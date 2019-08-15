Samsung Z şeklinde katlanabilen akıllı telefon patenti aldı

Geçtiğimiz günlerde bir başka Güney Koreli teknoloji şirketi olan LG'nin Z şeklinde katlanabilen bir akıllı telefon patenti aldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ortaya saçılan bilgilere göre LG'nin rakibi Samsung da bu yolda ilerliyor.

Daha büyük ekran sunacak

LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan Samsung patenti, şirketin Z şeklinde katlanabilen bir akıllı telefon planının olduğunu ortaya koyuyor. Geçtiğimiz aylarda tanıttığı ikiye katlanabilen Galaxy Fold'da yaşanan hayal kırıklığından sonra ortaya çıkan bu patentin ise uygulanabilirliği soru işareti. Zira şirket henüz Galaxy Fold'daki hataları düzeltme çabalarında ve cihazın tam olarak hangi tarihte tekrar piyasaya sürüleceği bile belli değil.

https://mspoweruser.com/samsung-joins-the-tri-fold-smartphone-bandwagon-with-new-patent/

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Z şeklinde katlanabilecek olan bu akıllı telefon tasarımı, kullanıcılarasunmak için geliştirilmiş. İlk bakıştave işlerimizi kolaylaştıracak bir cihaz gibi görünse de, gerçek hayata uyarlanmasının ne denli başarılı olacağı tartışma konusu.'nin de katlanabilir akıllı telefon modelinin henüz piyasaya sürülmediğini düşünecek olursak, hangi şirketin katlanabilir teknolojiyee geçiş yapacağını ise önümüzdeki süreç gösterecek.