Samsung, SideSync uygulamasını sonlandırıyor

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon üreticisi Samsung, SideSync uygulamasını ve servislerini 15 Ekim’den itibaren kapatmaya karar verdiğini açıkladı. Şirket aldığı bu kararı kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta ile duyurdu.
Yerini Samsung Flow alacak
SideSync, kullanıcıların akıllı telefonlarının ekranını ve verilerini, bilgisayar veya tablet ile paylaşmalarına izin veren bir Samsung servisiydi. Uygulama Google Play Store'da 50 milyondan fazla kez indirilmiş durumda. Samsung'un böylesine popüler bir uygulamayı sonlandırmasının nedeni ise SideSync'nin tüm işlevlerini barındıran ve yerine geçecek olan Samsung Flow uygulaması.Samsung Flow, tüm akıllı telefonların yanı sıra Galaxy Watch kullanıcılarının da diğer cihazlarla güvenli bir şekilde bağlantı kurmasını sağlıyor. Şu anda Samsung Flow'un indirme rakamı 5 bin civarlarında ve SideSync servisinin kapatılmasıyla birlikte bu rakamın hızla yükseleceğini söylemek mümkün.
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