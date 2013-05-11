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Samsung OLED TV satışına Haziran'da başlıyor

6 yıl
1,5b
1
33
Televizyonlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung OLED TV satışına Haziran'da başlıyor

Ürettiği OLED televizyonları birkaç yıldır katıldığı çok sayıda fuarda sergileyen; ancak şimdiye kadar satış aşamasına ulaşamayan Samsung, nihayet Haziran 2013'te OLED TV satışlarına kendi ülkesinde başlıyor. Digitimes tarafından yayımlanan raporda, LG Display'ın aksine gerçek kırmızı, mavi ve yeşil OLED elemanları kullanarak panellerini üreten Samsung Display'ın seri üretim sırasında halen istediği verimi elde edemediğine dikkat çekildi. Yakın zamanda büyük hacimli üretim gerçekleştirmesi beklenmeyen teknoloji devi, üretimi başarıyla tamamlanan kısıtlı sayıdaki ürünlerini ilk etapta Güney Kore'de tüketicilerin beğenisine sunacak. Ürünün modeliyse, daha önce ES9500 olarak tanıtılan ve yenilendikten sonra tekrar duyurulan F9500 olacak.
55 inçlik RGB altpiksel dizilimine sahip ekran, 1,35GHz hızında dört çekirdekli işlemci, yeni resim işleme çipi, aktif 3D, el ve kol hareketleriyle kontrol edilebilen kullanıcı arayüzünü beraberinde getirecek F9500 model numaralı OLED televizyonunu son olarak CES 2013'te sergileyen Samsung'un bu çözümü için gerek düşük verimden kaynaklanan sorunlar gerekse tercih ettiği maliyeti yüksek ekran üretim teknolojileri sebebiyle LG markalı EM9600'den çok daha yüksek bir fiyat belirleyeceği belirtiliyor. Yalnızca beyaz renkli OLED elemanları ve renk filtreleriyle çok daha ucuz ve verim sorunlarından yoksun bir seri üretim gerçekleştirebilen LG Display'ın OLED televizyonunun 12.000$ seviyesine kadar düştüğü bölgeler mevcut. Ancak Samsung'un kendi televizyonunu 18.000$ civarında bir fiyatlandırmaya tabi tutacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte Samsung markalı OLED televizyonun filtre yerine gerçek OLED materyalleri kullanmasından dolayı daha geniş bir renk yelpazesi ve gerçekçi bir görüntü sunacağı aşikar.
Daha önce ortaya atılan iddialarda, LG Display ve Samsung Display'ın karşılıklı OLED teknolojileri lisans anlaşması imzalayacağı ileri sürülmüştü. Fakat görülüyor ki, Samsung yoluna daha pahalı olmasına rağmen daha kaliteli bir görüntü performansı sağlayan kendi teknolojileriyle devam etme kararı almış. Birkaç hafta içerisinde Güney Kore'de çıkışını yapacak olan F9500, 2013'ün üçüncü çeyreğinde Tayvan'da da satılmaya başlayacak. 

http://www.digitimes.com/news/a20130506PD217.html Yorum Yaz
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S.Vettel 6 yıl en beğenilen
LED TV alamadan eskidi vay be
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redoracle 6 yıl
Sony nin TRILUMINOS ekran ve Crystal LED teknolojileri uygun fiyatlı olucağından ve üretimleride daha az sıkıntılı olacağından oled sadece zengin işi kalır bu fiyatlarıyla,hem oledlerin ömrüde daha kısa diğer ledlere göre üstelik.
Sony nin TRILUMINOS ekran ve Crystal LED teknolojileri uygun fiyatlı olucağından ve üretimleride daha az sıkıntılı olacağından oled sadece zengin işi kalır bu f...
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carter 4 yıl
Büyük para kazanacakları kesin.
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haberelectro 4 yıl

Konu açılalı 1 yıl olmuş satışa çıkan bişey yok. Haziran diyor bir de
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DH Misafiri 4 yıl
merhaba arkadaşlar
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DH Misafiri 5 yıl
Yaw Allah'tan korkun ben 2005'te yeni diye aldığım Vestel'in Z-gri serisi 31 kg'luk 72 ekran CRT monitörlü TV'sini kullanıyorum...Siz bir TV'ye 18000 $ vermekten bahsediyorsunuz...Bence alacaksanız şu an Japon teknoloji devi "Sharp" firması 3 ana renkli LED TV'lerin tahtını sarsacak içerisinde 4.üncü renk "Sarı" olan yeni bir Samrt LED TV modeli çıktı....Şu an ben şahsen LED TV teknolojisinin babası Samsung'dan aynı özellikte süper slim bir AMOLED ya da (amoled çok pahalıysa) LED TV almanın peşindeyim...İlgilinenen arkadaşlara da bu orta yolu öneririm...
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senersongur 5 yıl
Fiyatlar 2-3 yıla 1500 TL olur 42 inch modellerde.
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Enola 6 yıl
Paneller tn olduktan sonra aydınlatma ne kadar önemli bilemiyorum. Piyasadaki birkaç ips panel televizyonada berbat aydınlatma koyup onlarında alınabilirliğini engellediler ellerinde ne kadar çok tn panel varmış arkadaş herkes aynı yerden tek başına televizyon izlemek zorunda mı
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FreeRun 6 yıl
alınınabilir seviyeye gelince şuanki led televizyonu satıp buna geçerim, lcd den led e geçerken yaptığım gibi sıkıntı yok, rahat 5 senesi var.
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Firaristt 6 yıl
Adam gibi yüksek parlaklıkta beyazı doğru verecek mi? Telefonlarda adam gibi parlaklık göremedik, görünce de beyazlar yamuluyordu. TV'lerde nasıl olacak Merak ediyorum. Mağazalarda dener hmm der evimizdeki LCD ile bi çay içeriz artık.
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UnInvited_Guest 6 yıl Firaristt
Firaristt
Adam gibi yüksek parlaklıkta beyazı doğru verecek mi? Telefonlarda adam gibi parlaklık göremedik, görünce de beyazlar yamuluyordu. TV'lerde nasıl olacak Merak ediyorum. Mağazalarda dener hmm der evimizdeki LCD ile bi çay içeriz artık.

Arkaya beyaz fon koyup biyometrik fotoğraf mı çekeceksin hocam. Nedir bu beyaz sevdanız.
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mav1li 6 yıl
Zengin kobay aranıyor.
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SystemApps 6 yıl
olmamış :D ama fiyatı
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yc#1 6 yıl
10 sene önce Plazmalar, LCD'ler zengin oyuncağıydı. Aynı durum şimdi OLED ekranlar için geçerli.
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BeYaBaN. 6 yıl
Led tv yi alalı 2 sene oluyor bu kullanım oranımızla birlikte 4-5 yıl sonra oled e geçeriz gibi gözüküyor. O zamana kadar alınabilir fiyat seviyesine düşer.
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