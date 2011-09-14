Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Smart TV için en iyi uygulamayı geliştirene 100,000$ ödül vaad ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,7b
1
4
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son aylardaki satışlarıyla Kuzey Amerika kıtasında lider TV üreticisi konumuna yükselen Samsung her yıl düzenlediği uygulama geliştirme yarışması ile akıllı televizyon konsepti Smart TV serisine olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor.

Free the TV Challenge adını taşıyan bu yarışmada Samsung TV App SDK kullanılarak TV, tablet, akıllı telefon ve laptopları birbirine bağlayacak birleşmiş uygulamalar geliştirilmesi temel alınmış.

Bu yıl ki yarışma üç kategoriye ayrılıyor:

Kontrol Uygulamaları - TV üzerinde çalışan bir uygulamayı telefon, tablet veya PC'den kontrol edebilmek,

Ortaklık Uygulamaları - İçeriğin senkronize edildiği ve birleştirildiği ikinci ekran uygulamaları geliştirmek,

İnteraktif Uygulamalar - Cihazı ikinci ekran olarak kullanabilecek uygulamalar. Uygulama esnasında cihazlar arasında geçiş mümkün olmalı

Yarışma sonunda birinci olan geliştirici 100 000$ para ödülü, 65" LED TV ve Galaxy tab 10.1 kazanacak. Ayrıca uygulaması 2 ay boyunca tavsiye edilen Samsung uygulamaları arasında yer alacak. İkinci 75 000$ para ödülü, 55" TV ve Galaxy tab 10.1, üçüncü ise 50 000$ para ödülü, 55" TV ve Galaxy Tab 10.1 sahibi olacak.
Yarışma 30 Kasım 2011 tarihine kadar devam ediyor. Jüri 2-12 Aralık tarihlerinde seçimini yapacak ve kazanan 13 Ocak 2012 tarihinde ilan edilecek.

Geçen yılın birincisi olan MOVL girişimi yarışma boyunca geliştiricilere cihazların birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanıyan MOVL Connect Platform adlı uygulamasını ücretsiz olarak sunacak.

Samsung birbiriyle iletişim kurabilen cihazların gelişimine çok önem veriyor. Akıllı telefonuyla Smart TV üzerindeki bir oyunu kumanda edebilmek tüketicilerin ilgisini çeken konular arasında. Ancak her markanın sadece kendi cihazları arasında bu tür etkileşime izin veriyor olması bu teknolojilerin yaygınlaşmasını engelliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nacer 8 yıl
android tv üzerinde çalışsalar daha güzl olabilrmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 8 yıl
samsung teknoloji sektöründe gerçekten 1 numara
tam gaz devam samsung
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktay7272 8 yıl
Samsung Bence akıllı Tv Telefon v.b akıllı cihazlar konusunda dünyanın en iyilerinde ve yaptığı bu tip etkinliklerde bu alana insanların ilgisini çekerek pazar payını genişletmeyi hedefliyor Ne diyim yolu açık olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Sony Ericsson'un oyun telefonu Xperia Play'i inceledik 8 yıl Özel Video: İstanbul'da "inovasyon" rüzgarı esti 8 yıl Dünyanın ilk tam dokunmatik dect telefonu Gigaset SL910'u inceledik 8 yıl AMD'den dünya rekoru; Bulldozer FX işlemcisi 8.4GHz'e çıkartıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim