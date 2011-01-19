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Samsung, QWERTY klavyeli Ch@t ailesini genişletiyor: Ch@t 350

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, sık sık sms ve e-mail gönderenleri hedef aldığı Ch@t ailesine yeni bir üye daha ekleniyor: Ch@t 350 (C3500)

100 x 52 x 16 mm ebatlarında, kızaklı QWERTY klavyeli tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Ch@t 350, dört band GSM şebekesi desteği sunuyor ve 2.4 inç boyutlu 240x320 piksel 262.144 renk ekran barındırıyor. Hemen arkasında 2 megapiksel kamera konumlandırılan telefonda FM radyo, Bluetooth 2.1, microUSB portu, 8 GB'a kadar microSD kart desteği gibi özellikler bulunuyor.

Samsung Ch@t 350'nin ne zaman resmiyet kazanacağı ve fiyatı belirsizliğini koruyor.


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PisagorAmca 8 yıl
samsung galaxy 551 tercih ederim.
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wentworthscofield 8 yıl
samsung gençlerin tamamını tarafına çekmek istiyor ama tasarımları hiç buna yönelikmiş gibi durmuyor
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semih.demir 8 yıl
djak34

samsung galaxy 551 tercih ederim.

benim seçemim senin gibi olur kerdeşim bu reklam edilen telefon 300. 350 tl cıvarı olur bence ozellık az ekran boyutu epey küçük be ve samsung şu kendi yazısını artık arkaya koymaya başlasa süper olaçak. ıphone biraz ozensın ya
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