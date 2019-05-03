Huawei Mate 30 Pro geliyor: 6.7 inç ekran, dörtlü arka kamera ve 55 W hızlı şarj

Ekim ayında resmiyet kazanması beklenen Huawei Mate 30 serisinin piyasaya sürülmesine hala birkaç ay var. Ancak düzenli aralıklarla söylentiler gelmeye devam ediyor. Neredeyse birkaç günde bir yaklaşmakta olan Mate 30 serisi telefonlarla ilgili yeni ve heyecan verici şeyler duyuyoruz.

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Mate 30 serisi, şirketin Kirin 985 olarak adlandırılması beklenen yeni amiral gemisi yonga setiyle güçlendirilecek. Mate 20 X'in halefi olarak 5G bağlantısını destekleyen üst düzey bir model de piyasaya sürülecek. Bugün yeni bir sızıntı, Mate 30 Pro ile ilgili birkaç önemli ayrıntıyı açığa çıkardı.

OLED ekran üreticisi BOE

Cihaz, boyut bakımından öncekinden biraz daha büyük olacak. Önceki modelde 6.39 inç ekran kullanılmıştı. Mate 30 Pro ise 6.71 inç OLED ekrana sahip olacak. OLED ekran üreticisinin BOE olduğunu belirtelim. Ekran çözünürlüğü öncekiler gibi Quad HD+ olarak kalacak.

Mate 30 Pro'nun 4.200 mAh kapasiteli bir pil içereceği söyleniyor. Bir başka güzel haber de akıllı telefonun 55 W SuperCharge (hızlı şarj) teknolojisi ile gelecek olması. Cihazın arkasında P30 Pro gibi dörtlü kamera sistemi yer alacak. Mate 30 Pro'nun fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok.

https://www.gizmochina.com/2019/05/03/huawei-mate-30-pro-leak-reveals-6-7-inch-display-quad-cameras-and-55w-fast-charging/