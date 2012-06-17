Samsung, çift dock bağlantılı kablosuz ses sistemini satışa sunuyor

Samsung Electronics, geçtiğimiz CES 2012 fuarında görücüye çıkardığı DA-E750 kablosuz ses sistemini yarın piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Dünyanın ilk çift dock girişine sahip ürün, transistör yerine vakum tüpleri kullandığı amplifikatörü ile sesleri en doğal haliyle sunuyor. Ürün hem kablosuz hem de dock girişleri ile Galaxy ve iOS cihazlarını destekliyor. 2.1 kanallı fiber hoplarlörler ve gömülü sub-woofer ile 100watt'lık kristal kalitesinde seslere imkan tanıyor.

Cihazın kablosuz tarafında ise Samsung Galaxy cihazları için AllShare, Apple cihazları için Air Play ve Bluetooth 3.0 teknolojilerine yer veriliyor. Bunun yanında bir kompozit giriş ve bir USB portu da bulunuyor. Yarın İngiltere ve Güney Kore'de satışa çıkacak modelin 800$ fiyat etiketi olduğu tahmin ediliyor. Sonrasında ise diğer ülkelerde satışa sunulacak.









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