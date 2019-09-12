Samsung, SideSync uygulamasını sonlandırıyor

Akıllı telefon üreticisi Samsung, SideSync uygulamasını ve servislerini 15 Ekim’den itibaren kapatmaya karar verdiğini açıkladı. Şirket aldığı bu kararı kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta ile duyurdu.

Yerini Samsung Flow alacak

SideSync, kullanıcıların akıllı telefonlarının ekranını ve verilerini, bilgisayar veya tablet ile paylaşmalarına izin veren bir Samsung servisiydi. Uygulama Google Play Store'da 50 milyondan fazla kez indirilmiş durumda. Samsung'un böylesine popüler bir uygulamayı sonlandırmasının nedeni ise SideSync'nin tüm işlevlerini barındıran ve yerine geçecek olan Samsung Flow uygulaması.

https://www.gsmarena.com/samsung_will_shut_down_sidesync_on_october_15_samsung_flow_lives_on-news-39150.php

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, tüm akıllı telefonların yanı sırakullanıcılarının da diğer cihazlarla güvenli bir şekilde bağlantı kurmasını sağlıyor. Şu anda Samsung Flow'un indirme rakamıveservisinin kapatılmasıyla birlikte bu rakamın hızla yükseleceğini söylemek mümkün.