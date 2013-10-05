Samsung gelecek yıl MediaTek'ten 8 çekirdekli işlemci tedariği yapabilir





Uzun yıllardır mobil cihazlarında Exynos adını verdiği işlemcilerini kullanan Samsung, büyük miktarda satışlar yaptığı için Intel, Broadcom ve Qualcomm'dan da yongaseti tedariği yapıyor.





Exynos işlemcilerini genelde amiral gemi modellerinde kullanan Samsung, alt ve orta seviye modelleri için ise diğer firmaların tasarımlarından faydalanıyor.





Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung gelecek yılın ikinci yarısından itibaren Tayvanlı MediaTek'in 4 ve 8 çekirdekli işlemcilerine modellerinde yer vermeye başlayacak. Böylece geniş bir tedarikçi listesine sahip olmuş olacak.





MediaTek işlemcilerinin hangi modellerde yer alacağı bilinmiyor ancak firmanın hedef alanı gereği alt ve orta seviye Samsung cihazlarında kullanılması muhtemel. Tedarik zamanı göz önüne alındığında MediaTek'in 64 bit destekli Cortex-A50 ve A53 çekirdeklerine geçiş yapmayı planladığı bir döneme denk geldiği görülüyor. Bu açıdan Samsung'a 64 bit destekli 4 ve 8 çekirdekli işlemciler de sağlayabilir.





Samsung 8 çekirdekli Exynos işlemcilerini amiral gemi modellerinde kullanıyor. Ancak uzakdoğulu tasarımcıların uygun maliyetli 8 çekirdekli işlemcileri ile orta seviye akıllı telefonlarda da 8 çekirdekli işlemciler görmek mümkün olacak. Samsung'un bu gelişmeyi göz önüne alarak orta seviye 8 çekirdekli işlemcilere sahip akıllı telefonlar piyasaya sürmek istediği yorumları da yapılıyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/10/samsung-use-quad-octa-core-mediatek-chips-2014.html