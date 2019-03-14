Samsung gelecekteki telefonlarında ön kamerayı ekranın altına gizleyecek

Samsung, gelecekte piyasaya süreceği akıllı telefonların yüzde 100 ekrana sahip olmasını sağlamak için ekranın altına gizlenmiş bir kamera teknolojisi üzerinde çalışıyor. Teknoloji devinin hedefi delikli veya çentikli tasarımı tarihe gömmek.

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Güney Koreli şirket bu teknolojiyi istediği seviyeye getirmeyi başarırsa açılır-kapanır veya sürgülü ön kamera sistemi kullanmaya da gerek kalmayacak. Bunun yerine kamera OLED panelin altına yerleştirilecek ve herhangi bir işlev kaybı olmadan fotoğraf/video çekebilecek.

Kamera görünmez hale gelecek

Samsung Mobile Ar-Ge laboratuvarlarının başkan yardımcısı Yang Byung-duk konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Önümüzdeki 1-2 yıl içinde (tam ekranlı bir akıllı telefon) yapmak mümkün olmasa da teknoloji, kameranın işlevini hiçbir şekilde etkilemeyecek şekilde kamera deliğinin görünmez hale geleceği noktaya ilerleyebilir "dedi.

Koreli Haber Ajansı Yonhap'a konuşan deneyimli yönetici ayrıca Samsung'un Crystal Sound OLED panel geliştirmeyi düşündüğünü de belirtti. Böylelikle OLED ekranın hoparlör gibi çalışması sağlanacak. Bildiğiniz üzere benzer bir teknoloji rakip LG tarafından G8 ThinQ modelinde kullanılmıştı.

https://en.yna.co.kr/view/AEN20190314008700320