Samsung, Smart TV için en iyi uygulamayı geliştirene 100,000$ ödül vaad ediyor

Son aylardaki satışlarıyla Kuzey Amerika kıtasında lider TV üreticisi konumuna yükselen Samsung her yıl düzenlediği uygulama geliştirme yarışması ile akıllı televizyon konsepti Smart TV serisine olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor.





Free the TV Challenge adını taşıyan bu yarışmada Samsung TV App SDK kullanılarak TV, tablet, akıllı telefon ve laptopları birbirine bağlayacak birleşmiş uygulamalar geliştirilmesi temel alınmış.





Bu yıl ki yarışma üç kategoriye ayrılıyor:





Kontrol Uygulamaları - TV üzerinde çalışan bir uygulamayı telefon, tablet veya PC'den kontrol edebilmek,





Ortaklık Uygulamaları - İçeriğin senkronize edildiği ve birleştirildiği ikinci ekran uygulamaları geliştirmek,





İnteraktif Uygulamalar - Cihazı ikinci ekran olarak kullanabilecek uygulamalar. Uygulama esnasında cihazlar arasında geçiş mümkün olmalı





Yarışma sonunda birinci olan geliştirici 100 000$ para ödülü, 65" LED TV ve Galaxy tab 10.1 kazanacak. Ayrıca uygulaması 2 ay boyunca tavsiye edilen Samsung uygulamaları arasında yer alacak. İkinci 75 000$ para ödülü, 55" TV ve Galaxy tab 10.1, üçüncü ise 50 000$ para ödülü, 55" TV ve Galaxy Tab 10.1 sahibi olacak.

Yarışma 30 Kasım 2011 tarihine kadar devam ediyor. Jüri 2-12 Aralık tarihlerinde seçimini yapacak ve kazanan 13 Ocak 2012 tarihinde ilan edilecek.





Geçen yılın birincisi olan MOVL girişimi yarışma boyunca geliştiricilere cihazların birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanıyan MOVL Connect Platform adlı uygulamasını ücretsiz olarak sunacak.





Samsung birbiriyle iletişim kurabilen cihazların gelişimine çok önem veriyor. Akıllı telefonuyla Smart TV üzerindeki bir oyunu kumanda edebilmek tüketicilerin ilgisini çeken konular arasında. Ancak her markanın sadece kendi cihazları arasında bu tür etkileşime izin veriyor olması bu teknolojilerin yaygınlaşmasını engelliyor.