Samsung, LTE entegre Exynos 5 Octa işlemcili Galaxy S4 modelini Güney Kore'de satışa sunuyor





Geliştirdiği Exynos işlemcilerde LTE entegrasyonunu tam olarak tamamlayamayan Samsung, LTE uyumlu ülkelerde amiral gemi modellerini Snapdragon versiyonlarıyla pazara sürmekte.





Ancak Exynos 5 Octa ile önemli bir ilerleme kaydeden firma üretim sorunları nedeniyle Galaxy S4'te de Snapdragon 600 versiyonunu LTE destekli ülkelerde satışa sunacak. Bununla birlikte firma en azından kendi ülkesinde LTE destekli Exynos 5 Octa işlemcisi kullanmak istiyor.





Kaynaklar Samsung'un SHV-E300S model numaralı Galaxy S4 modelini Nisan sonu veya Mayıs başı gibi Güney Kore'de satışa sunacağını belirtiyor. Henüz hacimli üretime geçemeyen LTE destekli Exynos 5 Octa da böylece ülke bazında deneme sürecinden geçmiş olacak.





Samsung'un bir süredir yerel operatörlerle versiyonu test ettiği ve özel bir Unpacked etkinliği ile ülkede lanse edileceği de gelen bilgiler arasında.

Modelin uluslararası versiyonu da yine aynı dönemde pazara sunulacak.





Exynos 5 Octa işlemcisi son ortaya çıkan AnTuTu testlerinde Snapdragon 600'ü de geride bırakarak ilk sıraya oturmuştu. Ancak Snapdragon 800 ile Qualcomm'un başabaş bir rekabete gireceği de gelen bilgiler arasında.

http://www.androidauthority.com/galaxy-s4-exynos-5-octa-cpu-lte-south-korea-model-number-shv-e300s-181420/