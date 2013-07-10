Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Tizen uygulama mağazası için 4 milyon dolarlık ödüllü yarışma başlatıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
689
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, Tizen uygulama mağazası için 4 milyon dolarlık ödüllü yarışma başlatıyor
Tizen çalışmalarını askıya aldığı iddia edilen Samsung'dan, aktif olarak katkılarının devam ettiğine yönelik bir açıklama gelmişti. Şimdi ise firma bir ödüllü yarışma başlatarak, Tizen'i desteklediğini teyit ediyor.

Samsung, Tizen işletim sisteminin uygulama mağazasını zenginleştirmek adına 4 milyon dolar toplam ödül dağıtacağı bir yarışma başlattı. Geliştiriciler 1 Kasım tarihine kadar uygulamalarını gönderebilecekler.

Oyun ve oyun harici şeklinde iki bölüm altında kategoriler toplanıyor. Oyun bölümünde her kategoride birinci olana 200 bin dolar ödül verilecek. Sonraki iki başarılı uygulamaya 100 bin dolar, 3 başarılı uygulamaya da 40 bin dolar ödül var.

Oyun harici bölümde ise her kategoride birinciye 120 bin dolar, sonraki iki uygulamaya 60 bin dolar, sonraki 3 uygulamaya ise 30 bin dolar ödül verilecek. Ayrıca 10 en iyi HTML5 uygulamasına da 50 bin dolarlık ödül var. Toplamda 54 uygulama ödül kazanacak.

Pazarda kendisine pay arayan Microsoft, BlackBerry gibi firmaların uygulama mağazalarına yönelik olarak ödüllü yarışmalarına şahit olduk. Tizen ile pazara farklı bir hava katmak isteyen Samsung da yeni yarışmasıyla zengin bir uygulama mağazası elde etmek istiyor. 

https://developer.tizen.org/contests/tizen-app-challenge Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
damn2u 6 yıl
Tizen OS rafa kaldırıldı iddiasından sonra "Bana bunlarla gelin!" dedirtti haber.


Sabırsızlıkla bekliyorum bu işletim sistemli ürünleri. Pazarda kalıcı ve iddialı olmalarını temenni ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl
Wave/S2 gibi güzel bir kasa.
İyi ses kalitesi.
İyi web performansı
İyi bir lense sahip kamera.
Stabil çalışan bir sistem.

Olsun bana yeter. Oyunda gözüm yok benim.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vasto Lorde 6 yıl umut_baris
umut_baris
Wave/S2 gibi güzel bir kasa.
İyi ses kalitesi.
İyi web performansı
İyi bir lense sahip kamera.
Stabil çalışan bir sistem.

Olsun bana yeter. Oyunda gözüm yok benim.

Wp8 lumia telefonlarinin ozelliklerini yazmissin masallah
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Ultrabook Dünyası: Windows 8.1, ultrabook'ların en oyun odaklısı, yeni ultrabook'lar ve Haswell GPU performansı... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim