Samsung SSD 840 serisini duyurdu

Geçen yıl SSD 830 serisiyle katı durum diski ailesini genişleten Samsung, SSD 840 serisiyle aileye yeni üyeler ekliyor.





Seride SSD 840 ve SSD 840 Pro adlı iki üye bulunuyor. Üç seviyeli hücre tabanlı SSD 840 modeli 120GB/250GB/50GB depolama kapasiteleriyle birlikte gelirken, aktarım hızları hakkında bilgi yok.





Çok seviyeli hücre tabanlı SSD 840 Pro ise 520MB/s okuma ve 450MB/s yazma hızları sunuyor. Güncellenmiş 4. nesil MDX kontrolcüsü sayesinde rastgele okuma erişimi saniyede 90 000 girdi/çıktı IOPS iken, rastgele yazma erişimi 100 000 girdi/çıktı IOPS seviyesinde. SSD 840 modelinde de güncellenmiş MDX kontrolcüsü bulunuyor. Bu kontrolcü içerisinde üç adet ARM Cortex R4 çekirdeğii bulunuyor. Seri SATA 6Gb/s arayzünü de destekliyor.





Ekim ortasında satışa sunulacak olanSSD 840 Pro modelinin 64GB versiyonu 100$ iken, 128GB versiyonu 150$, 256GB versiyonu 270$, 512GB versiyonu 600$ fiyat etiketine sahip olacak. SSD 840 modelinin fiyatı henüz bilinmiyor.



