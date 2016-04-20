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Samsung Safety Screen, çocuklarınızın gözlerini koruyor

Çocuğunuz sürekli akıllı telefonunuz ile haşır neşir oluyorsa, Samsung’un Safety Screen uygulaması oldukça işinize yarayacaktır. Uygulama, çocukları ekrandan uzakta tutuyor.
3 yıl
2,5b
1
3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Safety Screen, çocuklarınızın gözlerini koruyor

Samsung sadece kendi cihazlarına yönelik değil, diğer Android cihazlarına yönelik olarak da önemli uygulamalar geliştiriyor. Samsung Safety Screen bunlardan birisi.

Çocukların akıllı telefon veya tablet ekranlarına çok fazla yaklaşmasını önlemek için geliştirilen Samsung Safety Screen, cihazın ön kamerasını kullanıyor. Uygulama, çocukların yüzünü tarayarak olması gereken en ideal mesafeyi hesap ediyor. Eğer kullanıcı bu mesafeyi geçerse, ekrana bir animasyon koyuyor ve kullanıcının uzaklaşmasını istiyor. Kullanıcı uzaklaşınca da, animasyonu kaldırıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung ve Apple, OLED ekranlar için anlaştı iddiası"

Çocukların ekrana çok yakından bakarak göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu gibi rahatsızlıklar yaşamasının önüne geçmek isteyen uygulama, oldukça iyi düşünülmüş. Uygulama Android 4.3 ve üzeri ön kamera olan cihazlarda kullanılabiliyor.

Google Play Store indirme bağlantısı 


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LastShip 3 yıl
4 saat dayanmayan sarjiyla artik prize bagimli gezerler
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N. Chomsky 3 yıl

Smart Tv'leriyle sesimizi kaydetmişti zaten. Bir yüzümüz eksik kalmıştı o da tamam artık.
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ozkn_s 3 yıl
Iyi fikir.
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