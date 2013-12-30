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Samsung dünyanın en büyük Ultra HD televizyonunu CES 2014 fuarında tanıtacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,6b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung dünyanın en büyük Ultra HD televizyonunu CES 2014 fuarında tanıtacak

Gelecek hafta Las Vegas'ta başlayacak olan CES 2014 fuarına oldukça kalabalık bir ürün grubuyla gelmesini beklediğimiz Samsung, yeni rekorlara da imza atmaya hazırlanıyor. Dünyanın en kavisli OLED televizyonundan sonra bu kez en büyük Ultra HD televizyonu karşımıza çıkacak.

Samsung'un S9110 model numarasını taşıyan Ultra HD televizyonu tam 110 inç boyutunda ve 1.8m boy, 2.6m ene sahip. Samsung modelin dünyanın en büyük Ultra HD televizyonu olduğunu belirtiyor. Model salonunuzun bir duvarını tamamen kaplayacabilecek boyutlarda. Ancak Samsung dev televizyonunu büyük firmalar ve hükümet ajansları için tasarlamış. 

3840x2160 çözünürlüğe sahip olduğu tahmin edilen S9110 fazla beklemeden piyasaya çıkacak. CES 2014 sonrasında Ocak ayı bitmeden Çin ve Ortadoğu'da model satışa sunulacak. Sonraki 9 haftada ise diğer ülkelerde de satışa sunulacak. Fiyatının ise 60 000$ veya üzeri bir seviyede konumlanacağı tahmin ediliyor. 

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12 Angry Men 5 yıl en beğenilen
60 bin dolar zengin birisi için hiçbirşeydir. Arabaya milyonlar veren insanlar var, tek elbiseye yüzlerce bin dolar verenler var 65 bin dolarmı çok ? Bunu alacak kitle belli biz herşeyi kendimizle kıyasladığımız için şaşırıyoruz.
60 bin dolar zengin birisi için hiçbirşeydir. Arabaya milyonlar veren insanlar var, tek elbiseye yüzlerce bin dolar verenler var 65 bin dolarmı çok ? Bunu alaca...
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Yanıtla +29
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Bradley Cooper 5 yıl thinkwithbrain
BrtLVcL

60 000$ kaçıncı level?

bu ne hocam? ekranın kontrast değeri mi?

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qoqoCAN 5 yıl
OFF BEE !!!
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SuperSantorelli 5 yıl
Zamazung 250ınch yapsa boş,panel dedın mı sharp-panasonıc-sony.

F/p aranıyorsa Lg..
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korayus 5 yıl
Bu büyüklükteki bir ekran için UHD (3840x2160) çözünürlüğü az değil mi? Cep telefonlarında bile IPS veya Oled panelli 1920x1080 varken bu kadar büyük ekranda ben çok daha yüksek çözünürlük görmeyi bekliyordum. Sonuçta amaç evler değil bazı özel devlet kurumlarına satmak. Bu nedenle parasının çok da önemi yok. 8xUHD olsun $500,000.00 olsun.
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AMERICOS 5 yıl
Uzun zamandır odamdaki boş yeri doldurmayı bekliyordum,iyi oldu bu haber
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anldrms34 5 yıl
Bunun yerine general mobile discovery almak daha mantıklı
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Brky 5 yıl
Aynısını apple yapsa 600.000$
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Jacobıan 5 yıl
vay anasını
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iboocum 5 yıl
tam odama layık
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xxxone 5 yıl
Bundan 4 tane alacaksın 6 tane de gtx 780ti alacaksın... Fantazi .
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strathmorea 5 yıl
Bundan 4 tane alacaksın 4 duvara tam şekilde monte edeceksin sonra ona özel film veya görsel video olacak, odanın tam ortasına oturacaksın o zaman gör şenliği :)
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aspirin_00 5 yıl
enerji tüketimi ne kadar acaba bu boyutta tv mi yoksa projeksiyon mu sorusu da gelebilir. ben olsam o parayla en son çıkan projeksiyonu alırım. arta kalanıyla araba :D
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eternity 5 yıl
philips,toshiba,vestel vs samsung panel kullandığı sürece bu adamlar 1 numara olmaya devam edecek..
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DarthLuca 5 yıl
Mükemmel duran bir TV ama bu kadar para vereceksem sadece UHD olması yetmez aynı zamanda oled de olması lazım
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swat882 5 yıl
Samsung Ar-Ge si Samsung kalitesi
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