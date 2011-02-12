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Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde Bada OS 2.0'ı sergileyecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,9b
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19
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy S 2 ile Galaxy Tab 2'yi teknoloji severlerle buluşturacağı düşünülen Samsung, etkinlik kapsamında Android kadar önem verdiği bir diğer mobil işletim sistemi Bada 2.0'ı yazılım geliştiricilere sergilemeyi planlıyor.

İlk kez Güney Kore'de düzenlenen toplantıda onaylanan Bada 2.0, Near-Field Communications desteği, daha geliştirilmiş multi-tasking yeteneği ve arttırılmış güvenlikle geliyor. Bada 2.0'ın 15 Şubat'da sergileneceği belirtilirken Bada destekli telefon tanıtılıp tanıtılmayacağı belirsizliğini koruyor.


http://www.samsunghub.com/2011/02/12/samsung-will-show-bada-2-0-to-developers-at-mwc/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+samsunghub+%28Samsung+Hub%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
wave ve wave 2 de kullanılacakmı acaba bada 2.0. ?
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Python 8 yıl
reklamı şart bence rakiplerine göre yolun başında
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DH Misafiri 8 yıl
Ben Bada'nın Symbian'ın yerine orta ve düşük segmentte kullanılacağını düşünüyorum.
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Alessio Santo 8 yıl
Bada orta segment telefonlarda yani Samsung Corby Star vb telefonlarda kullanılacak yalnız Bada'yı Samsung Wave serisinde kullanarak müthiş bir başarıya imza attı. Aslında Bada biraz da Android baz alınarak yapılmadı değil.
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Batuist 8 yıl
samsungun bu ismi değiştirmesi lazım bence.. hiç albenisi yok.. "bada" nedir öyle!!!
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aydink_1903 8 yıl
Mutlaka yeni bir cihazla tanıtacaklar, şu an piyasada mevcut Bada lı 6 cihazda da NFC chip i yok.

Söylentiler ve gelişmeler bu cihazın Mid-End bir cihaz olacağı yönünde. Böyle olursa Bada nın hedef kitlesi biraz daha netleşmiş olacaktır.

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BadaOS 8 yıl
BADA'yi Tanitmak icin Daha iyi bir yer olamaz Bu Güne kadar bu konuda neden bu kadar sessiz kaldilar anlamadim yani ne cihazdan nede reklamindan bahsettiler bu is laptop ta Badaya sunu bunu koyduk bakin nekadar islevselligini artirdik demege gelmez En dogru olan O ogünün amacina yakisir bir cihaz ile Bada'yi tanitmak olmali insallah iyi bir sey sergilerler
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Türkmenli 8 yıl
Söylentiler genelde gerçek çıkıyor ama bekleyip göreceğiz sonucunu.Bada 2.0 büyük değişiklikler vaadediyor.Şu haliyle bile stabil,hızlı ve güzel bir sistem.Tek eksiği program sayısının azlığı ki o da 3000 i buldu.Bada 2.0 ile gelecek android tarzı programda reklam olayı ve tanıtılacak yeni cihazlarla badalı tel sayısını arttırarak bu eksiğin de aşılacağını düşünüyorum.Şu sıralar pek popüler olmasada bada işletim sistemi Samsung için önemli ve zamanla popülerliğini kazanacaktır.
İnternete düşen video ne kadar gerçek bilmiyorum ama 15 şubatı merak ediyorum.
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gemres 8 yıl
aydink_1903

Mutlaka yeni bir cihazla tanıtacaklar, şu an piyasada mevcut Bada lı 6 cihazda da NFC chip i yok.

Söylentiler ve gelişmeler bu cihazın Mid-End bir cihaz olacağı yönünde. Böyle olursa Bada nın hedef kitlesi biraz daha netleşmiş olacaktır.

Kolay gelsin

.
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