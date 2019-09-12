Kim Nerede? 24 Samsung, SideSync uygulamasını sonlandırıyor 20 Huawei Mate 30 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı 19 Netflix, Witcher dizisinin yayın tarihini 'yanlışlıkla' açıkladı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, SideSync uygulamasını sonlandırıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 15 Ekim tarihinde akıllı telefonunuzu PC ve Mac üzerinden kontrol etmenizi sağlayan SideSync uygulamasını sonlandıracağını açıkladı. İşte nedeni.
21 dk.
85
20
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefon üreticisi Samsung, SideSync uygulamasını ve servislerini 15 Ekim’den itibaren kapatmaya karar verdiğini açıkladı. Şirket aldığı bu kararı kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta ile duyurdu.

Yerini Samsung Flow alacak

SideSync, kullanıcıların akıllı telefonlarının ekranını ve verilerini, bilgisayar veya tablet ile paylaşmalarına izin veren bir Samsung servisiydi. Uygulama Google Play Store'da 50 milyondan fazla kez indirilmiş durumda. Samsung'un böylesine popüler bir uygulamayı sonlandırmasının nedeni ise SideSync'nin tüm işlevlerini barındıran ve yerine geçecek olan Samsung Flow uygulaması.
Samsung Flow, tüm akıllı telefonların yanı sıra Galaxy Watch kullanıcılarının da diğer cihazlarla güvenli bir şekilde bağlantı kurmasını sağlıyor. Şu anda Samsung Flow'un indirme rakamı 5 bin civarlarında ve SideSync servisinin kapatılmasıyla birlikte bu rakamın hızla yükseleceğini söylemek mümkün.


https://www.gsmarena.com/samsung_will_shut_down_sidesync_on_october_15_samsung_flow_lives_on-news-39150.php Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Samsung, SideSync uygulamasını sonlandırıyor Sonraki Giriş seviyesi Fujifilm X-A7 aynasız kamera duyuruldu 1 sa. Xiaomi Mi 9T önümüzdeki ay Android 10 güncellemesi alacak 2 sa. Gen12 GPU’ları son 10 yıldaki en büyük mimari değişikliğini içerecek 2 sa. Türk yapımı oyun Conarium bir süreliğine ücretsiz 3 sa. Xiaomi Mi9T Pro ön inceleme | Güzeldi, daha güzel oldu 4 sa. Huawei Mate 30 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı 5 sa. Logitech tam gaz geliyor | Her kolda yeni ürünleri var 5 sa. Netflix, Witcher dizisinin yayın tarihini 'yanlışlıkla' açıkladı 5 sa. iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in RAM ve pil kapasitesi ortaya çıktı 6 sa. Yapay zekâ metin tabanlı oyunlara da el attı 6 sa. STM, 38 ülkeden 64 drone pilotunu bir araya getiriyor 7 sa. Elon Musk'ın devasa roketi Starship, ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanıyor 7 sa. Samsung Galaxy M10s modelinin teknik özellikleri sızdı 8 sa. iPhone 11 Pro modelinin Geekbench puanı belli oldu 8 sa. Xiaomi'den yeni rekor: Redmi Note serisi telefon satışları 100 milyonu aştı 9 sa. Civilization VI güncellemesi nükleer kıyametli battle royale modunu getirdi 10 sa. DDR4 belleklerde 6GHz sınırı geçildi 10 sa. Firefox’un dâhili VPN özelliği beta sürümüne sunuldu 11 sa. AMD’nin yol harita slaytı sızdı: RDNA 2 yolda 11 sa. 32 kullanıcıya kadar bağlantı sunan Alcatel 4G modem tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TAI’nin yerli dev İHA’sı Aksungur göreve hazırlanıyor
DonanımHaber
Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı
DonanımHaber
Apple Deep Fusion ile mobil fotoğrafçılık çağ atlıyor
DonanımHaber
Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
Bölüm Sonu Canavarı
PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
Bölüm Sonu Canavarı
Adblock kullanın , kullandırın.
DH Forum
Boşuna sünnet olduğunu fark etmek
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim