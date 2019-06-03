Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung’dan Marvel temalı telefon kılıfları

Yakın zamanda Galaxy S10 amiral gemisi serisi ile Galaxy A40, A50 and A70 akıllı telefonları için Marvel kahramanlarının temasını taşıyan kılıflar piyasaya sürülecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,8b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yıllardır Marvel stüdyosu ile farklı alanlarda iş birliği yapan Samsung’un son hamlesi aksesuar pazarında oldu. Belirli Galaxy akıllı telefonları için Marvel kahramanlarının temasını taşıyan kılıflar hazırlandı.

Özel kılıflar

Almanya ve Hollanda’da ortaya çıkan yeni kılıflar standart bir arka kapak tasarımına sahip ve farklı versiyonları bulunmuyor. Kılıflarda Avengers, Spider-Man, Captain America ve Iron Man temalarına yer verilmiş.

Ayrıca Bkz. "LEGO’nun NASA temalı yeni setleri hazır"

Kılıflar Galaxy S10 amiral gemisi serisi ile Galaxy A40, A50 and A70 akıllı telefonları için hazırlanmış. Galaxy S10 serisi için olan kılıflar 35 Avro şeklinde satılıyor. Galaxy A40, A50 and A70 akıllı telefonları için olanlar ise 30 Avro fiyat etiketine sahip. Marvel temalı yeni Samsung kılıflarının Amazon mağazaları üzerinden satılacağı ifade ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Marvel-themed-covers-Galaxy-S10-Galaxy-A_id116485 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
brk6152 1 hf.
Nerden para kırsak kardır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 1 hf.
Hala daha rahmetlinin üzerinden para kazanmaya çalışıyor vicdansızlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 1 hf.
S10+ sahiplerinin başı kel mi, darıldım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 1 hf.
Çinliler ekran altına kamera yerleştiriyorlar samsung temalı kılıf tanıtıyor.Samsung adam olmadı olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 1 hf.
Thanos temalı bir kılıf da hoş olurdu bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightdrive 1 hf.
gayet güzel duruyor da artık bu telefonlar çok büyük geliyor bana maksimum 5 inç falan olması lazım bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Microsoft'un yeni yapay zekası ile müşteri hizmetleri botu oluşturulabiliyor 1 hf. Apple evrensel güvenli giriş özelliğini duyurdu 1 hf. Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı olacak 1 hf. iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler 1 hf. Kontrolcü desteğiyle tvOS 13 duyuruldu 1 hf. Honor 20 ve 20 Pro'nun 12 GB RAM'li versiyonları ortaya çıktı 1 hf. Ekran kartı olmadan CS:GO'da 100+ FPS | Intel Ice Lake ve Gen11 GPU 1 hf. Google'ın DeepMind adlı yapay zekâsı, Quake III Arena'da rakip tanımadı 1 hf. Kaliforniya Üniversitesi, usta bir şekilde zıplayan robot geliştirdi 1 hf. Araştırmalar göre kahve tüketimi kardiyak problemlere neden olmuyor 1 hf. BlackBerry Messenger'a (BBM) elveda deme zamanı 1 hf. Huami’den eSIM özellikli Amazfit akıllı saat geliyor 1 hf. Yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e 10 kişilik görüntülü görüşme özelliği geldi 1 hf. Microsoft, eski Android cihazlar için Office desteğini sonlandırıyor 1 hf. La Casa de Papel’in 3. sezon fragmanı yayınlandı 1 hf. İlk LG 8K OLED TV bu hafta satışa çıkıyor 1 hf. Bu SSD bir başka | 8TB kapasite, PCIe 4.0 desteği 1 hf. Samsung 13 ve 15 inçlik Notebook 7 serisini tanıttı 1 hf. Oppo’dan sonra Xiaomi de ekran altı kamerasını gösterdi 1 hf. Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung’dan Marvel temalı telefon kılıfları Sonraki Huawei üretimi azaltıyor, hedefler gözden geçirilecek 1 hf. iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli izleyici barındırıyor 1 hf. Masaüstü bilgisayarınız bunu görmesin | 5GHz'de çalışan notebook 1 hf. Nokia, yapay zeka ile telefonların kişiselleşmesini hedefliyor 1 hf. Oppo, ekran altında kamera teknolojisini gösterdi 1 hf. Cuphead oyunu Tesla araçlara geliyor 1 hf. Şimşek gibi ekran kartı | MSI RTX 2080 Ti Lightning 10.Yıl 1 hf. Godzilla: King of the Monsters, gişede beklentilerin altında kaldı 1 hf. Google hizmetlerinde kesinti yaşanıyor 1 hf. James Webb Uzay Teleskobu, önemli bir testi daha başarıyla tamamladı 1 hf. Lotus'un elektrikli hiper otomobili 16 Temmuz'da tanıtılacak 1 hf. ABD'deki kızamık vakaları son 27 yılın en yüksek düzeyinde 1 hf. Facebook'tan garip savunma: Kullanıcıların gizlilik beklentisi yok 1 hf. Türkiye'nin yeni göz bebeği Akıncı taarruzi İHA hakkında her şey 1 hf. Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek açılan ön kamera tasarımı 1 hf. Elektrikli Mini’yi bir Boeing 777 kargo uçağını çekerken izleyin 1 hf. Apple, mağazalarındaki hırsızlıkları önleyecek yeni bir yöntem buldu 1 hf. Yeni meme kanseri ilacı sağ kalma oranının %30 oranında artırıyor 1 hf. Microsoft'tan önemli uyarı: 1 milyon bilgisayar tehlikede 1 hf. Samsung Galaxy Note 10 45W hızlı şarj desteği ile gelebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Mayıs Satışları
DH Forum
Halo Infinite 2020'nin Sonlarında Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Doom Eternal 22 Kasım'da Çıkacak
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
NUSRET: 10 yıl önce ayda 400 dolarla
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim