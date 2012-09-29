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Samsung SSD 840 serisini duyurdu

6 yıl
2,6b
1
11
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl SSD 830 serisiyle katı durum diski ailesini genişleten Samsung, SSD 840 serisiyle aileye yeni üyeler ekliyor.

Seride SSD 840 ve SSD 840 Pro adlı iki üye bulunuyor. Üç seviyeli hücre tabanlı SSD 840 modeli 120GB/250GB/50GB depolama kapasiteleriyle birlikte gelirken, aktarım hızları hakkında bilgi yok. 

Çok seviyeli hücre tabanlı SSD 840 Pro ise 520MB/s okuma ve 450MB/s yazma hızları sunuyor. Güncellenmiş 4. nesil MDX kontrolcüsü sayesinde rastgele okuma erişimi saniyede 90 000 girdi/çıktı IOPS iken, rastgele yazma erişimi 100 000 girdi/çıktı IOPS seviyesinde. SSD 840 modelinde de güncellenmiş MDX kontrolcüsü bulunuyor. Bu kontrolcü içerisinde üç adet ARM Cortex R4 çekirdeğii bulunuyor. Seri SATA 6Gb/s arayzünü de destekliyor.

Ekim ortasında satışa sunulacak olanSSD 840 Pro modelinin 64GB versiyonu 100$ iken, 128GB versiyonu 150$, 256GB versiyonu 270$, 512GB versiyonu 600$ fiyat etiketine sahip olacak. SSD 840 modelinin fiyatı henüz bilinmiyor.


http://global.samsungtomorrow.com/?p=19111 Yorum Yaz
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yenerbalcı 6 yıl en beğenilen
çok pahalı

Yurt dışında 120GB SSD ler 75 - 100 $ düştü

64GB Samsung SSD 840 Pro 100$
128GB Samsung SSD 840 Pro 150$
256GB Samsung SSD 840 Pro 270$
512GB Samsung SSD 840 Pro 600$

512GB OCZ Agility 4 ........300$
newegg.com/...
SanDisk Extreme 480GB SSD .......320$
newegg.com/...
512GB OCZ Vertex 4 ........360$
newegg.com/...
çok pahalıYurt dışında 120GB SSD ler 75 - 100 $ düştü64GB Samsung SSD 840 Pro 100$128GB Samsung SSD 840 Pro 150$256GB Samsung ...
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Python 6 yıl
ssd ler patlama yapsada fiyatlarda düşse bunedir böyle
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drserk 6 yıl
samsung 256gb ssd-830 kullanıyorum. ülkemize 830 modellerinin gelmemesi kötü olduğu gibi bu fiyatlarla yeni modelleri gelecekse zahmet etmesinler :)
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Batuist 6 yıl drserk
drserk

samsung 256gb ssd-830 kullanıyorum. ülkemize 830 modellerinin gelmemesi kötü olduğu gibi bu fiyatlarla yeni modelleri gelecekse zahmet etmesinler :)

bu fiyatlarla ülkemize gelseler öper başımıza koyarız.. ama bize gelirken fiyatlar önce bir takla atıyor sonra ciladan geçiyor...
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Batuist 6 yıl
az kaldı ssd'lerin patlama yapmasına.. iki seneye kadar patlar bunlar... samsung şu işin içine daha fazla girsin rekabet ortamında fiyatlarda iyice düşer.. yonga üretildikçe, pazarda ki kaymak tabakanın satın alma süreci yavaşladıkça bu sefer üreticiler son kullanıcıya yönelecekler..
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V4LKyR 6 yıl
Oha o ne öyle ya... 512 GB OCZ Vertex 4 SSD 359$ la. Neyse hadi beyler ben Amerika'da yaşamaya gidiyorum gg.
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ziper_gazi_ 6 yıl
samsung gibi firmanın türkiyede olmasını isterdim. adamların yapmadığı iş kalmadı.. yakın zamanda bilgisayar işlemciside üretmeye başlarlarsa hiç şaşırmam.
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yc#1 6 yıl
Samsung sazan avına çıkmış.
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Amedra 6 yıl
Yener son noktayı koymuş :)
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JoeyBane 6 yıl
Bunlar 20nm mi yoksa daha mı fazla?
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yenerbalcı 6 yıl en beğenilen
çok pahalı

Yurt dışında 120GB SSD ler 75 - 100 $ düştü

64GB Samsung SSD 840 Pro 100$
128GB Samsung SSD 840 Pro 150$
256GB Samsung SSD 840 Pro 270$
512GB Samsung SSD 840 Pro 600$

512GB OCZ Agility 4 ........300$
newegg.com/...
SanDisk Extreme 480GB SSD .......320$
newegg.com/...
512GB OCZ Vertex 4 ........360$
newegg.com/...
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