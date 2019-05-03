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Huawei Mate 30 Pro geliyor: 6.7 inç ekran, dörtlü arka kamera ve 55 W hızlı şarj

Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mate 30 serisini Ekim ayında tanıtması bekleniyor. Seri kapsamında piyasaya sürülecek Mate 30 Pro varyantının özellikleri hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.
2 hf.
9,5b
1
20
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Ekim ayında resmiyet kazanması beklenen Huawei Mate 30 serisinin piyasaya sürülmesine hala birkaç ay var. Ancak düzenli aralıklarla söylentiler gelmeye devam ediyor. Neredeyse birkaç günde bir yaklaşmakta olan Mate 30 serisi telefonlarla ilgili yeni ve heyecan verici şeyler duyuyoruz.
Ayrıca Bkz. "Microsoft veri toplama konusunda daha şeffaf olacağını açıkladı"
Mate 30 serisi, şirketin Kirin 985 olarak adlandırılması beklenen yeni amiral gemisi yonga setiyle güçlendirilecek. Mate 20 X'in halefi olarak 5G bağlantısını destekleyen üst düzey bir model de piyasaya sürülecek. Bugün yeni bir sızıntı, Mate 30 Pro ile ilgili birkaç önemli ayrıntıyı açığa çıkardı.

OLED ekran üreticisi BOE

Cihaz, boyut bakımından öncekinden biraz daha büyük olacak. Önceki modelde 6.39 inç ekran kullanılmıştı. Mate 30 Pro ise 6.71 inç OLED ekrana sahip olacak. OLED ekran üreticisinin BOE olduğunu belirtelim. Ekran çözünürlüğü öncekiler gibi Quad HD+ olarak kalacak.
Mate 30 Pro'nun 4.200 mAh kapasiteli bir pil içereceği söyleniyor. Bir başka güzel haber de akıllı telefonun 55 W SuperCharge (hızlı şarj) teknolojisi ile gelecek olması. Cihazın arkasında P30 Pro gibi dörtlü kamera sistemi yer alacak. Mate 30 Pro'nun fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok.

https://www.gizmochina.com/2019/05/03/huawei-mate-30-pro-leak-reveals-6-7-inch-display-quad-cameras-and-55w-fast-charging/ Yorum Yaz
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Chromer 2 hf. en beğenilen
6.7 inç anasını satayım küçültün biraz şunları artık. sokakta herkes elinde su faturası kesecekmiş gibi alet taşıyor
1 Yanıt Yanıtla +45
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dodofran 2 hf. AppleFans
ayda bir değil yılda iki tane. mate ve p serileri var işte. samsungtaki s ve note serileri gibi. apple da x ile 8 i aynı anda çıkarmıştı vs.
1 Yanıt Yanıtla +17
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Panamalı Hasta 2 hf.
Ekran kasa oranı büyüdükçe ekran oranları büyüyor. Şu telefon eskiden 5.5 inch olan telefonlarla aynıdır neredeyse. Büyük ekranlı telefonları artık insanlar daha çok seviyor. Appleciler de iphone 4'den 5 ve 6 ya geçmemek için diretmişlerdi. 4'ün ekran boyutu daha iyi büyük telefon kötü muhabbetine. Gördüler ki amiral gemileri artık 6 inch altı çıkmıyor. böyle 6.7 inch gibi telefonlar da artık normal boyutta sayılıyor ki ekranda film izlemek veya internette dolaşmak aşırı keyifli oluyor.
Ekran kasa oranı büyüdükçe ekran oranları büyüyor. Şu telefon eskiden 5.5 inch olan telefonlarla aynıdır neredeyse. Büyük ekranlı telefonları artık insanlar da...
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RickCooL 2 hf.
Telefonlar çok hızlı gelişti şuan öyle bir noktaya geldi ki kısırlaştı, eskiden 7 8 özellik farkla çıkıyorlardı şimdi 2 3 özelliğin değiştirilmesiyle yeni telefon üretiyorlar.
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smart1978 2 hf.
Centikle 6.7 inch :) . Mate 20 Pro ekrani gercekte cok ufak kendi gozlerinizle gorebilirsiniz . Centik ile aldatiliyorsunuz :)
Ekrani BOE ile inat edilmesine pes dogrusu. Samsung OLED ler daha basarili . BOE lerde ekranlar cansiz ve canli renk profilinde olsanizda yine kurtarmiyor cok bariz hissediliyor P30 PRO ve MAte 20 PRO da gormekteyiz. Ek olarak BOE uretimli OLED ler beyazlari da kirli beyaz .
Ama hizli sarj etmesi mantikli iyiymis. Kirin 985 adlandirmasindan elbette birsey kestirmek imkansiz gibi olsa da anlasilan esasli bir yenilik yok sadece 5G entegre beklenir. Kamerasinda 4K 120 FPS HDR 10 bit OIS destekli beklerim aksi halde hicbir anlami kalmiyor i hizli sarj ne icinki bir hic icin hizli sarj mi ?
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System Lord 2 hf.
huwaei p20 pro kullanıyorum . sizce mate 30 pro ya da p30 pro almalımıyım ? sadece kamera özelliklerine bakıyorum geri kalan kısmı hemen hemen aynı gibi. yani kamerası için geçmeye değer mi ?
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~Lion King~ 2 hf. System Lord
Değmez. 3-4 sene gideri var p20 nin.
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Bloodin 2 hf.
Kablosuz şarjları hızlandırmalarını ve şu SAÇMALIK ABİDESİ kavisli ekrandan vazgeçmelerini bekliyorum...
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Paetzold 2 hf.
Mate 20 lite var. İki elle tutuyoruz telefonu düşmesin diye. Gittikçe büyüyor.
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` quaD. 2 hf.
Mate 20 prodan yaziyorum. Valla telde en guzel sey hemen dolan bataryasi.
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Panamalı Hasta 2 hf.
Ekran kasa oranı büyüdükçe ekran oranları büyüyor. Şu telefon eskiden 5.5 inch olan telefonlarla aynıdır neredeyse. Büyük ekranlı telefonları artık insanlar daha çok seviyor. Appleciler de iphone 4'den 5 ve 6 ya geçmemek için diretmişlerdi. 4'ün ekran boyutu daha iyi büyük telefon kötü muhabbetine. Gördüler ki amiral gemileri artık 6 inch altı çıkmıyor. böyle 6.7 inch gibi telefonlar da artık normal boyutta sayılıyor ki ekranda film izlemek veya internette dolaşmak aşırı keyifli oluyor.
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huseyincarnege 2 hf.
Huawei Bİ motorun soğusun yaw
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Chromer 2 hf. en beğenilen
6.7 inç anasını satayım küçültün biraz şunları artık. sokakta herkes elinde su faturası kesecekmiş gibi alet taşıyor
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OverClocK1ng 1 hf. Chromer
S9 kullanıyorum. O kadar güzel, tam ele sığan, tek elle kolayca kullanılabilen bir boyutu var. Bence bir telefon 68 mm den geniş olmamalı...
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Spider_hip 2 hf.
Artık bu hızlı şarjlarda bir standart olmayacak mı? Böyle watt lar havalarda mı uçacak? Hani versiyon 2-3 falan deniyordu. Şimdi 50-40-80-100wattlar havalarda uçuyor.
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