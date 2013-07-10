Samsung, Tizen uygulama mağazası için 4 milyon dolarlık ödüllü yarışma başlatıyor

Tizen çalışmalarını askıya aldığı iddia edilen Samsung'dan, aktif olarak katkılarının devam ettiğine yönelik bir açıklama gelmişti. Şimdi ise firma bir ödüllü yarışma başlatarak, Tizen'i desteklediğini teyit ediyor.





Samsung, Tizen işletim sisteminin uygulama mağazasını zenginleştirmek adına 4 milyon dolar toplam ödül dağıtacağı bir yarışma başlattı. Geliştiriciler 1 Kasım tarihine kadar uygulamalarını gönderebilecekler.





Oyun ve oyun harici şeklinde iki bölüm altında kategoriler toplanıyor. Oyun bölümünde her kategoride birinci olana 200 bin dolar ödül verilecek. Sonraki iki başarılı uygulamaya 100 bin dolar, 3 başarılı uygulamaya da 40 bin dolar ödül var.





Oyun harici bölümde ise her kategoride birinciye 120 bin dolar, sonraki iki uygulamaya 60 bin dolar, sonraki 3 uygulamaya ise 30 bin dolar ödül verilecek. Ayrıca 10 en iyi HTML5 uygulamasına da 50 bin dolarlık ödül var. Toplamda 54 uygulama ödül kazanacak.





Pazarda kendisine pay arayan Microsoft, BlackBerry gibi firmaların uygulama mağazalarına yönelik olarak ödüllü yarışmalarına şahit olduk. Tizen ile pazara farklı bir hava katmak isteyen Samsung da yeni yarışmasıyla zengin bir uygulama mağazası elde etmek istiyor.

https://developer.tizen.org/contests/tizen-app-challenge