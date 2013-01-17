Samsung global olarak en yenilikçi üçüncü firma seçildi

Haber Editörü
Özellikle Android platformu ve Smart TV segmentinde yaptığı atılımlarla lider üretici haline gelen Samsung, yenilik üretme anlamında da pek çok otoriteden tam not alıyor.
Boston Consulting Group tarafından yapılan dünyanın en yenilikçi firmaları listesine göre Samsung 8 sıra birden yükselerek üçüncülük koltuğuna yerleşti. Listenin ilk sırasında Apple bulunurken, ikinci sırasında ise Google yer alıyor.
Samsung'un listedeki büyük sıçrayışının en önemli faktörünün, Apple ile olan patent davalarına rağmen, yenilik konusunda daha da ileriye gitmesi olarak gösteriliyor. Yaklaşık iki yıldır devam eden mahkeme sürecinde Samsung devamlı güçlendi ve Apple'ın pazar payından yemeye başladı. 2013 yılının Güney Koreli firmaların yılı olacağı belirtiliyor.
Samsung'un en büyük avantajının mühendislerinin yenilik yeteneklerine yaptığı yatırımlar olduğu vurgulanıyor. Kırılmaz ve esnek ekranlı telefonları üretmeye en yakın firma olarak Samsung gösterilirken, Apple'ın muhtemel bir LED televizyon üretiminde, karşısında pazar lideri olarak Samsung duruyor olacak. Özellikle Galaxy Note modeli ile yeni bir segment oluşturan Samsung'un bu akıllı telefon serisinde 20 milyon satış rakamını yakalaması da ayrı bir rekor olarak kabul ediliyor.
http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2013/01/16/samsung-shines-in-the-worlds-most-innovative-company-rankings/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gunes balcikla sivanmaz.
Apple işlemci de ciddi yenilikler yaptı öncekinin 2 katı güçlü oldu.Gpu da aynı şekilde güçlendi.
Telefonu aluminyum yapıp hafifletti.
ios 6 da görsel değişiklikler yaptı yazılımsal olarak ne yaptığını kimse anlayamadı :)
Belki 1. ci yapmaz evet ama yenilik getirmedi de diyemeyiz. Samsung daha iyiydi bu sene ama global manada birçok firmayı takip etmediğim için gerçek birinci hakkında yorum yapamıyorum
iphone 3gs ile bize yepyeni bir telefon kültürü tanıttı, peki ya sonra retina ekran siri ....
başkaları ne yaptı eğilip bükülebilir ekran (daha ortada yok)giyilebilir gözlük (çok süper bişey heralde ama ortada yok)
Ya aslında o kadarda yenilik yok ortada 3gs'den sonra iphone'da mucize kendini fark ettiren bir şey görmedik kasa tasarımı ekran tasarımı ....
Androidde de aynı daha büyük ve çok işlemci daha iyi çalışan android gingerbread'dan sonrası da bir yenilik içermiyor.
Piyasası olan şeyler aynı yolda devam ediyor.
Graham bell'in telefonu bulması gibi yaşantımızı değiştirecek bir yenilik olmuyor hayatımızda yıllardır. Televizyon vardı LCD tv bulundu tamam led vardı ledli aydınlatmalı LCD oldu arabalar benzinli dizeldi lpg geldi birde durunca kendini durdurma özelliği geldi, elektrikli araba desen üç beş bişey, güneş enerjisi vardı yaygınlaşıyor, navigasyon cihazları çok süper bir şey sandık yavaş yavaş azalıyor ama gps destekli yön bulma sistemleri hakikaten yenilikti ama yıllar oldu bulunalı, tablet fena fikir değil kim ne derse desin teknoloji yenilik inovasyon adına öyle kayda değer bir şey de yok. Bu kadar arge yatırımına bu kadar dev şirketlere rağmen alınan sonuçlar gündelik yaşama girecek yepyeni şeyler değil şu pili daha büuük yapalım, işletim sistemi daha az ram tüketsin diye biraz daha uğraşalım, işlemciyi hızlandıralım, sesle komut özelliğini geliştirelim ....ekleyelim büyütelim yenilikçilik böyle bir şey mi ki?
1.Google ''Project Glass''
2.Nikon ''İlk Androidli kamera''
3.Samsung ''Katlanabilir ekranlar''
Androidli kamerayı ilk yapan firma nikon yalnız bilip bilmeden bu kadar konuşmak ne kadar doğru tartışılır.
bu sene bence en büyük yenilik ubuntu windows phone ve nokia dır.Çünkü bunlar yeni bir tasarımla geldi var olan bir şeyi uzatıp yuvarlamak ne zaman yenilik oldu...
Note2 efsane oldu ayrıca s3 ile gelen özelliklerin yarısı ip5 te yok. 4.1.2 güncellemesiyle aynı ekranda 2 uygulama dahi açılabiliyor. ip5 te ne var? Panaroma :))))
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
565 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, samsung ve galaxy s3