Samsung Mobile’da kan değişikliği

2011 yılından bu yana Samsung’un tanıttığı yeni nesil akıllı telefonları ilk onun elinde görüyorduk. Küresel ölçekte mobil pazarda dengeler hızla değişiyor olsa da Samsung tarafındaki beklentilerin altında kalan gidişatın faturası J.K. Shin’e kesildi. Hali hazırda Samsung’taki CEO yardımcılığı görevine devam edecek olan eski mobil departman başkanı, sadece mobil birim için görevini Dong Jin Koh’a devredecek.

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Xiaomi gibi Çinli üreticilerin son dönemde pazardaki etkinliği en çok Samsung’u etkilemişti. Bu noktada Samsung markasını daha rekabetçi hale getirmek adına yeni bir eylem planını harekete geçirecek olan Dong Jin Koh ile Samsung tarafında nelerin değişeceği şimdiden mobil dünya adına büyük merak konusu olmuş durumda.J.K. Shin gibi Kore İleri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden mezun olan Koh, 54 yaşında. Samsung’daki görevine yine Shin gibi mühendis olarak başlayan yeni yönetici atandığı görevine 2016 yılının başı itibariyle başlayacak. 1984 yılından bu yana Samsung için çalışan Koh, insan kaynakları, ürün planlama ve ARGE birimlerinde görev yaptı. Samsung’un küresel ölçekli teknoloji evrimini en yakından yaşayan isimlerden olan Dong Jin Koh, Samsung Pay mobil ödeme sisteminin geliştirilmesinde de etkin rol oynamış.