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Samsung Pay ilk altı ayda 5 Milyon kullanıcıya ulaştı

Güney Koreli teknoloji devi yaklaşık 6 ay önce Samsung Pay adını verdiği ödeme sistemini hayata geçirmişti. O günden bu güne sistemi tam 5 milyon kişi kullandı ve 500 Milyon dolarlık alışveriş yaptı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Ödeme sistemleri geçtiğimiz yılın popüler konularından birisiydi. Bir çok şirketin bu alanda atılımlar yapması pazarı kızıştırırken Samsung'da kendi ödeme sistemiyle konuya dahil olmuştu. Güney Kore ve ABD'de hizmet vermeye başlayan hizmet aradan geçen 6 aylık sürenin ardından iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyor.

Paylaşılan rapora göre Samsung Pay kullanıcı sayısı 5 Milyon barajını aşmış durumda. Bu kullanıcıların 6 ay içerisinde yaptığı toplam alışveriş hacmi ise 500 Milyon dolar olarak açıklandı. Kaba bir hesapla Samsung Pay'de kullanıcı başına ortalama harcamanın 100 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Bu da hizmetin genellikle kullanıcılar tarafından birden daha çok kez tercih edildiğini gösteriyor.
Samsung Pay 2016 yılında Kanada, Avusturalya, Brezilya, Çin, Singapur, İspanya ve Birleşik Krallık gibi önemli ülkelerde de hizmete başlayacak. Bu genişlemenin şirkete kullanıcı sayısı ve pazar payı olarak geri döneceğini söyleyebiliriz.  

http://www.engadget.com/2016/02/20/samsung-pay-5-million-users/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
türkiye ye de gelmeli....
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kdrsrsln 3 yıl kadirirdem
Türkiye'de daha temassız ödeme bile yaygın değil ki. Ben nadiren gördüm, gördüklerimin bazıları
kullanmasını bile bilmiyordu.
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freudunpiposu 3 yıl
şunu akbillere falan şey etselerde cüzdanı taa merdivenin başından hazırlamasak.
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serkan78689 3 yıl
tamam telefonlar her daim elimizde ama herşey için telefonlari kullanmak nekadar saglikli? benim gibi 1-2 kartı olanlar için gereksiz ama birsürü kartı olanlar için mantıklı bir teknoloji
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