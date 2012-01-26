Samsung, S Pen teknolojisini sonraki modellerinde de kullanmayı planlıyor

Kapasitif dokunmatik ekranlara sahip akıllı telefonlarda stylus kalem kullanmak oldukça zor ve uygun kapasitif kalem modelleri de pahalı fiyatlardan piyasada satılıyor. Örneğin HTC'nin Flyer tableti için sunduğu Scribe kalemi batarya ile çalışıyordu ve 80$'dan piyasaya sürülmüştü. Bu yüzden kapasitif ekran kalemi çok tercih edilmiyor. Ancak Samsung'un Galaxy Note modelinde sunduğu S Pen kapasitif ekran kalemi teknolojisi bu tabuyu yıkabilir.





Note modelin kullanılan S Pen oldukça ince ve sofistike bir tasarıma sahip. Kullandığı elektromanyetik indüksiyon teknolojisi ile daha fazla basınç hassasiyeti oluşturuyor. Böylece kalemi bastırdığınızda daha koyu yazı elde edebiliyorsunuz.





Ancak tek başına S Pen basınç hassasiyeti oluşturmaktan çok uzak. Diğer yardımcı ekten ise Note modelinin kullandığı ekran teknolojisi. Diğer dokunmatik akıllı telefonlardan farklı olarak kullandığı sayısallaştırıcı ekran paneli S Pen'in dokunuşlarını algılıyor, basıncı tespit ediyor, gürültü ve mıknatıslaşmanın da önüne geçiyor. Sayısallaştırıcı paneli ise WACOM firmasının dokunma algılayıcı IC modülü destekliyor. Böylece daha hassas dokunuşlar ortaya çıkıyor.





Samsung, S Pen kalem teknolojisini gelecekteki cihazlarında da kullanmak için değerlendirmeler yapıyor. Samsung yöneticisi Ryan Bidan, S Pen arayüzünün tabletler ağırlıklı olmak üzere bazı dokunmatik ekranlı cihazlarda kullanılacağını düşündüğünü belirtti. Ancak şimdilik kesin bir model yok.





S Pen basit kapasitif ekran kalemlerinden ayrı olarak özel bir donanım desteği gerektirdiği için maliyeti artıracağından kuşku yok. Ancak diğer üreticilerle rekabette de bu biz dezavantaj oluşturabilir. Bu yüzden Samsung'un önünde bir hayli yol var.