Samsung, RWB görüntüleme sensörü üzerinde çalışıyor

Dün Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinde Sony tarafından geliştirilen RGBW sensöre sahip olabileceğini söylemiştik. Ortaya çıkan son bilgilere göreyse Güney Koreli teknoloji devi Samsung da benzer bir "RWB" sensör teknolojisi üzerinde ciddi çalışmalar yürütüyor.





Samsung'un geliştirdiği sensör standart RGB ( Kırmızı, yeşil ve mavi) diziliminden farklı olarak RWB yani kırmızı, beyaz ve mavi dizilimini kullanıyor ve bu da çok daha iyi renk doğruluğu ve ışık hassasiyeti (Daha aydınlık fotoğraflar) olarak geri dönüyor. Samsung'un mevcut 16MP değerindeki sensörlerini 1.12 mikrondan 1 mikron seviyesine indiren teknoloji, bu sayede de daha ince kamera modülleri, bununla doğru orantılı olarak da daha ince telefonların önünü açıyor.





Sony'nin oldukça gerisinde yani 2017 yılında kullanıma sunulabileceği belirtilen yeni sensör teknolojisinin, günümüz telefonlarında sıkça gördüğümüz kamera çıkıntılarını da ortadan kaldırabileceği söylenenler arasında yer alıyor.





http://connect.dpreview.com/post/5942018287/samsung-working-on-slimmer-rbw-camera-sensors