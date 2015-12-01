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Samsung Mobile’da kan değişikliği

Samsung’da bir süredir konuşulan oyuncu değişikliği sonunda gerçek oldu. Samsung Mobile’ın başındaki isim artık J. K. Shin değil. İşte yerine gelen yeni yönetici ve habere ilişkin çarpıcı detaylar:
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Samsung Mobile’da kan değişikliği
 
2011 yılından bu yana Samsung’un tanıttığı yeni nesil akıllı telefonları ilk onun elinde görüyorduk. Küresel ölçekte mobil pazarda dengeler hızla değişiyor olsa da Samsung tarafındaki beklentilerin altında kalan gidişatın faturası J.K. Shin’e kesildi. Hali hazırda Samsung’taki CEO yardımcılığı görevine devam edecek olan eski mobil departman başkanı, sadece mobil birim için görevini Dong Jin Koh’a devredecek.

Xiaomi gibi Çinli üreticilerin son dönemde pazardaki etkinliği en çok Samsung’u etkilemişti. Bu noktada Samsung markasını daha rekabetçi hale getirmek adına yeni bir eylem planını harekete geçirecek olan Dong Jin Koh ile Samsung tarafında nelerin değişeceği şimdiden mobil dünya adına büyük merak konusu olmuş durumda.

J.K. Shin gibi Kore İleri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden mezun olan Koh, 54 yaşında. Samsung’daki görevine yine Shin gibi mühendis olarak başlayan yeni yönetici atandığı görevine 2016 yılının başı itibariyle başlayacak. 1984 yılından bu yana Samsung için çalışan Koh, insan kaynakları, ürün planlama ve ARGE birimlerinde görev yaptı. Samsung’un küresel ölçekli teknoloji evrimini en yakından yaşayan isimlerden olan Dong Jin Koh, Samsung Pay mobil ödeme sisteminin geliştirilmesinde de etkin rol oynamış.

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kadirirdem 3 yıl
İnşallah yeni baskan yazılıma yönlenir
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wolf silver 3 yıl
Samsung Tabiki düşer. O kadar galaxy s3 kullanıcısınin Bedduasıni aldı.
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Patren 3 yıl
s6 bekleneni veremince olan bu adama oldu diğer telefonlardada bir düşüş var demekki
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theyapici 3 yıl
xiaomi adamı vurmuş desenize apple pahalı da satıyor her türlü samsung ta biraz kan kaybı var bakalım yeni 8890 iyi gibi 2016 sıcak geçecek note5 alma almama kararsızlığındayız halen
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greenk 3 yıl
3 bin tl değil de 4 bin tl ye satarsanız çinlilere pazarı direkt vermiş olacaksınız.
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