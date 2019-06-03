Samsung’dan Marvel temalı telefon kılıfları

Yıllardır Marvel stüdyosu ile farklı alanlarda iş birliği yapan Samsung’un son hamlesi aksesuar pazarında oldu. Belirli Galaxy akıllı telefonları için Marvel kahramanlarının temasını taşıyan kılıflar hazırlandı.

Özel kılıflar

Almanya ve Hollanda’da ortaya çıkan yeni kılıflar standart bir arka kapak tasarımına sahip ve farklı versiyonları bulunmuyor. Kılıflarda Avengers, Spider-Man, Captain America ve Iron Man temalarına yer verilmiş.

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Kılıflar Galaxy S10 amiral gemisi serisi ile Galaxy A40, A50 and A70 akıllı telefonları için hazırlanmış. Galaxy S10 serisi için olan kılıflar 35 Avro şeklinde satılıyor. Galaxy A40, A50 and A70 akıllı telefonları için olanlar ise 30 Avro fiyat etiketine sahip. Marvel temalı yeni Samsung kılıflarının Amazon mağazaları üzerinden satılacağı ifade ediliyor.