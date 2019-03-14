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Samsung gelecekteki telefonlarında ön kamerayı ekranın altına gizleyecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği telefonlarda yüzde 100 ekran sunabilmek için ön kamerayı ekranın altına gizlemeyi planlıyor. İşte detaylar...
2 ay
4,4b
1
22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, gelecekte piyasaya süreceği akıllı telefonların yüzde 100 ekrana sahip olmasını sağlamak için ekranın altına gizlenmiş bir kamera teknolojisi üzerinde çalışıyor. Teknoloji devinin hedefi delikli veya çentikli tasarımı tarihe gömmek.
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Güney Koreli şirket bu teknolojiyi istediği seviyeye getirmeyi başarırsa açılır-kapanır veya sürgülü ön kamera sistemi kullanmaya da gerek kalmayacak. Bunun yerine kamera OLED panelin altına yerleştirilecek ve herhangi bir işlev kaybı olmadan fotoğraf/video çekebilecek.

Kamera görünmez hale gelecek

Samsung Mobile Ar-Ge laboratuvarlarının başkan yardımcısı Yang Byung-duk konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Önümüzdeki 1-2 yıl içinde (tam ekranlı bir akıllı telefon) yapmak mümkün olmasa da teknoloji, kameranın işlevini hiçbir şekilde etkilemeyecek şekilde kamera deliğinin görünmez hale geleceği noktaya ilerleyebilir "dedi.
Koreli Haber Ajansı Yonhap'a konuşan deneyimli yönetici ayrıca Samsung'un Crystal Sound OLED panel geliştirmeyi düşündüğünü de belirtti. Böylelikle OLED ekranın hoparlör gibi çalışması sağlanacak. Bildiğiniz üzere benzer bir teknoloji rakip LG tarafından G8 ThinQ modelinde kullanılmıştı.

https://en.yna.co.kr/view/AEN20190314008700320 Yorum Yaz
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Xloud 2 ay en beğenilen
Ses kalitesini artırayım yok dayanıklılık artırayım yok pilde innovasyon yapayım dertleri çerçeve olmuş...
5 Yanıt Yanıtla +18
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Virinom 2 ay
Şu pil pil pil diye bağıranları cidden anlamıyorum. Elbette ben de teknolojinin gelişmesini isterim ama şuan günümüzde akıllı telefonların en büyük sorununun pil olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Herhangi marka amiral gemisi cihazın pili sabahtan akşama kadar dayanıyor. Gece yatarken tak şarja sabah kalınca çıkar. Zor bir şey değil.
Şu pil pil pil diye bağıranları cidden anlamıyorum. Elbette ben de teknolojinin gelişmesini isterim ama şuan günümüzde akıllı telefonların en büyük sorununun pi...
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The.Mafia 2 ay
Adamlar kendilerini iyice aştılar artık
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nebulabado 2 ay
Nasıl?
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medyxnet 2 ay
zaten %100 olacak ama bence zamanı bekliyorlar. Ayrıca güzel gelişme
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kucukyenici 2 ay
Haber oldu ya. Samsung'dan önce Çin'li bir firma yapar.
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WB 2 ay
Once arka kamerayi kasanin altina sigdirsinlar
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Virinom 2 ay
Şu pil pil pil diye bağıranları cidden anlamıyorum. Elbette ben de teknolojinin gelişmesini isterim ama şuan günümüzde akıllı telefonların en büyük sorununun pil olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Herhangi marka amiral gemisi cihazın pili sabahtan akşama kadar dayanıyor. Gece yatarken tak şarja sabah kalınca çıkar. Zor bir şey değil.
Yanıtla +4
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Symbianist 2 ay
Tamamen yekpare tasarlanmış hiçbir yerinde delik bulunmauan bir telefon hayal edin. Hoparlör, şarj girişi, kulaklık girişi, microSD girişi gibi saçmalıklardan ve çentikten delikten kurtulup %100 ekran kasa oranı sunan bir telefon çıktığında asıl devrim o zaman olacak.
2 Yanıt Yanıtla +3
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fuckulteli 2 ay Symbianist
Symbianist
Tamamen yekpare tasarlanmış hiçbir yerinde delik bulunmauan bir telefon hayal edin. Hoparlör, şarj girişi, kulaklık girişi, microSD girişi gibi saçmalıklardan ve çentikten delikten kurtulup %100 ekran kasa oranı sunan bir telefon çıktığında asıl devrim o zaman olacak.

m.donanimhaber.com/...

Taze yapıldı, şarj girişi dahi yok, kablosuz şarj destekli
2 Yanıt Yanıtla +1
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Kerim5100 2 ay Symbianist
Symbianist
Tamamen yekpare tasarlanmış hiçbir yerinde delik bulunmauan bir telefon hayal edin. Hoparlör, şarj girişi, kulaklık girişi, microSD girişi gibi saçmalıklardan ve çentikten delikten kurtulup %100 ekran kasa oranı sunan bir telefon çıktığında asıl devrim o zaman olacak.

Dünyanın en kısa fıkrası
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x_click 2 ay
Adamlar iyicene aştı
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orientem 2 ay
Şeffaf oledlerinin gösterimini tvler üzerinden yapmışlardı. Bu panelleri telefonlara getirebilirlerse kamera çalışacağı vakit ekranın o bölgesi saydamlaşıp kameranın çekim yapmasını sağlayabilir. Bu şeffaf ekranlar sonrasında yolda yürürken önümüzü görebildiğimiz tabletlere de yol açacak gibi donanımla ekranı farklı taraflara ayırmak suretiyle.
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virtue28 2 ay orientem

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu ekranları yeni çıkan katlanabilir telefonlarda görürüz dedik ama çıkanlar bana göre fiyasko oldu.
Yeni modellerde böyle şeyler bekliyoruz artık.
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Xloud 2 ay en beğenilen
Ses kalitesini artırayım yok dayanıklılık artırayım yok pilde innovasyon yapayım dertleri çerçeve olmuş...
5 Yanıt Yanıtla +18
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TearsForFears 2 ay Xloud
Her telefon duyurusunda çentik iğrenç olmuş, delik iğrenç olmuş diyenleri düşününce adamların doğru yaptığını söyleyebiliriz.
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worldpartner 2 ay Xloud
Canım benim kameraları ekranın altına gizlemek ne kadar önemli herhalde anlayamamışsın.Ve bunun sadece telefonlarda kullanılacağını düşünmen de çok komik. Batarya teknolojisi her geçen gün gelişiyor 4000 mah' kadar bataryaları 150 gram ağırlıkta 7-8 mm kalınlıktaki telefonlarda görmeye başladık daha iyisi de olacaktır. Daha iyi ses duyunca ne oluyor sorması ayıp???
1 Yanıt Yanıtla +2
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dodofran 2 ay Xloud
siz bunları önemsiyor olabilirsinz ama insanların çoğu da tasarımı çerçeveyi önemsiyor ki üreticiler bu alanda çalışmayı yeğliyor.
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