Samsung OLED TV satışına Haziran'da başlıyor





Ürettiği OLED televizyonları birkaç yıldır katıldığı çok sayıda fuarda sergileyen; ancak şimdiye kadar satış aşamasına ulaşamayan Samsung, nihayet Haziran 2013'te OLED TV satışlarına kendi ülkesinde başlıyor. Digitimes tarafından yayımlanan raporda, LG Display'ın aksine gerçek kırmızı, mavi ve yeşil OLED elemanları kullanarak panellerini üreten Samsung Display'ın seri üretim sırasında halen istediği verimi elde edemediğine dikkat çekildi. Yakın zamanda büyük hacimli üretim gerçekleştirmesi beklenmeyen teknoloji devi, üretimi başarıyla tamamlanan kısıtlı sayıdaki ürünlerini ilk etapta Güney Kore'de tüketicilerin beğenisine sunacak. Ürünün modeliyse, daha önce ES9500 olarak tanıtılan ve yenilendikten sonra tekrar duyurulan F9500 olacak.

55 inçlik RGB altpiksel dizilimine sahip ekran, 1,35GHz hızında dört çekirdekli işlemci, yeni resim işleme çipi, aktif 3D, el ve kol hareketleriyle kontrol edilebilen kullanıcı arayüzünü beraberinde getirecek F9500 model numaralı OLED televizyonunu son olarak CES 2013'te sergileyen Samsung'un bu çözümü için gerek düşük verimden kaynaklanan sorunlar gerekse tercih ettiği maliyeti yüksek ekran üretim teknolojileri sebebiyle LG markalı EM9600'den çok daha yüksek bir fiyat belirleyeceği belirtiliyor. Yalnızca beyaz renkli OLED elemanları ve renk filtreleriyle çok daha ucuz ve verim sorunlarından yoksun bir seri üretim gerçekleştirebilen LG Display'ın OLED televizyonunun 12.000$ seviyesine kadar düştüğü bölgeler mevcut. Ancak Samsung'un kendi televizyonunu 18.000$ civarında bir fiyatlandırmaya tabi tutacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte Samsung markalı OLED televizyonun filtre yerine gerçek OLED materyalleri kullanmasından dolayı daha geniş bir renk yelpazesi ve gerçekçi bir görüntü sunacağı aşikar.

Daha önce ortaya atılan iddialarda, LG Display ve Samsung Display'ın karşılıklı OLED teknolojileri lisans anlaşması imzalayacağı ileri sürülmüştü. Fakat görülüyor ki, Samsung yoluna daha pahalı olmasına rağmen daha kaliteli bir görüntü performansı sağlayan kendi teknolojileriyle devam etme kararı almış. Birkaç hafta içerisinde Güney Kore'de çıkışını yapacak olan F9500, 2013'ün üçüncü çeyreğinde Tayvan'da da satılmaya başlayacak.

http://www.digitimes.com/news/a20130506PD217.html