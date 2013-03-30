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Samsung, LTE entegre Exynos 5 Octa işlemcili Galaxy S4 modelini Güney Kore'de satışa sunuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, LTE entegre Exynos 5 Octa işlemcili Galaxy S4 modelini Güney Kore'de satışa sunuyor

 Geliştirdiği Exynos işlemcilerde LTE entegrasyonunu tam olarak tamamlayamayan Samsung, LTE uyumlu ülkelerde amiral gemi modellerini Snapdragon versiyonlarıyla pazara sürmekte.

Ancak Exynos 5 Octa ile önemli bir ilerleme kaydeden firma üretim sorunları nedeniyle Galaxy S4'te de Snapdragon 600 versiyonunu LTE destekli ülkelerde satışa sunacak. Bununla birlikte firma en azından kendi ülkesinde LTE destekli Exynos 5 Octa işlemcisi kullanmak istiyor.

Kaynaklar Samsung'un SHV-E300S model numaralı Galaxy S4 modelini Nisan sonu veya Mayıs başı gibi Güney Kore'de satışa sunacağını belirtiyor. Henüz hacimli üretime geçemeyen LTE destekli Exynos 5 Octa da böylece ülke bazında deneme sürecinden geçmiş olacak.

Samsung'un bir süredir yerel operatörlerle versiyonu test ettiği ve özel bir Unpacked etkinliği ile ülkede lanse edileceği de gelen bilgiler arasında. 
Modelin uluslararası versiyonu da yine aynı dönemde pazara sunulacak.  

Exynos 5 Octa işlemcisi son ortaya çıkan AnTuTu testlerinde Snapdragon 600'ü de geride bırakarak ilk sıraya oturmuştu. Ancak Snapdragon 800 ile Qualcomm'un başabaş bir rekabete gireceği de gelen bilgiler arasında.

http://www.androidauthority.com/galaxy-s4-exynos-5-octa-cpu-lte-south-korea-model-number-shv-e300s-181420/ Yorum Yaz
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stalker(1979) 6 yıl en beğenilen
LTE entegre Exynos 5 Octa Türkiye ye gelse ne olacak ki. Şu anda bulunduğum ilçede 2g var o da tam randımanlı değil. 4g gelene kadar bu s4'ler ayağa düşer
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smart1978 6 yıl
assasin34
8 cekirdekli ama hala rehberi acarken dokuz doguruyor..phonearena.comun incelemesine bir bakin youtubedan ne demek istedigimi anlarsiniz.link asagida.4:00-5:00 arasi dikkat..http://www.youtube.com/watch?v=7KRyQNxGAVo

Baştan sona izledim rehber açarken kasılma lag vs.. yok.
Hepsinde aktif olan efektleri görmekteyiz. Senin gördüğün fade efek. Bu efek kasma filan zannetmişsin. Ayarlardan o efekti kapatırsan anlarsın. Note 2 de öyle.
Ayrıca yazılımsal optimizasyonlar zamanla oturur .Test edilen S4 lerin ROMLARI ilk stabil sürüm veya beta sürümü bile olabilir. Zamanla senin bile fark edemediğin birçok sorunlar giderilecek ve / veya çalışan uygulamalar vs.. için de daha da iyileştirecektir. Bugüne kadar hep böyle olmuştur.
assasin348 cekirdekli ama hala rehberi acarken dokuz doguruyor..phonearena.comun incelemesine bir bakin youtubedan ne demek istedigimi anlarsin...
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yasinadin 6 yıl
ben bu telefonu aldıgımda en az 3-4 sene kullanıcam . bu mantıkla 3-4 sene icinde turkiyeye bide 4g gelirse sizce kasıp s 4 un lte li versyonu almalımıyım? yani sonucta snapdragonla exynox arasınca cok cok az bir performans farkı var hissedilemiyecek derecede.
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OverClocK1ng 6 yıl
Eryigitttt
Hayda hani olmuyordu, demekki piyasaya surme acelesinden s600 koymus.

He valla. Ben de LTE entegre değil diye LTE olmak zorunda kaldığı için 600 ile sürdü. O yüzden LTE olmayan ülkelerde Exynos ile verecekler diye düşünüyordum.
Demek sırf erken çıkartmak içinmiş. Buna da LTE koymuşlar...
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Renault Sport 6 yıl
Vay Samsung vay.
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ahmet izmirli 6 yıl
swat882
mert1907
wolf silver Her zaman en iyisini vatandaslarina veriyorlar..
Tıpkı bizimkiler gibi...



aynen katılıyorum bizimkiler gibi
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smart1978 6 yıl
assasin34
8 cekirdekli ama hala rehberi acarken dokuz doguruyor..phonearena.comun incelemesine bir bakin youtubedan ne demek istedigimi anlarsiniz.link asagida.4:00-5:00 arasi dikkat..http://www.youtube.com/watch?v=7KRyQNxGAVo

Baştan sona izledim rehber açarken kasılma lag vs.. yok.
Hepsinde aktif olan efektleri görmekteyiz. Senin gördüğün fade efek. Bu efek kasma filan zannetmişsin. Ayarlardan o efekti kapatırsan anlarsın. Note 2 de öyle.
Ayrıca yazılımsal optimizasyonlar zamanla oturur .Test edilen S4 lerin ROMLARI ilk stabil sürüm veya beta sürümü bile olabilir. Zamanla senin bile fark edemediğin birçok sorunlar giderilecek ve / veya çalışan uygulamalar vs.. için de daha da iyileştirecektir. Bugüne kadar hep böyle olmuştur.
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12 Angry Men 6 yıl
wolf silver
Her zaman en iyisini vatandaslarina veriyorlar..

Doğrusuda bu zaten. Önce kendi halkını düşüneceksin
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wolf silver 6 yıl
Her zaman en iyisini vatandaslarina veriyorlar..
1 Yanıt Yanıtla +1
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mert1907 6 yıl wolf silver
wolf silver
Her zaman en iyisini vatandaslarina veriyorlar..

Tıpkı bizimkiler gibi...
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L.o.T.u.S 6 yıl

Güney koreye savaş ilan eden kuzey kore bombaları izin verirse samsung satar orda
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12 Angry Men 6 yıl
omerv

Demekki çalacak bir yer bulamamış anca yetiştirmişler. LTE yi enteğre edecek birikimleri yoksa yazık. Apple ve Nokia nın iddea ettiği gibi samsung teknoloji kopyalama ile bu günlere geldi ancak büyük firmalar uyandı. Parça tedariklerini başka bir malara kaydırıyorlar uzun vadede Samsung u zor günler bekleyebilir.


Bilir kişi konuşmuş, fazla söze gerek yok
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muhamnet 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

omerv

Demekki çalacak bir yer bulamamış anca yetiştirmişler. LTE yi enteğre edecek birikimleri yoksa yazık. Apple ve Nokia nın iddea ettiği gibi samsung teknoloji kopyalama ile bu günlere geldi ancak büyük firmalar uyandı. Parça tedariklerini başka bir malara kaydırıyorlar uzun vadede Samsung u zor günler bekleyebilir.


Bilir kişi konuşmuş, fazla söze gerek yok

Türkçe bilmeyen bilir kişi.
Ovaları köşeli tuğla tasarımı sony den çaldıklarını bilmeyen bilir kişi,
3g ve lte patentlerinin %60tan fazlasının sadece Samsung’un ürettiğini bilmeyen cahil kişi...
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assasin34 6 yıl
kanatkanat
assasin34 8 cekirdekli ama hala rehberi acarken dokuz doguruyor..phonearena.comun incelemesine bir bakin youtubedan ne demek istedigimi anlarsiniz.link asagida.4:00-5:00 arasi dikkat.. youtube.com/...
Yeni romlarda ilk açılışta hep biraz bekletir rehber açılışı. sonra rehberi yarım saniyede bile açabilirsin. Çekirdekle alakası yok jell bean 4,2,2 yeni bir rom olduğu için ilk güncellemelerle birlikte ilk açılışta rehberin açılışı yarım saniye ye düşecektir endişe edecek bir durum yok yani:)

iphone5 kullanicisiyim..androidli bir cihaz kullanmak istiyorum ama bunlari gorunce soguyorum.umarim dedigin gibidir.:-)
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muhamnet 6 yıl assasin34
assasin34

kanatkanat

assasin34 8 cekirdekli ama hala rehberi acarken dokuz doguruyor..phonearena.comun incelemesine bir bakin youtubedan ne demek istedigimi anlarsiniz.link asagida.4:00-5:00 arasi dikkat.. youtube.com/...
Yeni romlarda ilk açılışta hep biraz bekletir rehber açılışı. sonra rehberi yarım saniyede bile açabilirsin. Çekirdekle alakası yok jell bean 4,2,2 yeni bir rom olduğu için ilk güncellemelerle birlikte ilk açılışta rehberin açılışı yarım saniye ye düşecektir endişe edecek bir durum yok yani:)



iphone5 kullanicisiyim..androidli bir cihaz kullanmak istiyorum ama bunlari gorunce soguyorum.umarim dedigin gibidir.:-)


O iş kolay... Yazmaya değmez aslında. Ex dialer...
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assasin34 6 yıl
8 cekirdekli ama hala rehberi acarken dokuz doguruyor..phonearena.com'un incelemesine bir bakin youtube'dan ne demek istedigimi anlarsiniz.link asagida.4:00-5:00 arasi dikkat..
youtube.com/...
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stalker(1979) 6 yıl assasin34
assasin34

8 cekirdekli ama hala rehberi acarken dokuz doguruyor..phonearena.com'un incelemesine bir bakin youtube'dan ne demek istedigimi anlarsiniz.link asagida.4:00-5:00 arasi dikkat..

youtube.com/...

Yeni romlarda ilk açılışta hep biraz bekletir rehber açılışı. sonra rehberi yarım saniyede bile açabilirsin. Çekirdekle alakası yok jell bean 4,2,2 yeni bir rom olduğu için ilk güncellemelerle birlikte ilk açılışta rehberin açılışı yarım saniye ye düşecektir endişe edecek bir durum yok yani:)
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