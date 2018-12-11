Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Büyük bataryalı Asus ZenFone Max M2 serisi duyuruldu

Daha çok fiyat-performansa oynayan Asus ZenFone Max akıllı telefon serisinin yeni nesli de bu dengeyi devam ettiriyor. Asus ZenFone Max M2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
5 ay
16b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Altıncı nesil ZenFone serisi için geri sayıma devam eden Asus bu esnada ara modeller ile yelpazesini zenginleştirmeye devam ediyor. Giriş seviyesine hitap eden ve yüksek kapasiteli bataryaya sahip Asus ZenFone Max M2 serisi duyuruldu.

Seride iki model yer alıyor. Modeller tasarım anlamında birbirine benziyor. Asus ZenFone Max M2 modeli arka kısımda metal alaşım detaylara sahipken Asus Zenfone Max Pro M2 modeli ise parlak cam kaplamaya sahip. Asıl fark ise donanım tarafında ortaya çıkıyor.

Asus ZenFone Max M2 özellikleri ve fiyatı

Asus ZenFone Max M2 modelinde 6.3 inçlik 1520 x 720 çözünürlüğünde LCD ekran bizi karşılıyor. Çentik tasarımı sayesinde ön panel agresif bir ekran-kasa oranına sahip olmuş. Telefona 4+4 formatında çalışan özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 623 yonga seti eşlik ediyor.

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Vivo Nex Dual Display Edition duyuruldu"

Bellek tarafında 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi ve 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi seçenekleri sunulmuş. 13MP+2MP çözünürlüğünde arka kamera bulanıklık efektleri verebiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

4000mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri vadeden Asus ZenFone Max M2 modeli seçeneğe göre 140$ ve 167$ seviyesinden 20 Aralık tarihinde satışa sunulacak.

 

Büyük bataryalı Asus ZenFone Max M2 serisi duyuruldu
Tam Boyutta Gör

Asus Zenfone Max Pro M2 özellikleri ve fiyatı

Asus Zenfone Max Pro M2 serinin tepe modeli. 6.3 inçlik ekranında 2280x1080 piksel çözünürlük sunan model Gorilla Glass 6 ile dayanıklılığı artırmış. 4+4 formatında özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 660 yonga seti performansı yukarı taşıyor.

Bellek tarafında 4 seçenek mevcut. Bunlar 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi, 4GB RAM/32GB depolama kapasitesi, 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/64GB depolama kapasitesi şeklinde sıralanıyor.

Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde Sony IMX486 sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde. 5000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj desteğine sahip. Asus Zenfone Max Pro M2 fiyatlandırması şu şekilde:

3GB RAM/32GB depolama kapasitesi – 181$

4GB RAM/64GB depolama kapasitesi – 209$

6GB RAM/64GB depolama kapasitesi - 237$

 

https://www.androidauthority.com/asus-zenfone-max-pro-m2-933498/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
cabriyo 5 ay
kenarı kalın telefon yapın. zaten ekranı kırılmasın diye kılıf takıyoruz kasa ekran oranı %60 a düşüyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 5 ay
3GB RAM/32GB modelleri artık çıkmasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 5 ay
Max M2 Pro güzel olmuş f/p olarak. 200 dolar için son derece iyi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
therkut 5 ay
M1'i aldığıma her gün mutlu oluyorum. M1 ile M2 arasında büyük fark olmasa da M2 alınabilir. TR fiyatı makul olur umarım. Beğendim!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 5 ay
Fiyatları düşünüldüğünde gayet iyi donanımlar ve bu donanımlara yakışacak çözünürlük ile pil kapasitesi konulmuş. Sanırım Asus bu fiyat segmentinde ki domineyi diğer şirketlere bırakmak istemiyor gibi gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre.isikgoz 5 ay
güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sercanacarov 5 ay
Fiyat perpormans açısından baktığınızda gönül rahatlığıyla kullanılabilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eagle-1453 5 ay Sercanacarov
üstte arkadaşın dediği gibi bu telefone neden 660 koyuyorsun 710 felan koyulsa tadından yenmez ama illa biryeri eksik bırakılacak.bence bu telefonun 6g ramlisini almak daha mantıklı olur tabi gelirse ülkemize..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mpolat35 5 ay
4&64 lük Pro modeli alınabilir. Çoğu kullanıcı için ideal bir telefon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 5 ay
İsimlendirmesini sevdiğiminin firması. İlk zenfone serisinden sonra bir nane çeviremedin...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrCaner 5 ay RaptorFX
RaptorFX
İsimlendirmesini sevdiğiminin firması. İlk zenfone serisinden sonra bir nane çeviremedin...

Nerden biliyosun denedin mi hepsini ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 5 ay
Max M2 hiçbir işe yaramaz ama 181 dolara Full HD ekranlı SD 660 işlemcili 5000 mah bataryalı Max M2 Pro iyiymiş, eğer hafıza kartı takılmıyorsa da en az 4/64 modeli alınmalı tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16038 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, asus zenfone max pro m2 ve
5 etiket daha asus zenfone max m2 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay TP-Link üç bant WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu 5 ay Türkiye’de üretilen ‘dolusavar’ seri üretime geçti 5 ay Google’da 2018 yılında en çok neleri aradık? 5 ay Samsung blok zinciri teknolojisini akıllı telefonlarında kullanabilir 5 ay NSA açıkladı: Çin, ABD'ye büyük bir siber saldırı hazırlığında 5 ay Honor View 20'in resmi posterleri telefonun ön tasarımını ortaya çıkardı 5 ay ABD'de en az yakıt tüketen pickup 2019 Ford Ranger oldu 5 ay Huawei P30 Pro, Sony'nin IMX607 kamera sensörüyle gelebilir 5 ay Samsung’dan 14 metrelik dev LED sinema perdesi 5 ay Instagram, özel seçeneklere sahip yüksek profilli bir hesap türünü test ediyor 5 ay Mozilla Firefox 64 yayınlandı, işte yenilikler 5 ay Sayborg bitki “Elowan” ile tanışın 5 ay Dizüstünde ikinci ekran? "Asus ZenBook Pro UX580G incelemesi" 5 ay Yandex, Türkiye’deki askeri tesislerin uydu görüntülerini buzladı (Açıklama geldi) 5 ay Suriye, 'uzay programını' başlatıyor: İlk yerli uydu fırlatılacak 5 ay Mercedes'in efsanevi kamyonu Unimog, Türkiye'de satışa sunuldu 5 ay Disney filmleri 2018 yılı bitmeden 7 milyar dolar hasılata ulaştı 5 ay Türk Telekom limitsiz internet tarifelerini açıkladı 5 ay Tesla, önümüzdeki yıl elektrikli pickup prototipini tanıtabilir 5 ay Metro 2033 filmi iptal oldu: Kitap yazarından Hollywood için ilginç sözler 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Büyük bataryalı Asus ZenFone Max M2 serisi duyuruldu Sonraki Çift ekranlı Vivo Nex Dual Display Edition duyuruldu 5 ay Lav ile suyun buluştuğu an 5 ay Infinity Blade serisi yolun sonuna geldi 5 ay EOS ağından bugüne kadar 800 bin dolar çalındı 5 ay Çin Hükümeti'nden PUBG ve Fortnite dahil 9 büyük oyuna yasak! 5 ay Samsung Galaxy S10 Lite'ın tasarımını gösteren yeni bir görsel yayınlandı 5 ay NASA'nın uzay aracı, Bennu asteroitinde 'su kalıntıları' buldu 5 ay Touareg'in elektrikli versiyonu Volkswagen I.D. Lounge geliyor 5 ay 10GB RAM'li çılgın telefon | OnePlus 6T McLaren 5 ay iOS'taki Google uygulamasına, Google Lens desteği geldi 5 ay Ford, ısıtmalı emniyet kemerinin patentini aldı 5 ay Telegram büyük bir güncelleme aldı 5 ay 25. yıl şerefine, John Romero’dan ilk Doom oyununa 18 yeni bölüm 5 ay WhatsApp'ın iPhone versiyonunda grup çağrısı özelliği kolaylaştı 5 ay Yargıtay'daki davaların sonucunu doğru tahmin eden yerli yapay zeka 5 ay Facebook artık nereye gideceğinizi bile tahmin edecek 5 ay 10 GB RAM'li OnePlus 6T McLaren Edition resmen tanıtıldı 5 ay Sınıfının ilk örneği elektrikli karavan: Iridium E Mobil 5 ay Xiaomi'den yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play 5 ay PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim