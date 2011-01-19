Samsung, QWERTY klavyeli Ch@t ailesini genişletiyor: Ch@t 350

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, sık sık sms ve e-mail gönderenleri hedef aldığı Ch@t ailesine yeni bir üye daha ekleniyor: Ch@t 350 (C3500)

100 x 52 x 16 mm ebatlarında, kızaklı QWERTY klavyeli tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Ch@t 350, dört band GSM şebekesi desteği sunuyor ve 2.4 inç boyutlu 240x320 piksel 262.144 renk ekran barındırıyor. Hemen arkasında 2 megapiksel kamera konumlandırılan telefonda FM radyo, Bluetooth 2.1, microUSB portu, 8 GB'a kadar microSD kart desteği gibi özellikler bulunuyor.

Samsung Ch@t 350'nin ne zaman resmiyet kazanacağı ve fiyatı belirsizliğini koruyor.