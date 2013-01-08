Samsung geçen yılın 4. çeyreğinde 8.3 milyar dolarlık rekor kar bekliyor, dakikada 500 telefon satıldı





Galaxy serisi akıllı telefonları başarılı satışlar yapan Samsung, üst üste 5. çeyrekte de rekor kar beklentisi içerisine girdi.





Yatırımcılar toplantısında yapılan açıklamaya göre firma, geçen yıl son çeyrekte 8.3 milyar dolarlık kar beklentisi içerisine girdi. Firma dakikada 500 mobil telefon satıldığını belirtti. Apple da dahil olmak üzere mobil cihazlar için düz ekran talebinde artış var.





Samsung'un rakibi Apple yeni yıl için sadece tek akıllı telefon modeli piyasaya sürmüşken, Samsung 37 farklı akıllı telefon modeliyle pazarı adeta bombaladı. Bu dönemde HTC 18, Nokia 9, LG ise 24 farklı model pazara sürdü.





Geçen yılın son çeyreğinde Galaxy S3 modelinin 15 milyon adet satış yapması bekleniyor. Bir önceki çeyrekte 18 milyon satış ile en çok satılan akıllı telefon seçilen Galaxy S3 güçlü talebi son çeyrekte de koruyacak. Galaxy Note II modelinin de 8 milyon civarında bir rakamı yakalaması bekleniyor. Firmanın yıl sonu için 40 milyon Galaxy S3, 10 milyon Note II hedefi de geçilmiş olacak. Toplamda 63 milyon akıllı telefon satışı bekleniyor.





Analiz uzmanları firmanın bu yılki akıllı telefon satışlarında görüş ayrılığı yaşıyor. Bazı uzmanlar 290 milyon olarak tahmin ederken, bazıları 320 milyon, bazıları ise 390 milyon şeklinde tahminlerde bulunuyor. Tablet satışlarının ise 32 milyonu geçeceği öngörülüyor.





Ancak bu çeyrekteki sezondan kaynaklı durgunluk nedeniyle Samsung'un rekor kar elde edemeyeceği belirtiliyor. Sonrasında Galaxy S4 ve diğer yeni cihazların da katkısıyla firma hızlı bir döneme girecek. Gelecek yıl için faaliyet karı beklentisi 35 milyar dolar.





Değer olarak 290 milyara yaklaşan Samsung, son çeyrek mali tablolarını 25 Ocak tarihinde paylaşacak.

http://www.reuters.com/article/2013/01/08/us-samsung-guidance-idUSBRE9060Z020130108