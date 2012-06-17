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Samsung, çift dock bağlantılı kablosuz ses sistemini satışa sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Electronics, geçtiğimiz CES 2012 fuarında görücüye çıkardığı DA-E750 kablosuz ses sistemini yarın piyasaya sürmeye hazırlanıyor.  
Dünyanın ilk çift dock girişine sahip ürün, transistör yerine vakum tüpleri kullandığı amplifikatörü ile sesleri en doğal haliyle sunuyor. Ürün hem kablosuz hem de dock girişleri ile Galaxy ve iOS cihazlarını destekliyor. 2.1 kanallı fiber hoplarlörler ve gömülü sub-woofer ile 100watt'lık kristal kalitesinde seslere imkan tanıyor. 
Cihazın kablosuz tarafında ise Samsung Galaxy cihazları için AllShare, Apple cihazları için Air Play ve Bluetooth 3.0 teknolojilerine yer veriliyor. Bunun yanında bir kompozit giriş ve bir USB portu da bulunuyor. Yarın İngiltere ve Güney Kore'de satışa çıkacak modelin 800$ fiyat etiketi olduğu tahmin ediliyor. Sonrasında ise diğer ülkelerde satışa sunulacak. 
Samsung, çift dock bağlantılı kablosuz ses sistemini satışa sunuyor
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http://global.samsungtomorrow.com/?p=15501 Yorum Yaz
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theraptorx 7 yıl
Bu tür ürünler ülkemiz icin fazla kalıyor. Daha ekonomik ve kaliteli ürünler gelmeli bence. Tabi en azından dünya fiyatlarıyla.
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Umitakbal 7 yıl
Yurtdışı fiyatı 669$ , yurtdışı yorumlarda da çok olumlu notlar almış , tr ye ne zaman ve ne kadara gelecek acaba?
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dersamstagnachmittag 7 yıl
oha çok güzel ln.
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umut_baris 7 yıl
fuarda dinlemiştik kaliteliydi baya sesi.
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simsue2006 7 yıl
hiç şaşırmadım nedense...!! amacı ilgi çekmek.!
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
Derdim ürünü karalamak degil sadece vakum tüplerin daha maliyetli oluşundan daha fazla enerji kullandıgı yüzden cihazın fiyatının yüksek olması.onun yerine en kaliteli 5+1 ses sistemi alınabilirken neden ben bunu alayım der yurdum insanı + özelligide yok degil var çift dock girişine sahip olması güzel bişi... şimdi transistörlerin olmadıgı dönemde kullanılan vakum tüplerin şuan üretmek bile çok zahmetli bir iştir.(dönem transistör dönemi)sistemlerin üretim sahalarını bilmesem bile bunu kolaylıkla söylemek mümkün ...Şuan bu sistemden başka en fazla 2-3 model daha çıkabilir ama ne kadar tutulur ayrı bir mesele...Transistörlerin kullanılması bu cihazın hertürlü daha ucuz olmasını saglar bence...Yalnış anlatmış olabilirim amacı ilgi çekmek derken bunu kastediyordum...vakum tüp zamanın çocugu degilim ama transistörün ne demek oldugunu bildigim içindir.Herkesten özür dilerim...
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4mylove 7 yıl
ben buna 800 dolar verirsem 80gün uyuyamam xD
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
vakum tüpler mi ? Transistör yerine vakum tüpler mi ? Şu Girişine uygulanan sinyali yükselten akım ve gerlim kazancı saglayan veya gerektiginde anahtarlama elemanı olarak kullanılan Silisyüm veya germanyüm yarı iletkenlerinden üretilen NPN veya PNP tipi transistörlerin yerine vakum tüpler mi ? hiç şaşırmadım nedense...!! amacı ilgi çekmek.!
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spaydix 7 yıl
harika hoparlör
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Batuist 7 yıl
telefonlardaki bulunan ve genelde 128Kbit olan mp3 sesleri nede kristal netliğinde ses sunarya.. hani sıkıştırmasız 24bit destekli bir ses codeci ile yapıyor bunu dese anlarımda 128Kbit mp3 için vakumlu tüpe ne gerek var????
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bocekgrafik 7 yıl
Ürün oldukça şık ancak ederinden çok pahalı.
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Pardus Linux 7 yıl
Fiyat yüksek ama çift dock girişi akıllıca hem Android hem Apple'a destek vererek satışları arttırabilir...
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alito 7 yıl
samsung telefonların aksesuarları işte bu yüzden ön plana çıkıp bolca piyasaya giremiyor. gereksiz ve aptalca fiyatlandırma bu tür yan ürünlerin önünü tıkar.
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