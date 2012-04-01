Samsung, La Fleur serisi cep telefonlarını sergiledi: Galaxy Ace, Wave Y ve C3520

Samsung, kadınlara yönelik hazırladığı La Fleur serisi yeni cep telefonlarını Almanya pazarı için sergiledi. Android 2.3 Gingerbread işletim sistemli Galaxy Ace'in, Bada 2.0 mobil platformlu Wave Y'nin ve kapaklı C3520'nin La Fleur versiyonlarının renk ve desenler dışında standart versiyonlardan herhangi bir farklılığı bulunmuyor.



Samsung, Galaxy Ace için 339 Euro, Wave Y için 219 Euro, C3520 için 193 Euro fiyat belirlemiş. La Fleur serisi yeni cep telefonlarının her birinin dikkat çeken teknik özellik listesi şu şekilde;

Galaxy Ace: Dörtband GSM şebekesi desteği, HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps), Android 2.3 işletim sistemi, TouchWiz 3.0 kullanıcı arayüzü, 3.5-inç 320 x 480 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 800 MHz Qualcomm MSM7227 platformu (ARM 11), 158 MB dahili flash bellek, microSD kart desteği, 5 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş, VGA video kaydı, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, A-GPS, RDS'li FM radyo, 1350 mAh batarya



Wave Y: Dört band GSM şebekesi desteği, HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps), Bada 2.0, TouchWiz kullanıcı arayüzü, 3.2-inç 320 x 480 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 832 MHz işlemci, 150 MB dahili flash bellek, microSD kart desteği, 2 megapiksel kamera, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, A-GPS, RDS'li FM radyo, 1200 mAh batarya



C3520: Dörtband GSM şebekesi desteği, 2.4-inç 240 x 320 piksel ekran, 28 MB dahili flash bellek, microSD kart desteği, 1.3 megapiksel kamera, Bluetooth 2.1, RDS'li FM radyo, 800 mAh batarya

