Samsung, RWB görüntüleme sensörü üzerinde çalışıyor

Haber Editörü
Dün Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinde Sony tarafından geliştirilen RGBW sensöre sahip olabileceğini söylemiştik. Ortaya çıkan son bilgilere göreyse Güney Koreli teknoloji devi Samsung da benzer bir "RWB" sensör teknolojisi üzerinde ciddi çalışmalar yürütüyor.
Samsung'un geliştirdiği sensör standart RGB ( Kırmızı, yeşil ve mavi) diziliminden farklı olarak RWB yani kırmızı, beyaz ve mavi dizilimini kullanıyor ve bu da çok daha iyi renk doğruluğu ve ışık hassasiyeti (Daha aydınlık fotoğraflar) olarak geri dönüyor. Samsung'un mevcut 16MP değerindeki sensörlerini 1.12 mikrondan 1 mikron seviyesine indiren teknoloji, bu sayede de daha ince kamera modülleri, bununla doğru orantılı olarak da daha ince telefonların önünü açıyor.
Sony'nin oldukça gerisinde yani 2017 yılında kullanıma sunulabileceği belirtilen yeni sensör teknolojisinin, günümüz telefonlarında sıkça gördüğümüz kamera çıkıntılarını da ortadan kaldırabileceği söylenenler arasında yer alıyor.
http://connect.dpreview.com/post/5942018287/samsung-working-on-slimmer-rbw-camera-sensors Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung working on slimmer RWB camera sensors
Orjinal sitedede bu şekilde yazıyor, asıl ana renklerden SARI yok.
O dediğiniz geride kaldı. S5 ve sonraki nesilde en iyi beyazları sunuyor.
Özellikle s6 ekranının karşılaştırmalı incelemelerine bakabilirsiniz.
Profesyonel video ve ekran kalibrasyon çözümleri sunan displaymate firması da birinci seçti.
anandtech.com/...
Sen önce git eline bi s5 s6 al öyle konuş. S4 kullanıyorum beyazlar beyaz gibi diger ekranlara bakış acımı ciddi ölçüde değiştirdi samsung. Herhalde ilerleyen zamanlarda tüm telefonlar superamolede gececek. Lcdler ipsler tamamen yerinde sayarken en çok iş gören vede basaran ekranın amoled olduğunu görmemek körlüktur. S2 S3 renkleri doğru veremiyordu bunda hepimiz hem fikiriz ancak s4 s5 s6 bu konuda zirveyi oynar
Haber fail...
Beyazın içinde hepsi var
Benim bildiğim İSO arttıkça görüntüde gürültü oluşur. Buna noise diyorlardı.