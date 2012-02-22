Samsung, dokunmatik ekranlı Star 3 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor

Samsung, dünya çapında 30 milyondan fazla satarak önemli bir başarının altına imza atan S5230 / S5233 Star'ın yeni varisi Star 3'ü Almanya'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

159 Euro fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması beklenen Star 3, 102 mm uzunluğunda, 58 mm genişliğinde, 11.5 mm ebatlarında ve 95 gram ağırlığında tasarlanmış durumda. Yeni cep telefonunun göze çarpan teknik özellikleri arasında, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve EDGE desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 3.0, 3.0-inç boyutunda ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, TouchWiz Lite arayüzü, microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, 3 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo ve 1000 mAh batarya bulunuyor.