Samsung, gelecekte çift dokunmatik ekranlı cep telefonları geliştirebilir

Toplam satışlar içindeki payı gün geçtikçe artan akıllı telefonlar, yaşanan hızlı teknoloji gelişmelerle beraber güçlü donanımları bünyelerinde barındırmaya ve adeta birer multimedya canavarına dönüşmeye başladılar. Diğer yandan akıllı telefonların birbirine benzemeye başladığını söylemek mümkün. Ancak Kyocera Echo bu durumu kökten değiştirmişti. Echo, piyasadaki rakiplerinin aksine çift dokunmatik ekranla geliyordu. Üstün multi-tasking özellikleriyle donatılan Echo, her iki ekranı da birleştirildiğinde mini tablet formuna dönüşebiliyordu. Görünüşe göre bu durum Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung'un da ilgisini çekmiş olabilir.

Güney Koreli üreticiye yakınlığıyla tanınan Sammyhub, gizli kaynağından elde ettiği iki farklı çizimi internette paylaştı. Kitap gibi katlanabilen çizimlerden birisi tamamen dokunmatik ekrana, diğeri ise hem dokunmatik ekrana hem de QWERTY klavyeye sahip. Çizimlerin Samsung tarafından gerçeğe dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini ise zaman gösterecek. IFA etkinliğini merakla bekliyoruz.



