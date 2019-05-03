Huawei Mate 30 Pro geliyor: 6.7 inç ekran, dörtlü arka kamera ve 55 W hızlı şarj

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Ekim ayında resmiyet kazanması beklenen Huawei Mate 30 serisinin piyasaya sürülmesine hala birkaç ay var. Ancak düzenli aralıklarla söylentiler gelmeye devam ediyor. Neredeyse birkaç günde bir yaklaşmakta olan Mate 30 serisi telefonlarla ilgili yeni ve heyecan verici şeyler duyuyoruz.Ayrıca Bkz. "Microsoft veri toplama konusunda daha şeffaf olacağını açıkladı"
Mate 30 serisi, şirketin Kirin 985 olarak adlandırılması beklenen yeni amiral gemisi yonga setiyle güçlendirilecek. Mate 20 X'in halefi olarak 5G bağlantısını destekleyen üst düzey bir model de piyasaya sürülecek. Bugün yeni bir sızıntı, Mate 30 Pro ile ilgili birkaç önemli ayrıntıyı açığa çıkardı.
OLED ekran üreticisi BOE
Cihaz, boyut bakımından öncekinden biraz daha büyük olacak. Önceki modelde 6.39 inç ekran kullanılmıştı. Mate 30 Pro ise 6.71 inç OLED ekrana sahip olacak. OLED ekran üreticisinin BOE olduğunu belirtelim. Ekran çözünürlüğü öncekiler gibi Quad HD+ olarak kalacak.
Mate 30 Pro'nun 4.200 mAh kapasiteli bir pil içereceği söyleniyor. Bir başka güzel haber de akıllı telefonun 55 W SuperCharge (hızlı şarj) teknolojisi ile gelecek olması. Cihazın arkasında P30 Pro gibi dörtlü kamera sistemi yer alacak. Mate 30 Pro'nun fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok.
https://www.gizmochina.com/2019/05/03/huawei-mate-30-pro-leak-reveals-6-7-inch-display-quad-cameras-and-55w-fast-charging/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ekrani BOE ile inat edilmesine pes dogrusu. Samsung OLED ler daha basarili . BOE lerde ekranlar cansiz ve canli renk profilinde olsanizda yine kurtarmiyor cok bariz hissediliyor P30 PRO ve MAte 20 PRO da gormekteyiz. Ek olarak BOE uretimli OLED ler beyazlari da kirli beyaz .
Ama hizli sarj etmesi mantikli iyiymis. Kirin 985 adlandirmasindan elbette birsey kestirmek imkansiz gibi olsa da anlasilan esasli bir yenilik yok sadece 5G entegre beklenir. Kamerasinda 4K 120 FPS HDR 10 bit OIS destekli beklerim aksi halde hicbir anlami kalmiyor i hizli sarj ne icinki bir hic icin hizli sarj mi ?
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