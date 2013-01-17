Samsung global olarak en yenilikçi üçüncü firma seçildi





Özellikle Android platformu ve Smart TV segmentinde yaptığı atılımlarla lider üretici haline gelen Samsung, yenilik üretme anlamında da pek çok otoriteden tam not alıyor.





Boston Consulting Group tarafından yapılan dünyanın en yenilikçi firmaları listesine göre Samsung 8 sıra birden yükselerek üçüncülük koltuğuna yerleşti. Listenin ilk sırasında Apple bulunurken, ikinci sırasında ise Google yer alıyor.





Samsung'un listedeki büyük sıçrayışının en önemli faktörünün, Apple ile olan patent davalarına rağmen, yenilik konusunda daha da ileriye gitmesi olarak gösteriliyor. Yaklaşık iki yıldır devam eden mahkeme sürecinde Samsung devamlı güçlendi ve Apple'ın pazar payından yemeye başladı. 2013 yılının Güney Koreli firmaların yılı olacağı belirtiliyor.





Samsung'un en büyük avantajının mühendislerinin yenilik yeteneklerine yaptığı yatırımlar olduğu vurgulanıyor. Kırılmaz ve esnek ekranlı telefonları üretmeye en yakın firma olarak Samsung gösterilirken, Apple'ın muhtemel bir LED televizyon üretiminde, karşısında pazar lideri olarak Samsung duruyor olacak. Özellikle Galaxy Note modeli ile yeni bir segment oluşturan Samsung'un bu akıllı telefon serisinde 20 milyon satış rakamını yakalaması da ayrı bir rekor olarak kabul ediliyor.

http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2013/01/16/samsung-shines-in-the-worlds-most-innovative-company-rankings/