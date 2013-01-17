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Samsung global olarak en yenilikçi üçüncü firma seçildi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle Android platformu ve Smart TV segmentinde yaptığı atılımlarla lider üretici haline gelen Samsung, yenilik üretme anlamında da pek çok otoriteden tam not alıyor.

Boston Consulting Group tarafından yapılan dünyanın en yenilikçi firmaları listesine göre Samsung 8 sıra birden yükselerek üçüncülük koltuğuna yerleşti. Listenin ilk sırasında Apple bulunurken, ikinci sırasında ise Google yer alıyor.

Samsung'un listedeki büyük sıçrayışının en önemli faktörünün, Apple ile olan patent davalarına rağmen, yenilik konusunda daha da ileriye gitmesi olarak gösteriliyor. Yaklaşık iki yıldır devam eden mahkeme sürecinde Samsung devamlı güçlendi ve Apple'ın pazar payından yemeye başladı. 2013 yılının Güney Koreli firmaların yılı olacağı belirtiliyor.

Samsung'un en büyük avantajının mühendislerinin yenilik yeteneklerine yaptığı yatırımlar olduğu vurgulanıyor. Kırılmaz ve esnek ekranlı telefonları üretmeye en yakın firma olarak Samsung gösterilirken, Apple'ın muhtemel bir LED televizyon üretiminde, karşısında pazar lideri olarak Samsung duruyor olacak. Özellikle Galaxy Note modeli ile yeni bir segment oluşturan Samsung'un bu akıllı telefon serisinde 20 milyon satış rakamını yakalaması da ayrı bir rekor olarak kabul ediliyor. 

http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2013/01/16/samsung-shines-in-the-worlds-most-innovative-company-rankings/ Yorum Yaz
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dirty_dancer 6 yıl en beğenilen
Affedersiniz ama bana Apple ın bu sene yaptığı en büyük yeniliği söyleyebilir misiniz? İphone u uzatmak mı?
Apple ürünlerini severim hatta şu an ipadden yazıyorum ama Apple bu senenin en yenilikçi firması olamaz
önceki seneler olsaydı olabilirdi ama bu sene değil.
Affedersiniz ama bana Apple ın bu sene yaptığı en büyük yeniliği söyleyebilir misiniz? İphone u uzatmak mı?Apple ürünlerini severim hatta şu an ipa...
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2 Yanıt Yanıtla +37
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DH Misafiri 6 yıl
benim anlamadığım madem apple birinci (ha birincilği hakedip etmediği tartışılır o ayrı konu) haberi niye samsung üzerinden veriyonuz.benim bildiğim birincinin ismiyle verilir bu haberler
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Aydenz 6 yıl
apple ın sadece adı var.Ne yeniliğiymiş.iphone 1den 5e kadar aynı tasarım.yenilik buysa samsung galaxy modelleri ney?
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El Fuego 6 yıl
apple kullanmiyorum, kullanmam ve satin da almam; ama cok iyi bir sirket, kim ne derse desin. bir devir kapatip, bir devir acti. samsung... hala kendine has karakteristik bir cizgisi, zihinlere kazinan bir logosu bile yok. yillar yili, aciz oldugu donemlerde populer olan firmalarin benzer modelleriyle is yapti. kirilmaz telefon yapacagina plastikten vazgecsin, motorola nin yillar once yaptigi titanyumdan kasa yapsin. uyduruk, yerlerde surunen "sakat dogum bada" sina sahip ciksin. o zaman klas marka olur. apple a b.k atmak kolay...

gunes balcikla sivanmaz.
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teramit 6 yıl
dirty_dancer
Affedersiniz ama bana Apple ın bu sene yaptığı en büyük yeniliği söyleyebilir misiniz? İphone u uzatmak mı?
Apple ürünlerini severim hatta şu an ipadden yazıyorum ama Apple bu senenin en yenilikçi firması olamaz
önceki seneler olsaydı olabilirdi ama bu sene değil.

Apple işlemci de ciddi yenilikler yaptı öncekinin 2 katı güçlü oldu.Gpu da aynı şekilde güçlendi.
Telefonu aluminyum yapıp hafifletti.
ios 6 da görsel değişiklikler yaptı yazılımsal olarak ne yaptığını kimse anlayamadı :)
Belki 1. ci yapmaz evet ama yenilik getirmedi de diyemeyiz. Samsung daha iyiydi bu sene ama global manada birçok firmayı takip etmediğim için gerçek birinci hakkında yorum yapamıyorum
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haklısın toprAAm 6 yıl
yenilik yenilik dediğin nedir gülüm onlar seni sırf ismin apple diye aldı...
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DH Misafiri 6 yıl
Apple'ın yenilik olarak getirdiği şeyler aslında beş sene öncede kaldı
iphone 3gs ile bize yepyeni bir telefon kültürü tanıttı, peki ya sonra retina ekran siri ....
başkaları ne yaptı eğilip bükülebilir ekran (daha ortada yok)giyilebilir gözlük (çok süper bişey heralde ama ortada yok)
Ya aslında o kadarda yenilik yok ortada 3gs'den sonra iphone'da mucize kendini fark ettiren bir şey görmedik kasa tasarımı ekran tasarımı ....
Androidde de aynı daha büyük ve çok işlemci daha iyi çalışan android gingerbread'dan sonrası da bir yenilik içermiyor.
Piyasası olan şeyler aynı yolda devam ediyor.
Graham bell'in telefonu bulması gibi yaşantımızı değiştirecek bir yenilik olmuyor hayatımızda yıllardır. Televizyon vardı LCD tv bulundu tamam led vardı ledli aydınlatmalı LCD oldu arabalar benzinli dizeldi lpg geldi birde durunca kendini durdurma özelliği geldi, elektrikli araba desen üç beş bişey, güneş enerjisi vardı yaygınlaşıyor, navigasyon cihazları çok süper bir şey sandık yavaş yavaş azalıyor ama gps destekli yön bulma sistemleri hakikaten yenilikti ama yıllar oldu bulunalı, tablet fena fikir değil kim ne derse desin teknoloji yenilik inovasyon adına öyle kayda değer bir şey de yok. Bu kadar arge yatırımına bu kadar dev şirketlere rağmen alınan sonuçlar gündelik yaşama girecek yepyeni şeyler değil şu pili daha büuük yapalım, işletim sistemi daha az ram tüketsin diye biraz daha uğraşalım, işlemciyi hızlandıralım, sesle komut özelliğini geliştirelim ....ekleyelim büyütelim yenilikçilik böyle bir şey mi ki?
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khaos 6 yıl
Yenilik kavramının ölçütü ne? benim aklıma ilk olarak alınan patentler geliyor! o durumda da apple'ın esamesi okunmaz bırakın lider olmayı! scroll.com.tr/...
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emmrree1990 6 yıl
Boston Consulting Group'un yaptığı bir çalışmada, 2 amerikan firmasının 1.liği paylaşması sizi neden bu kadar şaşırttı anlamadım. Halbuki o Boston değil de Seul Consulting Group olaydı 1 Samsung, 2 ise LG olacaktı. Tartışmayın arkadaşlar bunları. :D
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muhamnet 6 yıl
Tablette ki ekrani macbook ta kullanmak innovasyon gibi geliyor yani size... İlginç bir yaklaşım. Ve Apple a verilen destek gittikçe ilginclesiyor. ABD mahkemesi, abd deki Boston bilmem ne severler cemiyeti ve TTürkiye Apple i yaşatma ve yaygınlaştırma dernekleri...
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Statistik 6 yıl
Bir de birileri "neden Apple'dan nefret ediyorsunuz" diyor bize, su olaya bak ya Apple bu sene en yenilikci firmaymis?! Hani su patent-dava haberlerinde yapilan "Apple bu sirketi komple satin alsin" yorumlari var ya, bence de Apple bu Boston bilmem be grubu ya komple satin almis ya da boyle bir 'arastirma' yayinlamasi icin gereken parayi vermistir ..
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memoseler 6 yıl
Samsung en yenilikçi firma olmalıydı. Adamların smart tvsine halen rakip yok. Elle ve sesle kontrol mükemmel yenilik. Galaxy Camera mükemmel bir fikir. Hemen Nikon da androidli camera yaptı. Yakinda dslrlar bile android ile gelebilir. Samsung bukulebilir ekranları ile bile en yenilikçi olmaya aday. Google ikinci. Microsoft üçüncü. Apple Yüzüncü olmalıydı.
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El Sonidito 6 yıl
''Bence'' Apple ilk 3'e bile girmemeliydi.Adamlar yenilik olarak ne yaptı ? Ios geliştirmek mi yenilik ? Telefon uzatmak mı yenilik ? Bence liste şöyle olmalı;
1.Google ''Project Glass''
2.Nikon ''İlk Androidli kamera''
3.Samsung ''Katlanabilir ekranlar''
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upower 6 yıl memoseler
memoseler

Samsung en yenilikçi firma olmalıydı. Adamların smart tvsine halen rakip yok. Elle ve sesle kontrol mükemmel yenilik. Galaxy Camera mükemmel bir fikir. Hemen Nikon da androidli camera yaptı. Yakinda dslrlar bile android ile gelebilir. Samsung bukulebilir ekranları ile bile en yenilikçi olmaya aday. Google ikinci. Microsoft üçüncü. Apple Yüzüncü olmalıydı.

Androidli kamerayı ilk yapan firma nikon yalnız bilip bilmeden bu kadar konuşmak ne kadar doğru tartışılır.
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onsos1100 6 yıl
biri uzattı( iphone) biri köşeleri yuvarladı(samsung) yenilikçi oldu.
bu sene bence en büyük yenilik ubuntu windows phone ve nokia dır.Çünkü bunlar yeni bir tasarımla geldi var olan bir şeyi uzatıp yuvarlamak ne zaman yenilik oldu...
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vamp 6 yıl onsos1100
onsos1100

biri uzattı( iphone) biri köşeleri yuvarladı(samsung) yenilikçi oldu.
bu sene bence en büyük yenilik ubuntu windows phone ve nokia dır.Çünkü bunlar yeni bir tasarımla geldi var olan bir şeyi uzatıp yuvarlamak ne zaman yenilik oldu...

Note2 efsane oldu ayrıca s3 ile gelen özelliklerin yarısı ip5 te yok. 4.1.2 güncellemesiyle aynı ekranda 2 uygulama dahi açılabiliyor. ip5 te ne var? Panaroma :))))
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