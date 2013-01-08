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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung geçen yılın 4. çeyreğinde 8.3 milyar dolarlık rekor kar bekliyor, dakikada 500 telefon satıldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy serisi akıllı telefonları başarılı satışlar yapan Samsung, üst üste 5. çeyrekte de rekor kar beklentisi içerisine girdi. 

Yatırımcılar toplantısında yapılan açıklamaya göre firma, geçen yıl son çeyrekte 8.3 milyar dolarlık kar beklentisi içerisine girdi. Firma dakikada 500 mobil telefon satıldığını belirtti. Apple da dahil olmak üzere mobil cihazlar için düz ekran talebinde artış var. 

Samsung'un rakibi Apple yeni yıl için sadece tek akıllı telefon modeli piyasaya sürmüşken, Samsung 37 farklı akıllı telefon modeliyle pazarı adeta bombaladı. Bu dönemde HTC 18, Nokia 9, LG ise 24 farklı model pazara sürdü.

Geçen yılın son çeyreğinde Galaxy S3 modelinin 15 milyon adet satış yapması bekleniyor. Bir önceki çeyrekte 18 milyon satış ile en çok satılan akıllı telefon seçilen Galaxy S3 güçlü talebi son çeyrekte de koruyacak. Galaxy Note II modelinin de 8 milyon civarında bir rakamı yakalaması bekleniyor. Firmanın yıl sonu için 40 milyon Galaxy S3, 10 milyon Note II hedefi de geçilmiş olacak. Toplamda 63 milyon akıllı telefon satışı bekleniyor.

Analiz uzmanları firmanın bu yılki akıllı telefon satışlarında görüş ayrılığı yaşıyor. Bazı uzmanlar 290 milyon olarak tahmin ederken, bazıları 320 milyon, bazıları ise 390 milyon şeklinde tahminlerde bulunuyor. Tablet satışlarının ise 32 milyonu geçeceği öngörülüyor.

Ancak bu çeyrekteki sezondan kaynaklı durgunluk nedeniyle Samsung'un rekor kar elde edemeyeceği belirtiliyor. Sonrasında Galaxy S4 ve diğer yeni cihazların da katkısıyla firma hızlı bir döneme girecek. Gelecek yıl için faaliyet karı beklentisi 35 milyar dolar.

Değer olarak 290 milyara yaklaşan Samsung, son çeyrek mali tablolarını 25 Ocak tarihinde paylaşacak. 

http://www.reuters.com/article/2013/01/08/us-samsung-guidance-idUSBRE9060Z020130108 Yorum Yaz
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redplay 6 yıl en beğenilen
Her halta applei kat ha Çukurca yoksa yassah
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bigbooss 6 yıl
malı götürüyorlar helal olsun.
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cengizhan1903 6 yıl
hakediyorlar
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vamp 6 yıl
Apple samsung'tan küçük bir firmadır. Şirket büyüklüğü olarak samsung ile boy ölçüşebilcek durumda değildir.
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MxFxOx 6 yıl
kar beklemek güzel şey
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wolf silver 6 yıl
samsung guney kore ıhracatının %20 sını olusturuyor .. buda yaklasık olarak 100-150 mılyar dolar bır satıs yapıyor buda bır turkıye demek. helal olsun adamlara. ınsallah daha fazla artar :D :D
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kımyasal 6 yıl
dakikada 500 telefon,peynir ekmek tabiri bile yetersiz.
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DH Misafiri 6 yıl
nerde 290milyar dolar, nerde 700 milyar dolar. bir apple degil.
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gmfaruk 6 yıl
nerde nokia nerde apple nerde htc bunlar nereye gitti samsung gittikçe intele benzemeye başladı diğerleri bunun yanında amd gibi duruyo
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cestvrai 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

nerde 290milyar dolar, nerde 700 milyar dolar. bir apple degil.

Henüz degil ama adamlar adım adım gidiyorlar 2yıla Apple'ı yakalarsa şaşmam.
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redplay 6 yıl en beğenilen
Her halta applei kat ha Çukurca yoksa yassah
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