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Samsung, Nuance firmasını satın alma peşinde

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Nuance firmasını satın alma peşinde

Son dönemde sesli ve dijital asistan teknolojilerinin öne çıkardığı bir firma var ki o da Nuance. Nuance 1996 yılından bu yana ses tanıma teknolojileri üzerinde teknolojiler geliştiriyor.  Apple'ın Siri, Samsung'un S Voice ve Dragon Naturally Speaking uygulamasının arkasındaki isim olarak dikkat çeken firma şimdi satın alma dedikodularının odağında. 

Wall Street Journal tarafından verilen bilgilere göre Nuance firması satın alma opsiyonları için Samsung ve bazı ortaklık yapılarıyla görüşme halinde. Firmanın neden satın alma opsiyonunu gündeme aldığı ise bilinmiyor.

Nuance son yatırımlarla birlikte değerini 5.5 milyar dolara çıkarmıştı. Satın alma gündeme geldiğinde değerin 6 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Samsung'un bu yıl Ar-Ge için 12 milyar dolar bütçe ayırması onu potansiyel alıcılar arasına sokuyor. 

Samsung'un Nuance ile ne tür planları olduğuna dair bir bilgi yok. Ancak S Voice platformunun geliştirilmesi, akıllı televizyonlarda daha gelişmiş ses kontrol sistemleri veya yeni bir dijital asistan planları ihtimal dahilinde. 

Nuance ile en çok haşır neşir olan Apple'ın ise listede ismi geçmiyor. Buna sebep olarak Beats firmasını satın aldıktan sonra Apple'ın bir süre büyük satın alımlara girmek istememesi gösteriliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-in-talks-to-buy-Nuance-which-powers-S-Voice-Siri-and-Dragon_id57202 Yorum Yaz
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ErTuFx 4 yıl
apple siri icin zaten bir firma satin almamismiydi
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Pulstar 4 yıl
Apple bu tip ortaklıkları bitirip işi kendi üstlenince eline-yüzüne bulaştırıyor; harita örneğinde olduğu gibi. Bakalım bu sefer ne olacak.

Bir işi yapacaksan ya ustası olacaksın ya da ustasına yaptıracaksın. Zaman içinde yapa-yapa ustalaşırım devri geride kaldı. Zira millet usta işinin tadını aldı. Şimdi millete zorla usta işini bıraktırıp çırak işini kullandırırsan tepkiler elbette hiç iyi olmaz.

Çünkü ortada (haberdeki gibi) büyük paralar dönüyor ve bu paraların en büyük kaynağı da son kullanıcı oluyor.
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tevfikkavil 4 yıl
Samsung alırsa acaba Apple nasıl yapacak siri işini merak ediyorum
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Elsa 4 yıl tevfikkavil
tevfikkavil
Samsung alırsa acaba Apple nasıl yapacak siri işini merak ediyorum

Microsoft 'un kendi canavar gibi takımı var sesli komut üzerine Apple ayvayı yedi yalnız
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Gece772 4 yıl
Cam daki sarı saçlı güzel kız
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