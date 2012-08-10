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Samsung Türkiye'den hediye kılıf kampanyası

6 yıl
7,3b
1
95
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Türkiye'den hediye kılıf kampanyası
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Başarılı satış rakamlarına ulaşan amiral gemisi Galaxy SIII için ülkemizde farklı etkinliklerle tanıtıma devam eden Samsung, Türk tüketicilere teşekkür etmek anlamında hediye kılıf kampanyası başlattı.

Samsung Türkiye resmi Facebook sayfası üzerinde başlayan kampanya kapsamında ilk 50 000 Galaxy SIII sahibi hediye kılıflardan birisinin sahibi olacak. Kullanıcıların kaynak linkindeki formu doldurup göndermeleri yeterli. 

Kampanya şartları ise ürünün Samsung Türkiye garantili olarak alınması, müşterilerin Türkiye sınırları içinde ikamet etmeleri. İki farklı renkte gönderilecek olan kılıflar deri ve zamanla telefonunuzun şeklinde uyum sağlayacak yapıda. Galaxy SIII sahiplerinin acele etmesinde fayda var.

https://www.facebook.com/SamsungTurkiye/app_270744259706763 Yorum Yaz
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3qzotix 6 yıl en beğenilen
yukuberk
DH Misafiri  5 kuruşluk kılıf için Sony ye ihanet edecek değiliz [:] hadi başka kapıya samsung
Canımsın

Yanlış hesaptan girdin galiba kendi sözüne alıntı yapmışsın...
yukuberkDH Misafiri  5 kuruşluk kılıf için Sony ye ihanet edecek değiliz [:] hadi başka kapıya samsungCanımsın...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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murdocklawless 6 yıl
meğer feykmiş sayfa, adamlar imei numaralarını toplayıp klon işine gireceklermiş, ne gülerim ama be.
1 Yanıt Yanıtla +13
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caglet 6 yıl
Samsung'A maşallah :D.. Sürekli bi şekilde hediye dağıtıyor..
S3 sahibi olanlar teşekkür etmiş olmayanlar kötü yorumlar yapmış :D nası da belli oluyo :d
1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
NoCommend 6 yıl
Kilif güzel fakat telefonu icine koymaya cekiniyorum. Cok dar kilif ve telefonu kilif icine koyduktan sonra zorla cikardim. Zaten zorla sokmustum.. Keske daha kullanisli birşey olsaydi guzel olurdu
1 Yanıt Yanıtla +1
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lprcrc 6 yıl NoCommend
NoCommend

Kilif güzel fakat telefonu icine koymaya cekiniyorum. Cok dar kilif ve telefonu kilif icine koyduktan sonra zorla cikardim. Zaten zorla sokmustum.. Keske daha kullanisli birşey olsaydi guzel olurdu

Açıklama vardı belki görmemişsindir dar kılıf gönderiyolar bilerek birkaç kullanımda genişliyor rahatça kılıfa koyup çıkarabilirsin.

Bana da 2. kılıf geldi ikisi de siyah bari biri siyah biri mavi olaydı iyiydi
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Amedra 6 yıl
kaçırıdik lan
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welmour 6 yıl
Bana da bugün geldi de kullanışsız her seferinde telefonu kiliftan çıkartmak. Bir de zor çıkıyor meret [
kutusu şık ama
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z0z0 6 yıl
ikinci kez gonderdiler bana musterisine bu kadar deger verebilirdi :))
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b0Ni 6 yıl
bu kılıfı kullanmayın arka kapağın köşelerinde siyah izler bıraktı 2 köşedede vernik gitti sanırım farklı tonda beyaz izler var
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burhanbl 6 yıl z0z0
z0z0

ikinci kez gonderdiler bana musterisine bu kadar deger verebilirdi :))

aynen dün 2. kılıf geldi
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stone2627 6 yıl
Kılıf geldi kutu harika o kadar :D

Siyah
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DH Misafiri 6 yıl
GALAKS S111 KULLANIYORUM KILIFINDAN TALEP EDİYORUM
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lazukan 6 yıl
şık kaliteli ama işlevsiz
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menem 6 yıl
EArkadaslar bana geldi 2 tane bırı sıyah bırı kahve renkli sıyahı bir hafta kullandım kılıf sıyah rengını telefona bulastırdı allahtan fulll tlfon jelatin kaplı bende kılıfı camasır makınesıne attım yıkadım guzel oldu ama daha kullanmadım...
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eendless 6 yıl
Bana da gelmedi henüz
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tekkral34 6 yıl
Ben de teslim aldım arkadaşlar. Kahverengi geldi. Tanıtım resminde görülenden kesinlikle daha şık ve çok kaliteli.
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BreakBeaT 6 yıl
kılıf bu sabah geldi

beyaz kutusu çok hoş
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burhanbl 6 yıl
Daha gelmedi BAN!
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lazukan 6 yıl
o değil de kılıf dandik :D
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