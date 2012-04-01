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Samsung, La Fleur serisi cep telefonlarını sergiledi: Galaxy Ace, Wave Y ve C3520

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
126,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, kadınlara yönelik hazırladığı La Fleur serisi yeni cep telefonlarını Almanya pazarı için sergiledi. Android 2.3 Gingerbread işletim sistemli Galaxy Ace'in, Bada 2.0 mobil platformlu Wave Y'nin ve kapaklı C3520'nin La Fleur versiyonlarının renk ve desenler dışında standart versiyonlardan herhangi bir farklılığı bulunmuyor.
Samsung, Galaxy Ace için 339 Euro, Wave Y için 219 Euro, C3520 için 193 Euro fiyat belirlemiş. La Fleur serisi yeni cep telefonlarının her birinin dikkat çeken teknik özellik listesi şu şekilde;
Samsung, La Fleur serisi cep telefonlarını sergiledi: Galaxy Ace, Wave Y ve C3520
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Galaxy Ace: Dörtband GSM şebekesi desteği, HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps), Android 2.3 işletim sistemi, TouchWiz 3.0 kullanıcı arayüzü, 3.5-inç 320 x 480 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 800 MHz Qualcomm MSM7227 platformu (ARM 11), 158 MB dahili flash bellek, microSD kart desteği, 5 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş, VGA video kaydı, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, A-GPS, RDS'li FM radyo, 1350 mAh batarya
Samsung, La Fleur serisi cep telefonlarını sergiledi: Galaxy Ace, Wave Y ve C3520
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Wave Y: Dört band GSM şebekesi desteği, HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps), Bada 2.0, TouchWiz kullanıcı arayüzü, 3.2-inç 320 x 480 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 832 MHz işlemci, 150 MB dahili flash bellek, microSD kart desteği, 2 megapiksel kamera, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, A-GPS, RDS'li FM radyo, 1200 mAh batarya
Samsung, La Fleur serisi cep telefonlarını sergiledi: Galaxy Ace, Wave Y ve C3520
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C3520: Dörtband GSM şebekesi desteği, 2.4-inç 240 x 320 piksel ekran, 28 MB dahili flash bellek, microSD kart desteği, 1.3 megapiksel kamera, Bluetooth 2.1, RDS'li FM radyo, 800 mAh batarya

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DH Misafiri 6 yıl
Galaxy ace la'fleur kullanıyorum normal ace ile arasında ki tek fark dış görüntüsü.. Telefonumdan memnunum fakat pek bi program yükleyemiyorum ekrani donuyor.. Bunun dışında kullanımi çok güzel..
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DH Misafiri 6 yıl
ya samsung galaxy ace ile galaxy ace la fleur arasındaki fark ne ?
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DH Misafiri 7 yıl
çok güzel bu telefona aşık oldum
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DH Misafiri 7 yıl
Selam galaxy ace icin ucretsiz igoyu nerden nasil yukleyebilirim
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r2d2droids 7 yıl
Samsung un Galaxy Ace Le Fleur modelini teknoloji marketlerinden birinde gören oldu mu hiç? bu cihazı almak istiyorum fakat sadece hepsiburada da satılıyor. gidip ürünü birebir görebileceğim bir yer bilen var mı???
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DH Misafiri 7 yıl
çok güzel ama fiyat'ta güzel
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MERCURY2000 7 yıl
Samsung tasarım konusunda bir türlü kendini gelistiremedi. Standart versiyonlar daha kaliteli ve hoş gözüküyor.
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mansurmarsak 7 yıl
Ace e 340 euro vereceğime xperia neo alırım olur biter arkadaş bu fiyat ne böyle.
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firebird8 7 yıl
Bu tasarimlari yapip ayni yemegi defalarca isitip servis etme uyanikligini anca kadinlar yutar zaten:)
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aziz77 7 yıl
aman aynı tasarımı boyamış samsung işte.
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gael 7 yıl
desenleri photoshop brush paletinden yapmışlar heralde
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