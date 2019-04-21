Instagram, "Birlikte İzle" özelliğini test etmeye başladı

Facebook'un öne çıkan bir özelliği Instagram'da test edilmeye başlandı. Geçtiğimiz aylarda, sosyal medya devinin, iki kullanıcının aynı anda aynı videoyu izlemelerini sağlayan "Birlikte İzle" özelliği üzerinde çalışmalar yaptığını sizlere duyurmuştuk. Şirket şimdi test aşamasına geçti.

Kullanıcılar birbirlerini görebilecekler

https://twitter.com/wongmjane/status/1118517813612695552

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

İlk olarak geçtiğimizayında tersine mühendislik yapan Jane Wong'un ortaya çıkardığı bu özellik, artık arayüzü ile birlikte sızmış durumda. Birlikte izle özelliğini kullanarak, iki arkadaş,görüp sesini duyarak aynı videoyu izleyebilecekler. Bu da birbirlerinincanlı olarak görebilmelerini sağlayacak.Eğlenceli bir özellik gibi görünse de,bir şekilde kullanılacağını şimdilik kestirmek zor. Instagram'ın bu Birlikte İzle özelliğini ne zaman tümise şimdilik bilinmiyor. Konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.