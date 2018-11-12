Samsung bazı Galaxy A serisi telefonlarda AMOLED yerine LCD ekran kullanacak

Gelecekte piyasaya sürülecek Galaxy A serisi bazı telefonlar AMOLED yerine LCD panelle birlikte gelecek. Güney Koreli medya kuruluşu ETNews'in yeni raporunda böyle bir iddia öne sürüldü. Galaxy A50 ve A60 akıllı telefonların LCD panel ile geleceği belirtilirken A30, A40, A70 ve A80 modellerinin AMOLED ekrana sahip olmaya devam edeceği söyleniyor.

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Samsung'un bu kararı almasının nedeni ise akıllı telefonlarında LCD ekran kullanan birçok Çinli üreticinin, şirketin satışlarını baltalaması. AMOLED yerine LCD panel tercih edilerek daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar çıkarılabiliyor. Fiyat rekabeti artmaya devam ederken Apple ve Samsung gibi devler maliyetleri düşürmek için yoğun baskıyla karşı karşıya kalmış durumda.

DJ Koh değişimin sinyalini vermişti

Hatırlaycağınız üzere Samsung Mobile'ın patronu DJ Koh daha önce yaptığı açıklamalarda akıllı telefon stratejilerinde önemli bir değişim olacağını belirtti. Deneyimli yönetici strateji değişiminden nasibini alacak ilk akıllı telefon serisinin ise yeni "Galaxy A" olacağını söylemişti. Güney Koreli şirketin planlarının ne kadar işe yarayacağını ise ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.

http://www.etnews.com/20181108000403?mc=em_101_00004