Samsung giyilebilir cihazlara yönelik yeni esnek bataryasını tanıttı





Esneyebilen veya sabit eğimli ekranlar konusunda uzun süredir çalışmalar yapan Samsung; televizyon, akıllı telefon ve giyilebilir cihazlar alanında bunların ilk örneklerini vermeye başladı. Firmanın üzerinde çalıştığı diğer bir bileşen ise batarya.





Gear Fit modelinde sabit eğimli bir batarya kullanan firma bu kez bükülebilen bir batarya geliştirdiğini duyurdu. Güney Kore'de bir batarya fuarında ürününü sergileyen firma, asıl olarak giyilebilir cihazlardaki batarya kapasitesini artırma amacını güdüyor.





Yeni bataryalar rulo yapılmasına rağmen fonksiyonelliğinden birşey kaybetmiyor. Bu sayede ikiye katlanmış veya rulo yapılmış bataryaları giyilebilir cihazlarda kullanmak mümkün olacak ve kapasite de iki kat veya üç kat gibi alan büyüklüğüne göre aartırılabilecek.





Günümüzde giyilebilir cihazlarda tereddüt noktası olmaya devam eden kısa kullanım ömürleri de iki hafta ve hatta bir ay sınırına kadar çıkabilecek. Ancak bunun için biraz beklemek gerekiyor zira ilk ticari ürünlerin gelecek üç yıl içerisinde piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

http://bgr.com/2014/10/15/samsung-flexible-wearable-batteries/