte OLED panel üretmeye zorluyor. 2012 yılında tüketicilerin bütçe dostu modellere yöneleceğini vurgulayan üreticiler, OLED modellerin bu fiyatlarla pazarda fazla şansı olmayacağını da ekliyor.

