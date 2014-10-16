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Samsung giyilebilir cihazlara yönelik yeni esnek bataryasını tanıttı

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung giyilebilir cihazlara yönelik yeni esnek bataryasını tanıttı

Esneyebilen veya sabit eğimli ekranlar konusunda uzun süredir çalışmalar yapan Samsung; televizyon, akıllı telefon ve giyilebilir cihazlar alanında bunların ilk örneklerini vermeye başladı. Firmanın üzerinde çalıştığı diğer bir bileşen ise batarya.

Gear Fit modelinde sabit eğimli bir batarya kullanan firma bu kez bükülebilen bir batarya geliştirdiğini duyurdu. Güney Kore'de bir batarya fuarında ürününü sergileyen firma, asıl olarak giyilebilir cihazlardaki batarya kapasitesini artırma amacını güdüyor. 

Yeni bataryalar rulo yapılmasına rağmen fonksiyonelliğinden birşey kaybetmiyor. Bu sayede ikiye katlanmış veya rulo yapılmış bataryaları giyilebilir cihazlarda kullanmak mümkün olacak ve kapasite de iki kat veya üç kat gibi alan büyüklüğüne göre aartırılabilecek. 

Günümüzde giyilebilir cihazlarda tereddüt noktası olmaya devam eden kısa kullanım ömürleri de iki hafta ve hatta bir ay sınırına kadar çıkabilecek. Ancak bunun için biraz beklemek gerekiyor zira ilk ticari ürünlerin gelecek üç yıl içerisinde piyasaya çıkacağı belirtiliyor.  

http://bgr.com/2014/10/15/samsung-flexible-wearable-batteries/ Yorum Yaz
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Elsa 4 yıl
Batarya bahane kızlar şahane
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Gayet iyi.
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Prozacc 4 yıl
Samsungun bükülebilir ekran projesinden sonra bu deve yanında sinek kalır bence...
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JamesBond09 4 yıl
Saatlere sim kartı takıldığı ıcın pahalı
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neyaptinabiya 4 yıl
başarılı
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omertalord 4 yıl
Samsung dunya devisin su tanitimda kullandigin kizlara bak. Seoul bolge satin alma mudurunun kizi falan heralde torpille secilmilsler gibi sunlara bak. bi LG'nin kizlarina bak bide sunlara
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gorkem2626 4 yıl
Kapasite madem 2 3 kat arta bilecek bunu akilli telefonlarda görelim o zaman
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Guest-F30ED544B 4 yıl
Valla tam william.saati konusundan geldim.kordona pil uyarlanamazmi diye düşünüyordum bu konuya denk geldim:D samsung el atmış yine
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Masquerade89 4 yıl
Batarya devrimi istiyoruz artık
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Gece772 4 yıl
Kızlar güzel
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cceviz 4 yıl
Akıllı Saat kordonlarının vazgeçilmezi olabilecek bir buluş
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