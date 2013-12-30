Samsung dünyanın en büyük Ultra HD televizyonunu CES 2014 fuarında tanıtacak





Gelecek hafta Las Vegas'ta başlayacak olan CES 2014 fuarına oldukça kalabalık bir ürün grubuyla gelmesini beklediğimiz Samsung, yeni rekorlara da imza atmaya hazırlanıyor. Dünyanın en kavisli OLED televizyonundan sonra bu kez en büyük Ultra HD televizyonu karşımıza çıkacak.





Samsung'un S9110 model numarasını taşıyan Ultra HD televizyonu tam 110 inç boyutunda ve 1.8m boy, 2.6m ene sahip. Samsung modelin dünyanın en büyük Ultra HD televizyonu olduğunu belirtiyor. Model salonunuzun bir duvarını tamamen kaplayacabilecek boyutlarda. Ancak Samsung dev televizyonunu büyük firmalar ve hükümet ajansları için tasarlamış.





3840x2160 çözünürlüğe sahip olduğu tahmin edilen S9110 fazla beklemeden piyasaya çıkacak. CES 2014 sonrasında Ocak ayı bitmeden Çin ve Ortadoğu'da model satışa sunulacak. Sonraki 9 haftada ise diğer ülkelerde de satışa sunulacak. Fiyatının ise 60 000$ veya üzeri bir seviyede konumlanacağı tahmin ediliyor.