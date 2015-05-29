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Samsung, RWB görüntüleme sensörü üzerinde çalışıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
1
19
Cep Telefonları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, RWB görüntüleme sensörü üzerinde çalışıyor
 
Dün Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinde Sony tarafından geliştirilen RGBW sensöre sahip olabileceğini söylemiştik. Ortaya çıkan son bilgilere göreyse Güney Koreli teknoloji devi Samsung da benzer bir "RWB" sensör teknolojisi üzerinde ciddi çalışmalar yürütüyor. 

Samsung'un geliştirdiği sensör standart RGB ( Kırmızı, yeşil ve mavi) diziliminden farklı olarak RWB yani kırmızı, beyaz ve mavi dizilimini kullanıyor ve bu da çok daha iyi renk doğruluğu ve ışık hassasiyeti (Daha aydınlık fotoğraflar) olarak geri dönüyor. Samsung'un mevcut 16MP değerindeki sensörlerini 1.12 mikrondan 1 mikron seviyesine indiren teknoloji, bu sayede de daha ince kamera modülleri, bununla doğru orantılı olarak da daha ince telefonların önünü açıyor.

Sony'nin oldukça gerisinde yani 2017 yılında kullanıma sunulabileceği belirtilen yeni sensör teknolojisinin, günümüz telefonlarında sıkça gördüğümüz kamera çıkıntılarını da ortadan kaldırabileceği söylenenler arasında yer alıyor. 

Samsung, RWB görüntüleme sensörü üzerinde çalışıyor
 

http://connect.dpreview.com/post/5942018287/samsung-working-on-slimmer-rbw-camera-sensors Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 4 yıl
Sony'nin kavisli sensör teknolojisine dair gelişmeleri alsak artık, ciddi bir ilerleme sağlayacak ama adamlar kapalı kapılar ardında neler planlıyor acaba. Sony sensör konusunda zaten önde, rgbw olayı da yine önde olmasını sağlayacak elbette ama geciktirmeden şu kavisliye geçsek de biraz mesafeyi açsa :(
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01myavuz 4 yıl
smart1978
Ana renklerden Mavi olmaması tuhaf .

Samsung working on slimmer RWB camera sensors
Orjinal sitedede bu şekilde yazıyor, asıl ana renklerden SARI yok.
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beter.böcek 4 yıl
Lens konusunda samsung tam bir yalan,sony yapmis yapacagini tur bindirmis resmen zaten.
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mcebi001 4 yıl
Tamam gördüğü şeyi net kaydedebilir... Ama ne kadar çok şeyi görebilir ..sensor küçük olduktan sonra !!!
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roark34 4 yıl
önce amoled saçmalığındaki türbe yeşili ve buz mavisi ekranlarını halletsinler. ekran dizilimini halletiler de kamera renk dizilimi kaldı.
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Umutcan 4 yıl roark34
roark34
önce amoled saçmalığındaki türbe yeşili ve buz mavisi ekranlarını halletsinler. ekran dizilimini halletiler de kamera renk dizilimi kaldı.

O dediğiniz geride kaldı. S5 ve sonraki nesilde en iyi beyazları sunuyor.
Özellikle s6 ekranının karşılaştırmalı incelemelerine bakabilirsiniz.
Profesyonel video ve ekran kalibrasyon çözümleri sunan displaymate firması da birinci seçti.
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Armin van Buuren* 4 yıl roark34
roark34
önce amoled saçmalığındaki türbe yeşili ve buz mavisi ekranlarını halletsinler. ekran dizilimini halletiler de kamera renk dizilimi kaldı.

anandtech.com/...
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silver0021 4 yıl roark34
roark34
önce amoled saçmalığındaki türbe yeşili ve buz mavisi ekranlarını halletsinler. ekran dizilimini halletiler de kamera renk dizilimi kaldı.

Sen önce git eline bi s5 s6 al öyle konuş. S4 kullanıyorum beyazlar beyaz gibi diger ekranlara bakış acımı ciddi ölçüde değiştirdi samsung. Herhalde ilerleyen zamanlarda tüm telefonlar superamolede gececek. Lcdler ipsler tamamen yerinde sayarken en çok iş gören vede basaran ekranın amoled olduğunu görmemek körlüktur. S2 S3 renkleri doğru veremiyordu bunda hepimiz hem fikiriz ancak s4 s5 s6 bu konuda zirveyi oynar
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muratai 4 yıl
Rgw degil, rwb demisler.
Haber fail...
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smart1978 4 yıl
Ana renklerden Mavi olmaması tuhaf .
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1BilimAdamı 4 yıl smart1978
smart1978

Ana renklerden Mavi olmaması tuhaf .

Beyazın içinde hepsi var
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SEO-Uzmanı 4 yıl
iso hassasiyetini artırmayı akıl edemiyorlar mı !?
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TnesQuare 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
iso hassasiyetini artırmayı akıl edemiyorlar mı !?

Benim bildiğim İSO arttıkça görüntüde gürültü oluşur. Buna noise diyorlardı.
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