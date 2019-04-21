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Instagram, "Birlikte İzle" özelliğini test etmeye başladı

Instagram, geçtiğimiz aylarda sizlere de duyurduğumuz üzere kullanıcıların videoları birlikte izlemelerini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyordu. Gelen haberler testlerin başladığı yönünde.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook'un öne çıkan bir özelliği Instagram'da test edilmeye başlandı. Geçtiğimiz aylarda, sosyal medya devinin, iki kullanıcının aynı anda aynı videoyu izlemelerini sağlayan "Birlikte İzle" özelliği üzerinde çalışmalar yaptığını sizlere duyurmuştuk. Şirket şimdi test aşamasına geçti.

Kullanıcılar birbirlerini görebilecekler

İlk olarak geçtiğimiz Mart ayında tersine mühendislik yapan Jane Wong'un ortaya çıkardığı bu özellik, artık arayüzü ile birlikte sızmış durumda. Birlikte izle özelliğini kullanarak, iki arkadaş, birbirlerinin yüzünü görüp sesini duyarak aynı videoyu izleyebilecekler. Bu da birbirlerinin tepkilerini canlı olarak görebilmelerini sağlayacak.

Eğlenceli bir özellik gibi görünse de, ne kadar yoğun bir şekilde kullanılacağını şimdilik kestirmek zor. Instagram'ın bu Birlikte İzle özelliğini ne zaman tüm kullanıcılara açacağı ise şimdilik bilinmiyor. Konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://twitter.com/wongmjane/status/1118517813612695552 Yorum Yaz
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