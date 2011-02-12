Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde Bada OS 2.0'ı sergileyecek

Haber Editörü
Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy S 2 ile Galaxy Tab 2'yi teknoloji severlerle buluşturacağı düşünülen Samsung, etkinlik kapsamında Android kadar önem verdiği bir diğer mobil işletim sistemi Bada 2.0'ı yazılım geliştiricilere sergilemeyi planlıyor.
İlk kez Güney Kore'de düzenlenen toplantıda onaylanan Bada 2.0, Near-Field Communications desteği, daha geliştirilmiş multi-tasking yeteneği ve arttırılmış güvenlikle geliyor. Bada 2.0'ın 15 Şubat'da sergileneceği belirtilirken Bada destekli telefon tanıtılıp tanıtılmayacağı belirsizliğini koruyor.
http://www.samsunghub.com/2011/02/12/samsung-will-show-bada-2-0-to-developers-at-mwc/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+samsunghub+%28Samsung+Hub%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Söylentiler ve gelişmeler bu cihazın Mid-End bir cihaz olacağı yönünde. Böyle olursa Bada nın hedef kitlesi biraz daha netleşmiş olacaktır.
Kolay gelsin
İnternete düşen video ne kadar gerçek bilmiyorum ama 15 şubatı merak ediyorum.
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