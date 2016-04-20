Samsung Safety Screen, çocuklarınızın gözlerini koruyor

Samsung sadece kendi cihazlarına yönelik değil, diğer Android cihazlarına yönelik olarak da önemli uygulamalar geliştiriyor. Samsung Safety Screen bunlardan birisi.

Çocukların akıllı telefon veya tablet ekranlarına çok fazla yaklaşmasını önlemek için geliştirilen Samsung Safety Screen, cihazın ön kamerasını kullanıyor. Uygulama, çocukların yüzünü tarayarak olması gereken en ideal mesafeyi hesap ediyor. Eğer kullanıcı bu mesafeyi geçerse, ekrana bir animasyon koyuyor ve kullanıcının uzaklaşmasını istiyor. Kullanıcı uzaklaşınca da, animasyonu kaldırıyor.

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Çocukların ekrana çok yakından bakarak göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu gibi rahatsızlıklar yaşamasının önüne geçmek isteyen uygulama, oldukça iyi düşünülmüş. Uygulama Android 4.3 ve üzeri ön kamera olan cihazlarda kullanılabiliyor.

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