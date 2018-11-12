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Samsung bazı Galaxy A serisi telefonlarda AMOLED yerine LCD ekran kullanacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği bazı Galaxy A serisi telefonlarda AMOLED yerine LCD panel kullanmayı planlıyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
6 ay
2,2b
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13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Gelecekte piyasaya sürülecek Galaxy A serisi bazı telefonlar AMOLED yerine LCD panelle birlikte gelecek. Güney Koreli medya kuruluşu ETNews'in yeni raporunda böyle bir iddia öne sürüldü. Galaxy A50 ve A60 akıllı telefonların LCD panel ile geleceği belirtilirken A30, A40, A70 ve A80 modellerinin AMOLED ekrana sahip olmaya devam edeceği söyleniyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung, 1 milyon katlanabilir telefon üretmeyi hedefliyor: Peki kaça satacak?"
Samsung'un bu kararı almasının nedeni ise akıllı telefonlarında LCD ekran kullanan birçok Çinli üreticinin, şirketin satışlarını baltalaması. AMOLED yerine LCD panel tercih edilerek daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar çıkarılabiliyor. Fiyat rekabeti artmaya devam ederken Apple ve Samsung gibi devler maliyetleri düşürmek için yoğun baskıyla karşı karşıya kalmış durumda.

DJ Koh değişimin sinyalini vermişti

Hatırlaycağınız üzere Samsung Mobile'ın patronu DJ Koh daha önce yaptığı açıklamalarda akıllı telefon stratejilerinde önemli bir değişim olacağını belirtti. Deneyimli yönetici strateji değişiminden nasibini alacak ilk akıllı telefon serisinin ise yeni "Galaxy A" olacağını söylemişti. Güney Koreli şirketin planlarının ne kadar işe yarayacağını ise ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.

http://www.etnews.com/20181108000403?mc=em_101_00004 Yorum Yaz
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cinemaker 6 ay en beğenilen
Samsung LCD ekran kullanınca replika telefon gibi hissiyat veriyor. O kadar alıştık AMOLEDE
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incicibin 6 ay
Millet demiş ki 'samsung'u amoled için alıyordu insanlar' ama çoğu halktan kesim zamzungun ya da ayfonun ekranı nedir bilmez, açıkçası pek de umrunda olmaz.
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Lithaunans 6 ay incicibin
Kesinlikle katılıyorum bunun en büyük kanıtıda j7 prime ve prime2 satışları millet üzerindeki logo ve yazıya para veriyor
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pastadanadam 6 ay
Benin başka marka telefonlar yerine Galaxy A serisini almamın sebebi AMOLED ekranlarıydı. Bye bye Samsung.
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mlhkhy 6 ay
A serisinde ekrana parmak izi sensörü koyacaklardı. o yüzden amoled ekran alternatifsiz olacaktır. Yeni M serisine olabilir Tabi yapmazlar ise A serisi maliyet için düşünülebilir.
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Y-ZiyA 6 ay
14 inch 256 renk monitörden 19 inch 640x480 16 milyon renge geçince bu bir devrimdi.
LCD ile AMOLED arasında o kadar dramatik bir fark olmadığına göre...
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FRAPS_TR 6 ay
Şu pentile amoledi ammada övmüşsünüz. Yapsın rgb öyle çıksın piyasaya. 720p amoledde pentile dizilimde pikseller sayılıyor.
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damn2u 6 ay
Samsung Wave S8500 Super Amoled ekran kullanırken, Wave S8530 Super Clear LCD kullanıyordu ve SCL daha güzel görüntü ortaya koyuyordu. Umarım LCD paneller için yine aynı özveriyi gösterir Samsung.
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mert1907 6 ay damn2u
Katılmıyorum. Bence S8500 daha iyiydi ekran konusun da.
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cinemaker 6 ay en beğenilen
Samsung LCD ekran kullanınca replika telefon gibi hissiyat veriyor. O kadar alıştık AMOLEDE
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intel7mix 6 ay
Tek artıları amoled ekrandı oda gitti. Zaten fiyatlar uçmuş çokta tercih sebebi olmaz.
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sniko1 6 ay
Samsung'u diğer üreticilerden ayıran temel faktör ekranı açıkçası. LCD'ye geçmeleri fiyat konusunda ciddi bir iyileştirmeye sebep olmazsa eğer alınabilirlikten daha da uzaklaşabilirler.
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basartenk 6 ay
iyi de millet samsung'u amoled için alıyor
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samsung, akıllı telefon ve
7 etiket daha LCD amoled cep telefonu galaxy a serisi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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