Büyük bataryalı Asus ZenFone Max M2 serisi duyuruldu

Altıncı nesil ZenFone serisi için geri sayıma devam eden Asus bu esnada ara modeller ile yelpazesini zenginleştirmeye devam ediyor. Giriş seviyesine hitap eden ve yüksek kapasiteli bataryaya sahip Asus ZenFone Max M2 serisi duyuruldu.

Seride iki model yer alıyor. Modeller tasarım anlamında birbirine benziyor. Asus ZenFone Max M2 modeli arka kısımda metal alaşım detaylara sahipken Asus Zenfone Max Pro M2 modeli ise parlak cam kaplamaya sahip. Asıl fark ise donanım tarafında ortaya çıkıyor.

Asus ZenFone Max M2 özellikleri ve fiyatı

Asus ZenFone Max M2 modelinde 6.3 inçlik 1520 x 720 çözünürlüğünde LCD ekran bizi karşılıyor. Çentik tasarımı sayesinde ön panel agresif bir ekran-kasa oranına sahip olmuş. Telefona 4+4 formatında çalışan özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 623 yonga seti eşlik ediyor.

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Bellek tarafında 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi ve 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi seçenekleri sunulmuş. 13MP+2MP çözünürlüğünde arka kamera bulanıklık efektleri verebiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

4000mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri vadeden Asus ZenFone Max M2 modeli seçeneğe göre 140$ ve 167$ seviyesinden 20 Aralık tarihinde satışa sunulacak.

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Asus Zenfone Max Pro M2 özellikleri ve fiyatı

Asus Zenfone Max Pro M2 serinin tepe modeli. 6.3 inçlik ekranında 2280x1080 piksel çözünürlük sunan model Gorilla Glass 6 ile dayanıklılığı artırmış. 4+4 formatında özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 660 yonga seti performansı yukarı taşıyor.

Bellek tarafında 4 seçenek mevcut. Bunlar 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi, 4GB RAM/32GB depolama kapasitesi, 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/64GB depolama kapasitesi şeklinde sıralanıyor.

Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde Sony IMX486 sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde. 5000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj desteğine sahip. Asus Zenfone Max Pro M2 fiyatlandırması şu şekilde:

3GB RAM/32GB depolama kapasitesi – 181$

4GB RAM/64GB depolama kapasitesi – 209$

6GB RAM/64GB depolama kapasitesi - 237$