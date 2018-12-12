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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung blok zinciri teknolojisini akıllı telefonlarında kullanabilir

Son dönemin ilgi gören teknolojileri arasında yer alan blok zinciri Samsung’un da ilgisini çekti. Firma Avrupa bölgesinde 3 farklı Blokchain isminin tescilini yaptırdı.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde blok zinciri teknolojisini temel alan akıllı telefonlara olan ilgi artmaya başladı. Sirin Labs ve HTC ilk modelleri piyasaya sürerken pek çok Çinli üretici de hazırlıklarına devam ediyor. Samsung’un da bu teknolojiye ilgi duyduğu gündeme geldi.

Tescil yapıldı

Samsung’un hafta başında Avrupa marka ofisine Blockchain KeyStore, Blockchain key box ve Blockchain Core şeklinde 3 farklı tescil başvurusu yapması bir hazırlığı olduğunu gösteriyor. Markanın kategorileri ise akıllı telefonlar, akıllı telefon uygulamaları ve bilgisayar yazılımları.

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Blok zinciri tabanlı akıllı telefonlar aslında sandığımız kadar standart akıllı telefonlardan ayrılmıyor. Donanım ve tasarım aynı çizgide ilerlerken farklılaşma yazılım tabanlı olarak birkaç alanda oluyor.

Bu tarz telefonlarda entegre bir kripto para cüzdanı yer alıyor ve para transferi yapılabiliyor. Ayrıca kripto para ödemeleri de bu cüzdan üzerinden mümkün oluyor. Bazı üreticiler soğuk cüzdan dediğimiz donanım tabanlı cüzdan entegrasyonu üzerinde çalışıyor. Böylece kripto para yatırımı olan kullanıcılar tek bir yerden yatırımlarını kontrol edebiliyor.

Elbette Samsung’un tescillerine bakarak blok zinciri tabanlı bir akıllı telefon piyasaya süreceğini söylemek pek mümkün değil ancak telefonlarına ve bilgisayarlarına bir yazılım entegrasyonu olacak gibi görünüyor.

Samsung’un Galaxy S10 serisinde kripto para cüzdanına yer vereceği gündeme gelmiş ancak firma bu konuda yoğum yapmaktan kaçınmıştı. Muhtemelen Blockchain Core ismi bu cüzdana verilebilir. Diğer iki marka ise daha çok cüzdan anahtarlarına yönelik bir yazılım gibi görünüyor.

 

https://thenextweb.com/hardfork/2018/12/11/trademarks-samsung-blockchain-smartphone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cabriyo 5 ay
son özgür nesiliz sözü doğru zannedersem
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