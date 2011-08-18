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Samsung, gelecekte çift dokunmatik ekranlı cep telefonları geliştirebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
1
19
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Samsung, gelecekte çift dokunmatik ekranlı cep telefonları geliştirebilir
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Toplam satışlar içindeki payı gün geçtikçe artan akıllı telefonlar, yaşanan hızlı teknoloji gelişmelerle beraber güçlü donanımları bünyelerinde barındırmaya ve adeta birer multimedya canavarına dönüşmeye başladılar. Diğer yandan akıllı telefonların birbirine benzemeye başladığını söylemek mümkün. Ancak Kyocera Echo bu durumu kökten değiştirmişti. Echo, piyasadaki rakiplerinin aksine çift dokunmatik ekranla geliyordu. Üstün multi-tasking özellikleriyle donatılan Echo, her iki ekranı da birleştirildiğinde mini tablet formuna dönüşebiliyordu. Görünüşe göre bu durum Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung'un da ilgisini çekmiş olabilir.
Güney Koreli üreticiye yakınlığıyla tanınan Sammyhub, gizli kaynağından elde ettiği iki farklı çizimi internette paylaştı. Kitap gibi katlanabilen çizimlerden birisi tamamen dokunmatik ekrana, diğeri ise hem dokunmatik ekrana hem de QWERTY klavyeye sahip. Çizimlerin Samsung tarafından gerçeğe dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini ise zaman gösterecek. IFA etkinliğini merakla bekliyoruz.

Samsung, gelecekte çift dokunmatik ekranlı cep telefonları geliştirebilir
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Yardir samsung
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4Crumby 8 yıl
1 ekrana pil yetistiremiyolar 2 ekrana napicaklar merak ediyorum :D
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Deníz 8 yıl 4Crumby
4Crumby
1 ekrana pil yetistiremiyolar 2 ekrana napicaklar merak ediyorum :D

2 pil koyarlar herhalde.bence gereksiz birşey
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jakops. 8 yıl
tasarım daha iyi olsa tululur bu telefon
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Mobile Prof. 8 yıl
Kalsin boyle iyi
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photo sir 8 yıl
daha öncedende vardı birini klavye birini ekran olarak kullanıyorsun çok saçma bişey bence samsung hiç bulaşmamalı
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mehmetgirgin 8 yıl
hoş durmuyo bence.katlı halini ince olması lazım
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Rainbow6 8 yıl
yaw bu sizdirma isi yapan adamlarda ne acayip cok gizli cok super bisiymis gibi samsungdan baskasina ait bi fikrin urune donusturulmesi daha ... acin sonynin web sitesini 1 ay sonra cikaracagi 2 tabletten biri aha bu cihazin aynisi

Forumdaslarim yorulmasin bi resim yerlestireyim
SONY
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Microsoftun sahip oldugu bi patent oldugu soleniyor cift ekran her ekranda farkli uygulama olabilecekmis
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


NEC Life touch
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Toshiba Libretto
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_blackmamba_ 8 yıl
bu bana biraz sony'nin tableti s2'yi andırdı. yoksa samsung yine tasarım hırsızlığı mı yapıyor?
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umutarslan.com 8 yıl
3 ekranlı olsun eyefinity yapalım.
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Bl00dyHell 8 yıl
İki ekran arasındaki çerçeveyi görülemeyecek kadar küçük yapsalar çok hoş olur.
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kml_sri 8 yıl
Normal tabletler kadar tutulucagini sanmam ama guzel bulus emege saygi
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aceleciburak 8 yıl
Biz kullanıcılar açısında büyük bi gelişme böyle bi haber kyocera echo yu hep merak etmiştim açıkçası samsungtan böyle bi cihazı görmek hele ki ülkemizde satışa sunulduğunu düşünmek açıkçası heyecanlandırdı beni.
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