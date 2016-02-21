Samsung Pay ilk altı ayda 5 Milyon kullanıcıya ulaştı

Ödeme sistemleri geçtiğimiz yılın popüler konularından birisiydi. Bir çok şirketin bu alanda atılımlar yapması pazarı kızıştırırken Samsung'da kendi ödeme sistemiyle konuya dahil olmuştu. Güney Kore ve ABD'de hizmet vermeye başlayan hizmet aradan geçen 6 aylık sürenin ardından iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyor.

Paylaşılan rapora göre Samsung Pay kullanıcı sayısı 5 Milyon barajını aşmış durumda. Bu kullanıcıların 6 ay içerisinde yaptığı toplam alışveriş hacmi ise 500 Milyon dolar olarak açıklandı. Kaba bir hesapla Samsung Pay'de kullanıcı başına ortalama harcamanın 100 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Bu da hizmetin genellikle kullanıcılar tarafından birden daha çok kez tercih edildiğini gösteriyor.

Samsung Pay 2016 yılında Kanada, Avusturalya, Brezilya, Çin, Singapur, İspanya ve Birleşik Krallık gibi önemli ülkelerde de hizmete başlayacak. Bu genişlemenin şirkete kullanıcı sayısı ve pazar payı olarak geri döneceğini söyleyebiliriz.

http://www.engadget.com/2016/02/20/samsung-pay-5-million-users/