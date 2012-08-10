Samsung Türkiye'den hediye kılıf kampanyası

Başarılı satış rakamlarına ulaşan amiral gemisi Galaxy SIII için ülkemizde farklı etkinliklerle tanıtıma devam eden Samsung, Türk tüketicilere teşekkür etmek anlamında hediye kılıf kampanyası başlattı.





Samsung Türkiye resmi Facebook sayfası üzerinde başlayan kampanya kapsamında ilk 50 000 Galaxy SIII sahibi hediye kılıflardan birisinin sahibi olacak. Kullanıcıların kaynak linkindeki formu doldurup göndermeleri yeterli.





Kampanya şartları ise ürünün Samsung Türkiye garantili olarak alınması, müşterilerin Türkiye sınırları içinde ikamet etmeleri. İki farklı renkte gönderilecek olan kılıflar deri ve zamanla telefonunuzun şeklinde uyum sağlayacak yapıda. Galaxy SIII sahiplerinin acele etmesinde fayda var.