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Samsung Z şeklinde katlanabilen akıllı telefon patenti aldı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, ikiye katlanan akıllı telefon modeli Galaxy Fold'u tekrar piyasaya sürmeye hazırlanırken, Z şeklinde katlanan telefon patenti aldı.
3 sa.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz günlerde bir başka Güney Koreli teknoloji şirketi olan LG'nin Z şeklinde katlanabilen bir akıllı telefon patenti aldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ortaya saçılan bilgilere göre LG'nin rakibi Samsung da bu yolda ilerliyor.

Daha büyük ekran sunacak

LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan Samsung patenti, şirketin Z şeklinde katlanabilen bir akıllı telefon planının olduğunu ortaya koyuyor. Geçtiğimiz aylarda tanıttığı ikiye katlanabilen Galaxy Fold'da yaşanan hayal kırıklığından sonra ortaya çıkan bu patentin ise uygulanabilirliği soru işareti. Zira şirket henüz Galaxy Fold'daki hataları düzeltme çabalarında ve cihazın tam olarak hangi tarihte tekrar piyasaya sürüleceği bile belli değil.
Z şeklinde katlanabilecek olan bu akıllı telefon tasarımı, kullanıcılara daha büyük bir ekran sunmak için geliştirilmiş. İlk bakışta çok fonksiyonlu ve işlerimizi kolaylaştıracak bir cihaz gibi görünse de, gerçek hayata uyarlanmasının ne denli başarılı olacağı tartışma konusu. Huawei'nin de katlanabilir akıllı telefon modelinin henüz piyasaya sürülmediğini düşünecek olursak, hangi şirketin katlanabilir teknolojiye sorunsuz bir şekilde geçiş yapacağını ise önümüzdeki süreç gösterecek.


https://mspoweruser.com/samsung-joins-the-tri-fold-smartphone-bandwagon-with-new-patent/ Yorum Yaz
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eAkman 28 dk.
Z katlama diger ucubeden daha mantikli. Hem katlandiginda kullanilmayan bolumler korunmus oluyor, hem de acildiginda 1. ekran da buyuyen ekrana dahil oldugundan daha buyuk ve olmasi geren genislige yakin bir oranda oluyor.
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oguzhan diric 37 dk.
Bence patentin tasarımı gayet güzel.
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esmerbuyucu 38 dk.
Sekize katlayabilecekler mi acaba 😂
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my precious 58 dk.
Patenti alsa nolur tutmaz ki...
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1ses1 2 sa.
Origami ye doğru gidiyor bu iş.
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Mr. Jingles 2 sa.
Samsung midemi bulandırıyor artık.
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mustafaaydemir1 3 sa. yeni yorumcu
Adam daha normal katlayamadı şimdi de z şwklinde mi katlayacakmış ne diyelim 😂
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methotrexat 3 sa.
Patenti verenler "daha ikiye katlamayı beceremediniz bunu ne yüzle istiyorsunuz" dememişler de hemen vermişler mi?
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travmasurgeon 3 sa.
Şahtı şahbaz oldu
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