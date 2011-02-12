Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde Bada OS 2.0'ı sergileyecek

Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy S 2 ile Galaxy Tab 2'yi teknoloji severlerle buluşturacağı düşünülen Samsung, etkinlik kapsamında Android kadar önem verdiği bir diğer mobil işletim sistemi Bada 2.0'ı yazılım geliştiricilere sergilemeyi planlıyor.

İlk kez Güney Kore'de düzenlenen toplantıda onaylanan Bada 2.0, Near-Field Communications desteği, daha geliştirilmiş multi-tasking yeteneği ve arttırılmış güvenlikle geliyor. Bada 2.0'ın 15 Şubat'da sergileneceği belirtilirken Bada destekli telefon tanıtılıp tanıtılmayacağı belirsizliğini koruyor.

http://www.samsunghub.com/2011/02/12/samsung-will-show-bada-2-0-to-developers-at-mwc/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+samsunghub+%28Samsung+Hub%29