Samsung, Nuance firmasını satın alma peşinde





Son dönemde sesli ve dijital asistan teknolojilerinin öne çıkardığı bir firma var ki o da Nuance. Nuance 1996 yılından bu yana ses tanıma teknolojileri üzerinde teknolojiler geliştiriyor. Apple'ın Siri, Samsung'un S Voice ve Dragon Naturally Speaking uygulamasının arkasındaki isim olarak dikkat çeken firma şimdi satın alma dedikodularının odağında.





Wall Street Journal tarafından verilen bilgilere göre Nuance firması satın alma opsiyonları için Samsung ve bazı ortaklık yapılarıyla görüşme halinde. Firmanın neden satın alma opsiyonunu gündeme aldığı ise bilinmiyor.





Nuance son yatırımlarla birlikte değerini 5.5 milyar dolara çıkarmıştı. Satın alma gündeme geldiğinde değerin 6 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Samsung'un bu yıl Ar-Ge için 12 milyar dolar bütçe ayırması onu potansiyel alıcılar arasına sokuyor.





Samsung'un Nuance ile ne tür planları olduğuna dair bir bilgi yok. Ancak S Voice platformunun geliştirilmesi, akıllı televizyonlarda daha gelişmiş ses kontrol sistemleri veya yeni bir dijital asistan planları ihtimal dahilinde.





Nuance ile en çok haşır neşir olan Apple'ın ise listede ismi geçmiyor. Buna sebep olarak Beats firmasını satın aldıktan sonra Apple'ın bir süre büyük satın alımlara girmek istememesi gösteriliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-in-talks-to-buy-Nuance-which-powers-S-Voice-Siri-and-Dragon_id57202