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Samsung gelecek yıl MediaTek'ten 8 çekirdekli işlemci tedariği yapabilir

5 yıl
878
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33
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung gelecek yıl MediaTek'ten 8 çekirdekli işlemci tedariği yapabilir

Uzun yıllardır mobil cihazlarında Exynos adını verdiği işlemcilerini kullanan Samsung, büyük miktarda satışlar yaptığı için Intel, Broadcom ve Qualcomm'dan da yongaseti tedariği yapıyor. 

Exynos işlemcilerini genelde amiral gemi modellerinde kullanan Samsung, alt ve orta seviye modelleri için ise diğer firmaların tasarımlarından faydalanıyor. 

Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung gelecek yılın ikinci yarısından itibaren Tayvanlı MediaTek'in 4 ve 8 çekirdekli işlemcilerine modellerinde yer vermeye başlayacak. Böylece geniş bir tedarikçi listesine sahip olmuş olacak.

MediaTek işlemcilerinin hangi modellerde yer alacağı bilinmiyor ancak firmanın hedef alanı gereği alt ve orta seviye Samsung cihazlarında kullanılması muhtemel. Tedarik zamanı göz önüne alındığında MediaTek'in 64 bit destekli Cortex-A50 ve A53 çekirdeklerine geçiş yapmayı planladığı bir döneme denk geldiği görülüyor. Bu açıdan Samsung'a 64 bit destekli 4 ve 8 çekirdekli işlemciler de sağlayabilir.

Samsung 8 çekirdekli Exynos işlemcilerini amiral gemi modellerinde kullanıyor. Ancak uzakdoğulu tasarımcıların uygun maliyetli 8 çekirdekli işlemcileri ile orta seviye akıllı telefonlarda da 8 çekirdekli işlemciler görmek mümkün olacak. Samsung'un bu gelişmeyi göz önüne alarak orta seviye 8 çekirdekli işlemcilere sahip akıllı telefonlar piyasaya sürmek istediği yorumları da yapılıyor. 

http://www.androidheadlines.com/2013/10/samsung-use-quad-octa-core-mediatek-chips-2014.html Yorum Yaz
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Avorlair 5 yıl en beğenilen
Canını yediğim wp8 ve ios hâlâ 2 çekirdek, hâlâ en hızlıları
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Guest-F8946C419 5 yıl
8 çekirdek deniyor ama yazılım optimasyonu yapılmadıktan sonra önemi kalıyor mu? Yanlışım varsa düzeltin ama..
3 Yanıt Yanıtla +19
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Su EleMeNtaL 5 yıl wolferto
wolferto

bisi dicem ya su iphone 5s power vr6 rogue acikladindan beri mtk octanin gpu bilgileri silinmis yoksa bu gecikmenin nedi yine applle in benden iyisi olmasin diuip para odemesi olmasin

O nasıl konuşma arkadaş
wolfertobisi dicem ya su iphone 5s power vr6 rogue acikladindan beri mtk octanin gpu bilgileri silinmis yoksa bu gecikmenin nedi yine ap...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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MultiCore 5 yıl
Samsung çekirdek fantezisini birakip touchwiz i duzeltsin.
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interwap 5 yıl
Birgün tüm üreticiler MediaTek kullanacak.
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alp0007 5 yıl
Orta ve giriş seviyede 8 çekirdek olacaksa, yüksek seviye için en az 16 çekirdek isteriz.
Belki bir işe yarar.
Hayırlısı...
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Nokia Specialist 5 yıl
Qualcoomdan bir açıklama bekliyoruz. farz oldu artık
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung çekirdek savaşları yaparak piyasada tutunmaya çalışıyor. Zira yaptığı telefonların zaten kameralarının kalitesi ortada:D:D. Ne yapsın koreli kardeşlerimiz bari çekirdeği satılır derdindeler.
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fthkn 5 yıl
MTK işkemcili cihazlar ucuz olur ama Samsung alıp satarsa pahalı oluyor. Cihaz androidse markaya para ödeyene acırım.
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SystemApps 5 yıl
nan öyle demeyin android sayesinde mobil işlemciler 50 yıl ilerlediler.
ama hala kasıyor orası ayrı zuhahahhaha adfakjhdfjkalhdfl
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symbiat 5 yıl
samsung, mediatek işlemci kullanırsa imei değiştirme işlerinden para kazanan telefoncuların işleri bozulur :) mediatek işlemci barındıran telefonlar ek bir cihaz olmadana imei değiştirimine imkan tanıyor.
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gfbekir 5 yıl
8 çekirdek nedir yahu? Bilgisayara bile 2 yeterken nedir bu aç gözlülük?
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fukox 5 yıl gfbekir
gfbekir
8 çekirdek nedir yahu? Bilgisayara bile 2 yeterken nedir bu aç gözlülük?

Pc ye 2 cekirdek yetiyor mu?yapma gozunu seveyim. Bf4 fx8xxx leri %100 kullaniyor. Gerci beta,duzelir insallah
1 Yanıt Yanıtla +1
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OBA INC 5 yıl
Bu kadar karman çorman işler yaparsa batar bu gidişle... Qualcomm ve mediatek derken ne işlemci olduğu belli olmayacak cihazlarında. Birde hala 8 çekirdek diyorlar ulan adama sormazlarmı Apple 2 çekirdekle hepinizin canına okuyor ne iş diye.... Ha birde 64 bitten bahsedilmiş şuan ios dışında hayal diğer platformlarda. Yazılım olmadıkça hiç bir işe yaramaz 64 bit desteği...
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climanjero 5 yıl
Platformlardaki uygulamalar paralel / eşzamanlı işlem yapabilecek şekilde programlanmazsa isterse 100 çekirdek olsun hiç bir faydası olmaz. Şu anki uygulamaların hemen hepsi seri şekilde programlanmış durumda. Yani işlemci üzerinde aynı anda tek işlem gerçekleşebilir. 8 Çekirdeki bir işlemci üzerinde böyle uygulamalar çalıştırmak pek bir anlam ifade etmiyor.Biri kullanılıp geri kalan 7 tanesi çitlenmek üzere boş boş bekler öyle

Şu anda normal bir kullanıcı için masaüstü sistemlerde bile 4 çekirdekli yüksek performanslı bir işlemci yeterlidir.
Şu aşamada 8 yerine 4 çekirdek kullanılıp , çekirdek başına performansı artırmak daha mantıklı olur görüşündeyim.(işlemcinin seri performansının artması için...)
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