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Samsung, dokunmatik ekranlı Star 3 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18,3b
1
12
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, dünya çapında 30 milyondan fazla satarak önemli bir başarının altına imza atan S5230 / S5233 Star'ın yeni varisi Star 3'ü Almanya'da satışa sunmaya hazırlanıyor.
159 Euro fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması beklenen Star 3, 102 mm uzunluğunda, 58 mm genişliğinde, 11.5 mm ebatlarında ve 95 gram ağırlığında tasarlanmış durumda. Yeni cep telefonunun göze çarpan teknik özellikleri arasında, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve EDGE desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 3.0, 3.0-inç boyutunda ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, TouchWiz Lite arayüzü, microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, 3 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo ve 1000 mAh batarya bulunuyor.

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artcraft35 7 yıl en beğenilen
ne yazcağımı bilemedim
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E_Aydin35 7 yıl
Bence tam ele oturur güzel bir alet fiyatına göre gayet normal..
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createemir 7 yıl
320 x 240 piksel ekrandan bıkmadınmı yaa ? Ayrıca flash yok.
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Tora 7 yıl
Firaristt
159€ luk cihazdan ne bekliyorsunuz merak ettim..Giriş seviyesi dokunmatik olsun yeter diyenlere göre bir cihaz...

O fiyat aralığında Samsung Galaxy Gio var ve Star 3 ile karşılaştırılamayacak kadar iyi.
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Firaristt 7 yıl Tora
Tora
Firaristt
159€ luk cihazdan ne bekliyorsunuz merak ettim..Giriş seviyesi dokunmatik olsun yeter diyenlere göre bir cihaz...

O fiyat aralığında Samsung Galaxy Gio var ve Star 3 ile karşılaştırılamayacak kadar iyi.

Zorla al diyen mi var? İstediğini istediğin zaman alırsın..
1 Yanıt Yanıtla
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Firaristt 7 yıl
159€ luk cihazdan ne bekliyorsunuz merak ettim..Giriş seviyesi dokunmatik olsun yeter diyenlere göre bir cihaz...
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semo_86 7 yıl
isletim sistemi dandik java tabanli bir sey olacak herhalde.
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kımyasal 7 yıl
mecburum: samsung da çat çat çat model çıkartıyor.
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JohnLord 7 yıl
3g tasarım kopyası değil aynı 3310'a benziyor
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Xagdas 7 yıl
3G/3GS kopyası tasarım (diyen olmazsa ne olayım)...
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.i. 7 yıl
3 demeleri SALAKÇA olmuş... Çünkü sadece ufak tasarım farkı var, hiç bir yenilik yok. Ekran çözünürlüğü star2den daha düşük, hafıza 30mB'tan 20mB'a düşürülmüş. NERESİ 3 ki. Star2de en azından wifi eklemişlerdi, yenilik vardı. Samsungtan beklemezdim, en küçük yenilik yok 3 demişler. Bunu nokia yapıyordu, şimdi samsung başlamış.

Siz bakın STAR3 ve STAR2
gsmarena.com/...

3 demesi için en azından aynı özelliklerde bataryayı 1800mAh gibi yapabilirdi, hakederdi o zaman.
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artcraft35 7 yıl en beğenilen
ne yazcağımı bilemedim
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